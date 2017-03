Textversion

25.03.2017 | 18:11 | von RAINER NOWAK UND CHRISTIAN ULTSCH (Die Presse)

Der Hollywood-Star und Ex-Gouverneur von Kalifornien Arnold Schwarzenegger erklärt, wie bis heute die österreichische und amerikanische Mentalität in ihm ringen, warum er sich den Republikanern anschloss und ein Typ mit einer „steinzeitlichen“ Energiepolitik wie Trump für ihn unwählbar war.

Feststimmung in der Aula der Alten Universität in Graz. Die Ehrengäste erheben sich, recken ihre Köpfe und klatschen sich die Hände rot. Der größte Sohn der Steiermark betritt den Saal, er erhält den internationalen Josef-Krainer-Preis. In einer leidenschaftlichen Rede beschwört Arnold Schwarzenegger die Verbundenheit zur alten Heimat und seinem verstorbenen Freund Joschi, dem ehemaligen Landeshauptmann und Namensstifter der Ehrung. „I'll be back“, sagt er am Ende seiner Ansprache. Der 69-jährige Hollywood-Star weiß, was sein Publikum wünscht.

Unser Interview soll schon längst beginnen. Doch Schwarzenegger muss noch Vogelbeerschnaps trinken mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und danach viele kleine und große Gespräche führen und dann natürlich noch Schnitzel essen, mit Erdäpfelsalat und Kernöl. Es vergehen 90 Minuten, ehe er am vereinbarten Ort erscheint, im Konferenzraum der steirischen Landesregierung. Fünf Fragen dürfe man ihm nur stellen, hat es geheißen, und auf keinen Fall eine zu Donald Trump. „Griaß eich“, sagt er in seinem unverwechselbaren steirisch-amerikanischen Akzent und streckt uns seine große rechte Bodybuilderhand entgegen. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien lockert die Krawatte, legt das Sakko ab, er nimmt sich Zeit:

Arnold Schwarzenegger: Ihr sprecht eh Englisch, oder?

Ja, wir führen das Interview auf Englisch.

(Immer noch auf Deutsch). Na, dann kann ja nichts schiefgehen. Ich kann mich nicht so gut ausdrücken auf Deutsch. Wenn ich ein paar Tage hier bin, geht es wieder leichter. Aber am Anfang ist mein Deutsch immer ein bisschen rostig. Also, erzählt: Was habt ihr für Probleme?

Privat oder beruflich? Im Ernst: Sie sind der wohl berühmteste Auslandsösterreicher. Was bedeutet Heimat für Sie?

(Jetzt auf Englisch.) Ich habe zwei Heimaten. Eine Heimat ist hier, wo ich geboren wurde. Und die andere Heimat ist, wo ich sozusagen gemacht wurde. Ich bin born in Austria, made in America. Ich habe zwei Mentalitäten in mir, die koexistieren, und dann doch immer miteinander ringen, die österreichische und die amerikanische.

Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Mentalitäten?

In Amerika ist es so etwas wie eine neue Entdeckung, dass wir auf die Umwelt achtgeben müssen. Ich wuchs mit der Idee auf, dass man seine Flüsse sauber halten soll. Ich erinnere mich daran, wie einmal die Mur sehr verschmutzt war. Es war der Ehrgeiz aller Politiker, den Fluss wieder sauber zu machen, auch die Seen und Berge. Als ich als Gouverneur von Kalifornien für den Umweltschutz eintrat, fragten fast alle: Was zum Teufel macht er da?

Ihr Umweltengagement galt offenbar als unamerikanisch.

Es galt vor allem nicht als republikanisch. Es hieß, wenn du dich so sehr um die Umwelt kümmerst, dann kannst du kein echter Republikaner sein, dann nennst du dich nur so. Für mich blieb auch nicht nachvollziehbar, dass nicht jeder krankenversichert war. Als ich in Kalifornien eine Gesundheitsreform einleitete, hieß es gleich: Der klingt wie ein US-Demokrat, vielleicht hatte Teddy Kennedy zu viel Einfluss auf ihn. Doch so dachte der Österreicher in mir.

