Textversion

25.03.2017 | 18:11 | von Daliah Spiegel (Die Presse)

Notizen aus Shanghai: Daliah Spiegel schreibt über die filigranen Grenzen angeblicher Freiheit, Partys hinter verhängten Fenstern und darüber, was im Abfluss lauert.

Als ich gebeten wurde, an dieser Ausgabe mitzuwirken, fragte ich mich , was ich da drinnen verloren habe . . . Ich habe weder Großes geleistet, noch definiere ich mich als Herzens-Österreicherin. Europäerin eventuell, wenn wir über Zugehörigkeiten und Schubladen reden wollen. Was man leider tun muss, denn so funktioniert die Welt – und auch unser Denken.

Ich kann erzählen, wie man erfolgsbefreit ein Restaurant in Shanghai eröffnet, wie man seine langjährige Partnerschaft höchst effektiv in China zerstört und wie man sich verloren und überfordert in der Ferne fühlt. Ich sehe dieses kleine Experiment hier als tagebuchartige Skizze. Vorab ein paar Basics, mit denen ich keine Zeit verschwenden will, welche aber durchaus als Verständnisstützen hilfreich sein können: Daliah Spiegel / Wienerin / Studium: Medizin, Kunst & Fotografie / betreibt ein Bistro / Event Space / Bar in shanghai (note to self: Konzept muss auf ein Schlagwort runtergebrochen werden können) seit 2015 / Schwächen: die Realität / Stärken: alles außerhalb des Realitätsspektrums /Instagram: daliah_spiegel / E-Mail: daliah@daliah.com.cn / Bistro: Daliah, Shaanxi beilu 408, Shanghai



Jeder, der seine Heimat verlässt, stellt fest, dass die einfachsten Dinge am anderen Ende der Welt ganz anders ablaufen. Unerwartetes wird vermisst, Profanes wird in der Erinnerung nostalgisch eingefärbt. Man pendelt ständig zwischen der Erregung, Neues zu entdecken, und dem Kampf gegen die menschliche Natur: alles Unbekannte zutiefst zu verabscheuen.

Auf die erste und mir am öftesten gestellte Frage – warum ich nach Shanghai gezogen bin – habe ich keine passende Antwort . . . Was ich dadurch aber gelernt habe, ist der effektivste Konversationskiller: nicht eine todlangweilige Geschichte, sondern eine nicht sinnstiftende, stochastische Antwort. Was ich jedoch noch nicht herausgefunden habe, ist, warum ich hier bin.



In der Blase. In China sehen alle Menschen gleich aus. Plötzlich tun sie das zu Hause auch. Als ich vergangenes Jahr den ORF-„Kulturmontag“ durch mein alternatives Shanghai geführt habe, abseits der kommerziellen Blingbling-Meilen, wurde mir aufs Neue bewusst, wie schwierig es ist, in dieser Stadt kreative und inspirierende Menschen, Konzepte und Orte zu finden. Shanghai ist definitiv in einer Phase der Transition. Die Zeiten der maßlos überbezahlten Expat-Jobpakete sind vorbei. Neben den klassischen Finanz-Heinis wird zu gefühlten 100 Prozent das Westler-Stadtbild von Englischlehrern dominiert, deren einzige Qualifikation ist, dass sie ihre eigene Muttersprache mehr oder minder beherrschen. Die kreative Szene ist sehr klein, viele Clubs, Märkte, Lokale werden gesperrt. Besonderes dem einzigen Vintage-Markt Shanghais trauere ich sehr nach. Ich habe in den vergangenen zwei Jahren hier viele Menschen gesehen, die an der Stadt zerbrochen sind. Glücklicherweise entstehen immer wieder neue Projekte, und auch spannende Menschen ziehen her.

Wir leben hier in einer Blase. Es fühlt sich auf den ersten Blick an wie ein freies Land. Wenn man den Luxus genossen hat, in einer Demokratie aufzuwachsen, kann man sich glücklicherweise gar nichts anderes mehr vorstellen. Doch die vermeintlich unantastbare Sonderstellung des Ausländers hier entpuppt sich schnell als Illusion, wenn man an ihre filigrane Grenze stößt.

Alle zwei Wochen metamorphosiert sich mein Lokal in eine Party. Die Einrichtung wird rausgeworfen, die Fenster werden abgedunkelt, die Musik hinaufgedreht, bis das Soundsystem streikt. Es wirkt wie eine chaotische Hausparty, womöglich charmant in seiner glitzernden Imperfektion in einer Stadt, wo alle Oberflächen perfekt poliert sind. Es wird getanzt, geschwitzt, geschmust, zusammen auf das Klo gegangen, gekotzt. Jeder ist willkommen, man liebt, wen man mochte. Das Selbstverständlichste der Welt in meinem Kopf. Eine weitere hedonistische Bedeutungslosigkeit unserer Zeit.

