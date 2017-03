Textversion

25.03.2017 | 18:10 | von Teresa Schaur-Wünsch (Die Presse)

40 Jahre lang hat Sissy Strauss an der Met Künstler betreut – und eingeladen. Nun ist sie zurück in Wien. Und vermisst ihr New Yorker Leben.

Beim ersten Treffen – ihr Mann hat geöffnet, aus dem Stiegenhaus ins Vorzimmer geführt, den Mantel abgenommen und den Weg in den Salon gewiesen – sitzt Sissy Strauss nebenan im Schlafzimmer auf der Bettkante und telefoniert. Eine Freundin hat ein Problem, sie versuche zu helfen, entschuldigt sie sich wenig später und lädt ein, Platz zu nehmen. Die beiden Sofas sind riesig, der Couchtisch, den sie flankieren, ist noch größer. Ihr Mann, Max, serviert den Kaffee, als hätte er in einem Wiener Kaffeehaus sein Geschäft gelernt.

„Sind Sie sich sicher?“, fragt Sissy Strauss also, nachdem sie selbst, aufgrund der Tischgröße in einiger Distanz, Platz genommen und einladend auf die zwei Petits Fours gedeutet hat, die schon auf dem Tisch stehen. Aus dem Schwarzen Kameel, wo man am Vorabend essen war, ohne davon allerdings allzu begeistert gewesen zu sein. Und Süßes, sagt Strauss, esse sie ohnehin nicht. Man wolle also wirklich mit ihr ein Interview machen? Welche Auslandsösterreicher denn sonst noch zu Wort kämen?

Man zählt geplante Namen auf, von Johann Lafer bis Wolfgang Puck, doch der sei leider nicht zu erreichen. „Warten Sie“, sagt Strauss, verschwindet und kommt mit einem handgeschriebenen Adressbuch wieder. „Schade“, konstatiert sie nach einigem Blättern. „Ich dachte, ich hätte seine Nummer.“ Am Ende vereinbart man einen Termin. „Schauen Sie sich vorher den Film an!“, rät Strauss. In „Der letzte Salon“ hat Joachim Dennhardt ihren Abschied aus New York dokumentiert. „Schauen Sie ihn an. Dann können Sie immer noch absagen!“



Pasta mit Pavarotti. Eine Woche später, wieder in dem Appartement am Brahmsplatz. Max Strauss übernimmt diesmal die Aufgabe, den Fotografen durch die geräumige Wohnung zu führen. Alte Meinl-Plakate aus den Zwanzigerjahren im Vorzimmer, Bilder voller Erinnerungen im Flur. In einem Rahmen auf einem Stoffuntersetzer mit Spitzenrand ein skizzierter Elefant. Gezeichnet: Lupa 92. „Luciano Pavarotti“, erklärt Sissy Strauss. Das Tier habe er ihr im San Domenico, dem einstigen New Yorker Nobelitaliener, einfach auf den Untersetzer seines Tellers gezeichnet. „Er hat ja auch gemalt, ganz gut sogar.“

Sissy Strauss, sie hat sie alle gekannt – und für alle gekocht. Anfangs, als die Partys noch klein waren, „so 70, 80 Leute“, noch Gulasch. 20 Kilo Zwiebeln, 20 Kilo Fleisch. Später, als es über hundert Leute waren, dann Pasta, „die man leicht noch nachkochen kann“. Einmal hat auch Pavarotti in ihrer Küche agiert, eine legendäre Geschichte, die sie später noch erzählen wird. Die Nudeln seien jedenfalls geflogen, und dass der Tenor vielleicht nur per Wandwurf testen wollte, ob sie al dente sind, sei nicht der Grund.

Mehr als 40 Jahre lang hat Sissy Strauss an der Metropolitan Opera gearbeitet. Den größten Teil ihrer Zeit hat sie damit verbracht, sich um die Künstler zu kümmern – eine Aufgabe, die es in dieser Form seit ihrer Pensionierung Ende 2014 nicht mehr gibt. Ihr Mann, Max, muss geahnt haben, wie sehr sie ihre Aufgabe vermissen würde. Wohl deshalb war er die treibende Kraft hinter der Idee, gemeinsam nach Wien zurückzukehren. Jener Stadt, in der Sissy Strauss geboren ist.