Und wie denkt der Amerikaner in Ihnen?

Unternehmerisch und ohne Sicherheitsnetz. Wer Erfolg hat in Amerika, wird belohnt und nicht niedergemacht. In Österreich hat es immer geheißen: „Wer hochkommt, muss alle anderen übers Ohr gehaut haben, das ist kein Guter, also lasst uns sein teures Auto zerkratzen.“ In Amerika hingegen sagte jeder: „Wow, du bist ein Millionär? Das möchte ich auch gern schaffen.“

In Österreich gibt es Ihrer Ansicht nach also viel Neid.

Ja, das sozialistische System hat diese Mentalität gezüchtet.

Würden Sie das politische Umfeld in Österreich immer noch als sozialistisch bezeichnen?

Die Dinge haben sich gewaltig geändert. Das Österreich meiner Kindheit existiert fast nicht mehr. Heute gibt es ein internationales Österreich. Als ich aufwuchs, existierte nur ein österreichisches Österreich. Es war sehr provinziell. Als ich sagte, dass ich nach Amerika gehen will, fragten mich alle, wie ich dort hinkommen will. Heute würde niemand mehr eine solche Frage stellen. Heute sparst du ein bisschen Geld und kaufst dir ein Ticket für 1200 Dollar. Das ist keine große Sache.

Sie träumten schon mit zehn Jahren, nach Amerika auszuwandern. Warum? War es Ihnen zu eng in Österreich?

Stell dir vor, du fühlst dich deplatziert. Es war fast so, als ob meine Mutter eine Beziehung mit einem Amerikaner gehabt hätte. Irgendwie war ich nicht wirklich österreichisch. Ich hatte nicht wirklich das Gefühl, hierherzugehören. Ich war beeindruckt von den Schwarz-Weiß-Dokumentationen, die ich über Amerika sah, von den Wolkenkratzern in New York, den großen Autos, den sechsspurigen Autobahnen, von Hollywood und den Stars, von den Millionären. Ich wollte reich und berühmt werden. Da sagte ich zu mir: Mann, du bist in Österreich am falschen Ort. Das funktioniert hier nicht. Ich musste einen Weg finden, hier rauszukommen. Im ersten Bodybuilder-Magazin las ich über Reg Park und dachte mir: Das ist der Weg, das ist mein Ticket.

Der englische Bodybuilder inspirierte Sie.

Ich folgte seiner Blaupause. Er war Mr. Universe und Herkules. Ich sah ihn in der Annenstraße im Kino. Er kam aus Leeds, einer armen Fabrikstadt, und war jetzt in Cinecittà, Hollywood und am Muscle Beach. Da sagte ich, das ist mein Programm. Und genau das habe ich gemacht.

Sie waren Millionär mit 30. Was trieb Sie an weiterzumachen?

Ich habe immer nach den Sternen gegriffen. Ich wollte nicht nur Millionär werden, sondern der reichste Mann der Welt. Ich wollte der muskulöseste Mann der Welt sein, ich wollte nicht nur Filmschauspieler sein, sondern der am besten bezahlte Schauspieler. Als ich las, dass Charles Bronson, Clinton Eastwood oder Warren Beatty damals schon Millionen Dollar verdienten, dachte mir: Dort will ich auch hin, dort oben gibt es für mich sicher auch noch Platz. Ich strebte nie nach kleinen Zielen. Und wenn ich auf dem Weg nach großen stolperte, machte es auch nichts. Spielen Sie Golf?

Nein, nur Minigolf.