Vergangene Woche wurden wir bei der Polizei gemeldet. Ruhestörung. Oder waren es doch die halb nackt zu Britney tanzenden schwulen Männer, die brüskiert haben? Wenn sich fremde Menschen bei mir bedanken, dass ich einen sicheren Space geschaffen habe, wo jeder sein kann, wie er will, sich anziehen kann, wie es ihm gefällt, lieben kann, wen er will, dann wundere ich mich schon sehr.

Durch vergleichbare Grauzonen navigieren wir bei unseren Movie Screenings: besser die Fenster verhängen – bei den Waste Cooking Events, bei einem Sexshop-Pop-up, das wir organisiert haben, bei den Drag-Shows. Wenn man beginnt, sich selbst in seinen Entscheidungen zu zensieren, weiß man, dass man so schnell wie möglich wieder weiterziehen sollte. So weit ist es noch nicht. Denn wenn dein Stuhl nach Monaten des Durchfalls langsam, fast unmerklich, eine normale Konsistenz annimmt, dann will dir dein Körper wohl sagen, dass er sich mit den reduzierten Hygienestandards abgefunden hat. Wenn man dann in Wien plötzlich Pizza Mari nicht mehr verträgt, dann kennt man sich nicht mehr aus.



Der Abflussvorfall. In China gehört es zum guten Ton, dass jeder probiert, dich zunächst übers Ohren zu hauen. Dieses Konzept war mir zu Beginn recht fremd, aber die Lernkurve hat schnell eingesetzt, und als Jüdin arbeite ich ganz besonders hart daran, antisemitische Vorurteile – so gut es geht – in meine stetig wachsende Kompetenzenagenda einzubauen: Etwa wenn sich herausstellt, dass der Abfluss in einem Restaurant mitunter das Abstoßendste ist, was die Welt so hervorgebracht hat.

Die ersten zwei Monate wurde der Abfluss im Eifer des Gefechts vergessen (also: verdrängt). Doch es hat nicht lang gedauert, bis wir auf seine unleugbare Existenz aufmerksam gemacht wurden. Wer glaubt, dass der undefinierbare Schleim-Haar-Klumpen, den man gelegentlich aus seinem Waschbeckenabfluss zieht, grindig ist, sollte sein Ekelpotenzial tunlichst nachjustieren. Ich verzichte hier auf eine akribische zolaeske Detailbeschreibung lieber .

Zwei skurrile Typen, ein alter Chinese, dessen Augen in zwei unterschiedliche Richtungen zeigten, und ein leicht dümmlich aussehender Jüngling haben sich ans Werk gemacht. Es war nicht schön. Das Restaurant stank drei Tage danach noch immer, und so viel Meister-Proper-Gänseblümchen-Raumerfrischer konnte gar nicht versprüht werden, um den Gestank zu überdecken und ein angenehmes Toiletten-Geruchsprofil zu erzeugen. Jedenfalls wurde der Abfluss „entstopft“. Nun ging es ums Finanzielle. Der ausgemachte Preis wurde verdoppelt. Eine sinnlose, sich im Kreis drehende Diskussion begann, welche weder auf Logik noch auf Vernunft basierte. Eine gefühlte Unendlichkeit später wurde ein Kompromiss erzielt. Wie bei Kompromissen üblich, war nicht nur eine Partei angefressen, sondern beide. Bei der nächsten Abflussnotlage Monate später riefen wir wieder die zwei Herren an. Die Antwort: „Nein, wir kommen nicht mehr, weil die Frau vom Besitzer zu gut verhandelt.“



Mein 90-jähriges Ich. Schnitt nach Wien: Ehe man sichs versieht, hat der Billa die Feinkosttheke umgebaut, und die Extrawurst ist nicht mehr da, wo sie einmal war. Auf nichts kann man sich verlassen. Gut, dass man keine Extrawurst isst, aber ärgerlich, wenn man merkt, dass das 90-jährige Ich das junge Gehirn schon in Routinen und Gewohnheiten versklaven will.

Ach ja, die meisten von Ihnen fragen sich vermutlich spätestens jetzt, was es mit diesem Bistro auf sich hat, über das ich hier schreiben sollte. Wir servieren „urban modern comfort food“ – so umschreibe ich gern eine präzise Antwort. Österreichische Spezialitäten, gesundes, frisches Essen eben. Wer mehr erfahren will, muss halt zu uns essen kommen. (Instagram: daliah_shanghai ).