Inzwischen hat sie Käse und Cracker angeboten, Max das Weißweinglas großzügig gefüllt. „Nebbich“, meint sie nonchalant in schönstem jiddischen Wienerisch, als man sich bedanken will. Ihre Mutter, erzählt sie, sei „ein Mischling gewesen“, durfte deshalb nicht offiziell heiraten. Ein befreundeter Priester traute ihre Eltern trotzdem, am 3. Jänner 1943, im folgenden Oktober kam sie zur Welt. Mit vier wurde sie von ihrer Mutter zum ersten Mal in die Oper geführt. „Ins Theater an der Wien, in den ,Freischütz‘, mit einem nicht besonders hübschen, aber großen, älteren Tenor“, sie habe sich sofort in die Oper und in den Sänger verliebt. „Weißt du, wer der war?“, fragt Ehemann Max Strauss. „Ja“, sagt Sissy. „Per Grundén, ein Däne.“

Überhaupt kann sie sich erstaunlich gut an ihre frühen Opernerfahrungen erinnern. „Der Vogelhändler“, „Lohengrin“. „Es war für mich ein Fest.“ Zu Hause, erzählt Strauss, habe sie den Übertragungen im Radio gelauscht, den Salzburger und Bayreuther Festspielen. „Wir haben mit der Omi in der Berggasse gelebt, die Omi hat das Libretto gehabt und meine Mutter den Klavierauszug, und ich hab mitgelesen. Das war wahnsinnig aufregend.“ Alltag in einem Frauenhaushalt, Einladungen hier sind selten, altmodisch und formell. Anders der Vater, er führt zwischenzeitlich drei verschiedene Kellertheater, in denen Schenk und Qualtinger spielten, immer ein wenig nah am Größenwahn.



Frühe Liebe. Als 1955 die Wiener Staatsoper wiedereröffnet wurde, wollte die damals Zwölfjährige unbedingt dabei sein. Doch drei Tage die Schule zu schwänzen, um sich um Karten anzustellen, das erlaubten ihre Eltern nicht. „Also bin ich zur zweiten Vorstellung von ,Fidelio‘ gegangen. Das war mit Dermota und Mödl, Schöffler, Seefried, Kmentt, und der Böhm hat dirigiert. Na, ich war im siebenten Himmel.“ Ab da sei sie „x-mal in der Woche in die Oper gegangen, aber auch ins Burgtheater und in Konzerte. Das wurde meine große Passion.“ Wann immer ein neuer Sänger kam oder ersetzt wurde, sei sie „wie eine Verrückte hingerannt. Ich wollte hören, wie sie alle klingen.“

Gezahlt hat sie dafür selten, „ich hab mich immer reingeschwindelt.“ Robert, ein „wunderbarer Billeteur“, der Auschwitz überlebt hatte, stand meistens im Parterre bei den Stehplätzen, „der hat mir geholfen, ich hab ihn zu Weihnachten geschmiert.“ Einmal, sie war schon Studentin und hatte mehrere Freunde mit ins Haus geschleust, flog sie in der Pause einer „Fidelio“-Vorstellung auf. Man drohte ihr mit Hausverbot und warf sie hinaus. Kein wirklicher Schaden, meinte Strauss. „Die Vorführung ist eh so schlecht.“

Den „Tannhäuser“ am nächsten Tag („Es gab eine neue Elisabeth“), wollte sie natürlich trotzdem nicht verpassen, Robert lehnte an der Kasse. „Sie sind schon wieder da?“ „Warum?“, erkundigte sie sich. „Man hört, man hört“, zitiert Strauss den Billeteur. So berühmt sei sie?, fragte Strauss kokett. „Sie sind nicht berühmt“, antwortete Robert, „Sie sind berüchtigt.“

Jedenfalls lebenslustig. Nach der Matura arbeitete Strauss lieber bei der Jeunesse Musicale und tanzte auf Bällen, statt „sehr unerfolgreich“ Jus zu studieren. Englisch lernte sie, nachdem sie in der Schule aus dem Unterricht geflogen war, bei einer Tante in Montreal. Dort schlichtete sie in einem Departmentstore Büstenhalter und Korsetts und lernte ihren ersten Mann kennen. Wenig später begann, man schrieb die späten Sechzigerjahre, ihr neues Leben in New York.