Ich spiele auch nicht Golf. Aber beim Putten musst du den Ball, wenn du das Loch verfehlst, zumindest am Loch vorbeispielen. Denn wenn du zu kurz bist, geht der Ball auf keinen Fall rein, egal, ob du in die richtige Richtung schießt. Das Gleiche gilt für die Ziele, die du dir steckst. Du musst nach den Sternen greifen, um etwas zu erreichen. Wenn du Anführer der Welt werden willst, wirst du vielleicht nur Gouverneur oder Präsident. Deine Karriere wird irgendwo stoppen, aber du musst dich in Bewegung setzen. Das größte Problem vieler Leute ist, dass sie schon bei kleinen Zielen so große Angst vor dem Scheitern haben. Und das ist dann die totale Vergeudung.

Nicht jeder will der Anführer oder der reichste Mann der Welt werden.

Wenn du bloß glücklich sein und für das Postamt arbeiten willst, dann ist das auch großartig. Das schätze ich total. Aber wenn du hungrig bist und etwas erreichen willst, dann musst du dich selbst fordern.

Klassische Österreicher bleiben da eher auf der sicheren Seite.

Ich suche das Risiko und nicht das Sicherheitsnetz. Das ist der amerikanische Weg. Das bin ich.

Wie haben Sie Ihre Rückschläge weggesteckt?

Ich bin einfach wieder aufgestanden. Verlierer bleiben unten, aber Gewinner stehen immer wieder auf. Es ist keiner da draußen, der noch nicht gescheitert ist. Wie oft treten Gewichtheber an und können die Last nicht heben? Aber sie versuchen es immer wieder.

Ist eine Karriere, wie Sie sie hingelegt haben, heute in Österreich möglich?

Das hat nichts mit Österreich zu tun. Die Frage ist: Hast du die Mentalität, dich als jemand in dieser Welt zu sehen, der etwas erreichen will? Oder siehst du dich immer noch als Österreicher, der jammert und sich kleinredet. Österreich ist schon weit über dieses Stadium hinaus. Niemand hält dich hier heute zurück. Das war vielleicht noch zu meiner Zeit so. Ich bin wirklich stolz, wie weit es Österreich gebracht hat. Deshalb wurde ich wieder ein großer Fan von Österreich. Ich bin Österreicher und Amerikaner. Ich liebe beide Länder.

Wann wurden Sie wieder Österreich-Fan?

Als ich sah, wie sich Österreich änderte.

Welche Veränderung nahmen Sie wahr?

Österreich öffnete sich und seine Märkte. Es ist der EU beigetreten, denkt international, hat vermutlich den besten Lebensstandard auf der ganzen Welt. Ihr müsst hier die Dinge auf die Reihe bekommen und versuchen, im globalen Wettbewerb zu bestehen. Österreich geht mehr und mehr in diese Richtung. Das ist großartig. Österreich könnte noch die Schulden und die Defizite loswerden, dann wäre es ein Juwel von einem Land. Österreichs Politiker sollten nicht permanent darüber debattieren, ob sie Wahlen früher oder später abhalten, sondern lieber zusammenkommen, um das Problem Nummer eins, Schulden, zu lösen und gemeinsam Ausgabenprogramme zu kürzen.

Glauben Sie, dass Europa und die USA zunehmend auseinanderdriften? Für viele Europäer ist manches, was in den USA dieser Tage passiert, schwer nachzuvollziehen . . .

Was ist schwer zu verstehen?

Dass die Amerikaner jemanden wie Donald Trump zum Präsidenten gewählt haben.

Für mich ist das nicht schwer zu verstehen. Erstens wählten nur 25 Prozent der Amerikaner Donald Trump. Das spiegelt nicht Amerika wider. Ich möchte deshalb gern reformieren, wie die Wahlbezirksgrenzen gezogen werden. Aber nichts ist falsch daran, wie die Wähler denken. Die Leute regen sich gewaltig über Politiker auf. Weltweit.

Warum?

