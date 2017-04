diepresse.com

21.04.2017 | 06:09 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt. Zum Anschlag in Paris hat sich bereits der IS bekannt, der Angreifer sowie ein Polizist sind tot. In den USA wird nach Jahren des Stillstands in der Causa Assange nun angeblich eine Anklage vorbereitet und auch in Österreich müssen sich 15 Personen in der Buwog-Causa dem Gericht stellen.