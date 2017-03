Textversion

25.03.2017 | 18:10 | von Karin Schuh (Die Presse)

In den 70er-Jahren ist Johann Lafer nach Deutschland ausgewandert. Heute betreibt der Steirer ein ganzes Imperium, von der Bio-Kräutermarke bis zum Helikopter-Picknick. Das muss er auch, um sein Restaurant zu finanzieren, wie er verrät.

Sehen Sie sich eigentlich als Österreicher?

Johann Lafer: Ich bin nach wie vor Österreicher mit Leib und Seele, allerdings ist mein Lebensmittelpunkt in Deutschland. Aber meine Emotionen wurden in Österreich geprägt und ich habe eine sehr intensive Beziehung zu Österreich.

Welche Küche liegt Ihnen mehr?

Das Fundament der guten Küche kommt bei mir aus meiner Heimat, da habe ich Respekt vor dem Lebensmittel gelernt, das ist unumgänglich. Auf Basis meines Grundwissens ist es mir heute möglich, daraus eine moderne, kreative Küche zu machen.

Wie unterscheiden sich die beiden Küchen?

Die deutsche Küche ist eher eine Regionalküche, die ist unterschiedlich zu sehen. Es gibt wenige verbindliche Spezialitäten, die flächendeckend angeboten werden. Das ist in Österreich anders. Die österreichische Küche hat ein Nationalbewusstsein für gewisse Spezialitäten. Sie ist sehr schmackhaft, sehr ehrlich und sehr nachvollziehbar.

Wie wird in Deutschland die österreichische Küche gesehen?

Die ist sehr, sehr populär. Es gibt immer mehr österreichische Restaurants. Das ist nicht zuletzt ein Teil des Erfolges des österreichischen Tourismus.

Was braucht die österreichische Küche Ihrer Meinung nach, um auch international stärker mitzuspielen?

Das Land muss endlich versuchen, mit der Kulinarik Werbung zu machen. Es wurden schon so viele Dinge in der Werbung eingesetzt, Pinguine zum Beispiel. Ich glaube, dass die sogenannte k.&k.-Küche, der Einfluss der böhmischen Küche bei den Mehlspeisen immer schon das war, was Österreich auch international ausgezeichnet hat. Man muss das heute mehr in den Mittelpunkt rücken. Dieses Land hat so ein Potenzial, gerade bei den Süßspeisen. Jeder spricht von der französischen Patisserie. Aber überlegen Sie einmal, was die Österreicher und die Böhmen alles haben, die Strudel, Torten. Die einzige Sache, die bekannt ist, ist die Sachertorte. Das ist doch Wahnsinn. Was ich nicht verstehe ist, dass das Agrarministerium es nicht schafft, die kulinarische Welt in den Mittelpunkt zu stellen. Wobei ich dazusagen muss: Man muss auch ein bisschen was ändern, die Küche muss moderner werden. Die Tradition darf nicht verlassen werden, aber in der Umsetzung muss man moderner werden.

Regionalität ist derzeit ein Dauerbrenner. Wie beurteilen Sie das?

Das ist das A und O und das, was ich an Österreich so dermaßen schätze. Weil durch dieses Kleinbauerntum alle, die nebenerwerbsmäßig in der Landwirtschaft etwas machen, sich besonders anstrengen müssen, um konkurrenzfähig und erfolgreich zu sein. Die Steiermark zum Beispiel ist ein Paradies für Feinschmecker, was die Produkte betrifft. Das ist das, was die Küche ausmacht. In Zukunft muss man sich in Herkunft, Nachvollziehbarkeit und Authentizität unterscheiden. Wenn man die Tiere auf der Weide sieht und im Restaurant gibt es ein Almosteak, dann habe ich mehrere Dinge gleichzeitig: Vertrauen zum Produkt, Vertrauen zum Essen und Emotion, weil ich mit dem Produkt aus der Gegend etwas anfangen kann. Und Emotion ist eines der Zukunftsthemen überhaupt. Es wird nicht mehr so sein, dass wir nur etwas Anonymes zu uns nehmen.

Ist die große Zeit der Fernsehköche schön langsam vorbei, kommt etwas Neues?

Nein, im Gegenteil. Ich habe gerade gelesen, dass Kitchen Impossible von Tim Mälzer die höchste Einschaltquote und bis auf Tatort alle geschlagen hat. Das ist krisensicher, die Leute lieben das und es ist auch eine Art von Bedürfnisbefriedigung, die Leute streicheln sich vor dem Fernseher den Bauch.