Bridge und Partys. Das, wie sich herausstellte, in den nächsten Jahren aus Bridge bestehen sollte. Der Sohn war in der Schule, die gelangweilten Vorort-Königinnen brauchten sie als Spielerin. Das lief drei Jahre so, bis sie mit 29 beschloss, dass es so nicht weitergehen könne. Über Freunde kam sie als Volontärin an die Met, die berühmte Metropolitan Opera. Fünf Jahre lang arbeitet sie unbezahlt, 1980 macht ihr die neue Betriebsdirektorin – beim Bridge – ein Angebot. Ihre Hauptaufgabe: sich um Sänger, Regisseure, Dirigenten zu kümmern. „Es war ein Traum.“

Karten besorgen, Ärzte finden, Wohnungen organisieren, seelischen Beistand bei Nervenzusammenbrüchen leisten, daraus bestand nun ihr Alltag. Und sie erkannte, wie einsam viele der Künstler waren. „Sie sitzen in gemieteten Räumen“, zitiert Strauss eine Phrase aus Hermann Leopoldis „Die Novaks aus Prag“, konnten oft die Sprache schlecht. „Aber Künstler müssen happy sein“, glaubt die Wienerin, und hatte daher schon in den Siebzigern die ersten „zum Nachtmahl eingeladen“. Ab 1983, seither ist sie mit Max, ihrem zweiten Mann, zusammen, bot eine große Wohnung am Lincoln Center auf zwei Ebenen Platz für mehr.

Sieben-, achtmal pro Jahr gaben die beiden fortan große Partys, ein- oder zweimal pro Woche ein Dinner für zwölf. 1600 bis 1800 Gäste habe man pro Jahr bewirtet, sagt Max, einmal 200 in einer Nacht. Max Strauss, geboren in Hamburg, aufgewachsen in New York, hat sein Geld im Recyclinggeschäft gemacht. Er ist für die Zahlen zuständig – und für den Salat. Und sonst? Papierservietten und Pasta, sagt die Gastgeberin, „es ist im Grund genommen leicht“.

Einer der Gäste war stets ein Pianist aus Memphis, der irgendwann zu spielen begann. „Viele Sänger singen gern bei Partys“, sagt Strauss (manchmal sogar jenseits des eigenen Fachs). Andere nicht, und auch die hätten Ausnahmen gemacht. Sie habe Opernstars um vier in der Früh erlebt, sagt Mezzo Elīna Garanča, „von denen man gedacht hat, dass sie nach der Vorstellung ins Hotel gehen und sich den Mund zukleben.“ Wer neu an der Met war, habe hier ein Zuhause gehabt, so Juan Diego Flórez. Mit Sissy, ergänzt Anna Netrebko, werde der Oper ein großer Teil fehlen.

Im Sommer 2015 ist Sissy Strauss nach 49 Jahren mit 600 Kisten nach Wien zurückgekehrt. Die große Wohnung war in der Erhaltung teuer, aus einer dahingesagten Idee ein Entschluss geworden. Den Abschied prägte Melancholie, und auch jetzt, nach eineinhalb Jahren, scheint Max in Wien glücklicher zu sein als seine Frau. Dabei gehen die Einladungen weiter (und wecken Begehrlichkeiten in der hiesigen Gesellschaft). Nicht acht, aber doch drei oder vier Feste geben die beiden nun hier, laden weiterhin regelmäßig zum Essen ein. Eben war die Produktion von „La Wally“ aus der Volksoper zu Gast, zu Selleriesuppe und Schweinsfilet mit Südtiroler Schinken. Ihre Nichte arbeite für die Theaterkreativwerkstätte Art for Art, erzählt Strauss. Die werde dereinst ihre Nachfolgerin.

Der einzige Unterschied sei, dass viele Künstler hier am Wochenende wegfliegen, „in Amerika saßen sie sechs bis acht Wochen in New York“, durften nach den Regeln der Met nicht einmal über die Stadtgrenze hinaus. Sonst? New York sei ein bissl weniger persönlich, im positiven Sinn. „In Wien weiß jeder alles von allen sofort. Hier leben furchtbar nette Leute, aber es ist doch klein.“ Und natürlich vermisse sie Kinder, Enkel und Bekannte und die Doormen der Apartments, „lauter Serben, entzückend, schreiben S' das.“

Aber ja, Wien sei eh schön, versichert Sissy Strauss tapfer und zitiert dann die Marschallin aus dem „Rosenkavalier“: „Versteht Er nicht, wenn eine Sach' ein End' hat?“ „Mir fehlt eine Sache, die ich nicht haben kann: mein jüngeres Leben und mein Job.“