Weil sie nicht die Wahrheit sagen und ihre Versprechen nicht halten. Weil sie alles aus kleinteiliger politischer Perspektive betrachten, anstatt dem Volk zu dienen und Probleme zu lösen. Ein Beispiel: Wenn die Republikaner Obamas Gesundheitsreform nicht mögen, sollen sie nicht lang darüber lästern, sondern selbst ein Programm zusammenstellen und nicht sagen: „Oh, jetzt sind wir dran und haben nichts wirklich Besseres anzubieten.“ Wir müssen in Amerika endlich wieder anfangen, darüber nachzudenken, was am besten für die Menschen und das Land ist. Seit 20 Jahren haben wir ein Immigrationsproblem. Warum lösen wir es nicht? Wir müssten nur mehr Wachpersonal an die Grenze schicken, eine Mauer bauen und gleichzeitig beginnen, großzügiger als bisher Visa anzubieten. Denn wir wissen, dass die Landwirte Immigranten brauchen, die auf ihren Feldern arbeiten. Das soll auf legalem Weg passieren und nicht, indem man auf die andere Seite schaut.

Halten Sie es denn für eine gute Idee, Mauern an der Grenze zu bauen?

Das ist nicht der Punkt. Das Wichtigste ist: Löst das verdammte Problem! Deshalb sind die Leute wütend. Deshalb wählten sie Trump. Er ist ein Outsider. So wie ich. Ich wurde in Kalifornien gewählt, weil ich ein Outsider war. Kalifornien war ein Desaster. Die Bürger sagten: „Vielleicht ist er der Terminator und räumt auf.“ Meine Wahl war eine Reaktion auf die Politiker, die das Volk im Stich gelassen hatten. Dasselbe gilt für ganz Amerika. Der Kongress hat eine Zustimmungsrate, die unter Herpes liegt. Dasselbe passiert in Österreich, Deutschland und Frankreich, Großbritannien. Die Leute haben die Nase voll. Und dann wundert man sich, wenn wirklich seltsame Vögel an die Macht kommen.

Warum haben Sie Trump nicht unterstützt?

Ich nenne Ihnen einen Grund, der für mich ganz oben steht: Trump hat davon gesprochen, wieder die Kohle zurückzubringen. Das will nur jemand, der in der Steinzeit lebt. Meine Idee von der Zukunft ist erneuerbare Energie. Wir haben Sonne, Wind, Wasser, verschiedenste Energiequellen. Warum Kohle? Kohle verschmutzt die Welt, schafft mehr Treibhausgase und Feinstaub. Sieben Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Luftverschmutzung, und Trump will Kohle zurückbringen und den IS bekämpfen. Der IS muss ausgelöscht werden, aber er ist nicht das Problem Nummer eins für die Menschen, er ist keine größere Gefahr als Kohle. Wer etwas für die öffentliche Sicherheit tun will, sollte die Umwelt schützen.

Trump setzt also seine Prioritäten falsch.

Ich sagte gleich: Ich kann einen Typen wie ihn nicht unterstützen.

Warum sind Sie Republikaner geworden? In Ihrem Milieu, unter Schauspielern, sind doch die meisten linksliberale US-Demokraten.

Sie verwendeten gerade eine schreckliche Redewendung.

Welche?

Dass die meisten Leute . . . blablabla. Ich hasse es, zu den meisten Leuten gezählt zu werden. Ich verachte das. Ich habe mein ganzes Leben hart daran gearbeitet, nicht zu den meisten Leuten zu gehören. Und das ist auch ein Teil der Antwort auf die Frage, warum ich nicht so wie die anderen Schauspieler mit den US-Demokraten sympathisiere.

Sie haben hier in diesem Gebäude bei Joschi Krainer darum angesucht, die österreichische Staatsbürgerschaft zu behalten. Warum war Ihnen das so wichtig?

Aus demselben Grund, warum ich nicht mit dem Krafttraining aufhörte, als ich Schauspieler wurde. Ich tausche das eine nicht durch das andere aus. Ich addiere, addiere und addiere und gebe nie etwas auf.