Sie schreiben Kochbücher, machen Sendungen, Produktlinien und Kochkurse, auch um Ihr Restaurant zu finanzieren. Warum braucht es das heute immer noch?

Ja, es ist definitiv so, dass wir heute einen enormen Aufwand betreiben müssen, um eine bestimmte Qualität zu erzeugen. Wir brauchen heute so viele Voraussetzungen, um konkurrenzfähig zu sein: das Ambiente, die besten Lebensmittel, die beste Küchenbrigade, die beste Servicemannschaft und so weiter. Das Problem ist, dass wir so hohe Grundkosten haben, dass dann im Umkehrschluss der Verkaufspreis nicht ausreicht, um ein Restaurant wirtschaftlich zu betreiben. Ich habe 20 Jahre lang mit meinem Unternehmen nur Verluste gemacht, nie Gewinne. Ich habe es allerdings durch meine Aktivitäten in den anderen Bereichen geschafft, den Ausgleich zu erzielen.

Müsste Essen teurer werden?

Viel teurer. Schauen Sie mal, was in Frankreich oder England eine Hauptspeise kostet. Wenn Sie in Frankreich vor einem Restaurant parken, haben Sie das Gefühl, das ist der Mitarbeiterparkplatz, aber drinnen sitzen die Gäste und geben ihr Geld für Essen aus. Das ist ein großer Unterschied, weil dort Essen eine viel wichtigere Rolle spielt. Die Franzosen geben drei Mal so viel aus für Lebensmittel wie die Deutschen.

Wie könnten wir es schaffen, dass es auch bei uns in diese Richtung geht?

Man muss von Kindesbeinen an ein Bewusstsein schaffen für frische Produkte, auch in der Schule, damit das Thema in der Gesellschaft flächendeckend einen gewissen Grundwert hat. Und als Erzeuger, als Gastronom muss man auf die Menschen zugehen und sie begeistern. Das ist wie beim Fußball. Wir dürfen nicht immer nur nach Kunden schielen, sondern wir müssen Fans generieren. Fans kommen immer und gehen auch in Restaurants.

An welchen Projekten arbeiten Sie derzeit?

Ich bin gerade dabei, meine Expertise für Restaurants zu internationalisieren und zu multiplizieren. Zunächst brauchen wir eine Ausbildungsstätte, eine Kaderschmiede. Und dann muss man genaue Inhalte definieren. Man muss Leute haben, die man für sich begeistern kann. Schaun Sie sich mal Alain Ducasse oder Joël Robuchon an, die haben auf der ganzen Welt 25 oder 35 Restaurants und sie finden überall die gleiche Qualität. Warum? Weil es geschafft worden ist, Menschen an einem bestimmten System auszubilden. Das ist die Zukunft. Wir haben ja fast keinen Nachwuchs in der Gastronomie.

Das heißt, Sie bauen das jetzt mit Ihrem Partner 12.18. Investment Management aus?

Ja, wir bauen die Stromburg komplett um und eine Genusswerkstatt. Man sieht in die Küche, damit der Gast mitbekommt, was es bedeutet, so ein Essen zu produzieren. Es geht um Respekt vor Lebensmittel und Anerkennung des Aufwandes. Und wir bauen auch ein sehr kleines, feines Gourmetrestaurant.

Aber es gibt auch einige Hotelprojekte.

Ja, das ist ein sehr großes Unternehmen. Eines der Zukunftsthemen ist der Tourismus im zentraleuropäischen Bereich, weil die Leute nicht mehr so weit wegfahren. Und was macht man heute im Urlaub? Man möchte gut wohnen, man ist vielleicht am Strand, aber man möchte auch gut essen. Nicht nur Feinschmecker-Küche, sondern auch etwas Einfaches, aber auf höchstem Niveau. Das beginnt bei der Besorgung des Produktes, deswegen bauen wir jetzt eine eigene Landwirtschaft auf.

Wo soll diese Landwirtschaft sein?

Es wird mehrere geben, die zentrale wird am Fleesensee sein, wo wir mit 560 Hektar genug Platz haben. Wir haben dort 600 alte Obstbäume und eine Bio-Kräutermarke. Das wollen wir ausbauen und auch Tiere züchten. Ich bin am Bauernhof groß geworden. Ich möchte wieder zurück zu meinen Wurzeln, Dinge selber machen und nicht mehr so sehr abhängig sein von Lieferanten. Und die Gäste sehen, wo die Tiere aufwachsen und wo das Gemüse wächst. Ich glaube, dass es das ist, was die Leute suchen: die heile Welt.