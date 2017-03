Textversion

25.03.2017 | 18:11 | von Rainer Nowak und Christian Ultsch (Die Presse)

Tschechiens Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg über das Obrigkeitsdenken in Mitteleuropa, die Reformunfähigkeit der EU, den „durchgedrehten“ Erdoğan, den „populistischen“ Sebastian Kurz und Putins Hegemonieansprüche.

Mit 79 Jahren tritt Karel Schwarzenberg nicht eben kürzer. Sein Kalender ist prall gefüllt. Der ehemalige tschechische Außenminister verweilt nie lang an einem Ort, saust wie eine Flipperkugel quer durch Europa. Es ist nicht leicht, einen Termin mit dem Fürsten zu finden. Doch die Idee, die Schirmherrschaft über die Jubiläumsausgabe der „Presse am Sonntag“ zu übernehmen, gefällt ihm. Er half bei der Gründung von „Trend“ und „Profil“, doch Chefredakteur war er noch nie.

Wir halten zwei „Redaktionskonferenzen“ mit ihm ab, in seinem Prager Abgeordnetenbüro und in seinem Wiener Palais. Unterbrochen nur vom Jagdhorn, Schwarzenbergs Handy-Klingelton, entspinnen sich lange Gespräche. Gut, dass ein Tonband mitläuft:

Was treibt Sie abseits der Tagespolitik um, wenn Sie von Prag auf Österreich und Europa blicken? Womit sollten wir uns grundsätzlicher beschäftigen?

Karel Schwarzenberg: Mit dem Verlust der Freiheit. Wir verringern unsere Freiheit beachtlich. Das hat nicht nur mit der Terrorbedrohung zu tun. Fast täglich wird einem erklärt, was wieder verboten gehört. Die Grünen haben besondere Freude daran. Nicht nur in Österreich, in ganz Europa.

Gedeiht die Regulierungswut besonders gut, wo der Liberalismus nur flache Wurzeln hat?

In Mitteleuropa hatten die Liberalen nur eine kurze Stunde: 1848. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass diese Staaten nicht am Meer liegen wie die Handelsnationen England und Holland. Vor vielen Jahren fragte mich Heide Schmidt, ob ich ihr bei ihrem Liberalen Forum helfen würde. Ich sagte ihr damals, dass ich eine Bananenplantage in Murau für das aussichtsreichere Projekt halte als die Gründung einer liberalen Partei. Wir sind schon alle miteinander sehr erzogen zur Abhängigkeit vom Staat.

Woher rührt der Mangel an Eigenverantwortung?

Das geht tief, tiefer noch als die geografischen Unterschiede zwischen Westeuropa, Mitteleuropa und Osteuropa. In Osteuropa fasste vor mehr als 1000 Jahren die byzantinische Kirche Fuß, nicht die römische. Es gab dort keine Renaissance und keine Reformation. In westeuropäischen Ländern stießen immer Bewegungen von unten den Fortschritt an, in England ebenso wie in Frankreich. Und in Mitteleuropa sorgten aufgeklärte Herrscher für Reformen.

Sind Sie optimistisch oder pessimistisch, was die Entwicklung in Mitteleuropa anlangt?

Ich bin skeptisch.

Warum? Was macht Sie skeptisch?

79 Jahre Leben in dieser Gegend.

Insgesamt war die Entwicklung doch positiv.

Sagen wir ehrlich: Was davon haben wir selbst geschafft, und was haben uns die Alliierten gebracht? Die Tschechen und die Ungarn haben den großen Nachteil, dass sie, anders als Deutschland, keine Reeducation (Umerziehung; Anm.)nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Sie hätten nach 40 Jahren Kommunismus und der Nazi-Zeit auch eine Reeducation gebraucht. Das ist nicht passiert, und das merkt man.

Dafür steht Tschechien heute aber gut da, auch ohne Marshallplan.

Die EU hat eine sehr positive Rolle gespielt, auch wenn sie heute überall kritisiert wird. Aber das alte Regime hat ein vergiftetes Erbe hinterlassen: Ob Sie nach Ungarn kommen, Tschechien, Rumänien oder Bulgarien – überall herrscht eine entsetzliche Korruption, die auch das Ausmaß im bescheidenen Österreich übertrifft. Diese unglückseligen Regime bleiben oft länger in uns, als wir glauben. In manchen Institutionen in Österreich war der Gestank des Nationalsozialismus noch mindestens bis in die 1970er-Jahre zu riechen. Dabei haben die Nazis in Österreich nur sieben Jahre regiert. In Tschechien kamen noch 41 Jahre Kommunismus dazu. Wie lang wird das nachwirken?

Was ist die Essenz des kommunistischen Denkens?

Die Missachtung des Rechts und des Eigentums. Das sitzt in den Knochen. Václav Klaus, der als großer Wirtschaftsreformer propagiert wurde, war der größte Gegner der Restitution.

Rechtsstaatlichkeit scheint in angelsächsischen Ländern ausgeprägter zu sein als in Mitteleuropa.

Weil bei uns das Obrigkeitsdenken so stark ist, weil wir keine Revolution von unten hatten, um Unrecht zu beseitigen. Kaiser Franz Joseph hat zwar auf Recht und Ordnung geschaut. Österreich war ein Rechtsstaat. Doch die totalitären Systeme haben später dieses Vertrauen in die Obrigkeit missbraucht.

1989 gab es ja eine Revolution von unten.

Ohne Kollaps des Sowjetreiches hätte das nichts geholfen. Niemand hat damit gerechnet, dass die Sowjetunion einfach zusammenbricht. Plötzlich waren sie pleite. Das war auch ein großes Verdienst von Ronald Reagan, der sie mit seinem Rüstungsprogramm Star Wars in den Ruin getrieben hat.

Jetzt gibt es wieder einen amerikanischen Präsidenten, der als simpel gilt. Damals hat man das Reagan auch nachgesagt.

Trump hat etwas andere Umgangsformen. Und das verrät, mit Verlaub gesagt, über einen Menschen auch sehr viel. Ich glaube nicht, dass wir einen neuen Ronald Reagan haben werden.

Sehen Sie in Donald Trump eine Gefahr?

Da sind viele Fragezeichen. Diese sehr emotionellen Sprüche von ihm, seine außen- und handelspolitischen Vorstellungen. Da fragt man sich: Wie weit kann er sich beherrschen? Er ist nicht mehr Showmaster oder Wahlkämpfer, er ist Präsident der Vereinigten Staaten, das kann noch sehr gefährlich werden. Er kann aber auch positiv überraschen. Es würde mich nicht wundern, wenn ihn sein Geschwätz von gestern schon bald nicht mehr interessiert.

Für Wähler ist offenbar nicht wichtig, ob Politiker sich beherrschen oder benehmen können.

Ein beliebiges Beisel in Wien oder Prag: Nach dem dritten Glas Bier steht fest, dass alle Anwesenden mehr von Politik verstehen als die gesamte Politik. Sie wählen den, der ihnen entspricht. Diese Stimmung gab es immer schon. Sie hat sich nur sehr stark radikalisiert.

Warum?

Aus Frustration. Einer der Gründe dafür ist sicherlich, dass klassische Parteien hoffnungslos sind. Das gilt für Österreich und ganz Europa. Alle drei politischen Lager stammen aus dem 19. Jahrhundert. Die Einzigen, die seither eine neue Idee hatten, waren die Grünen. Sozial- und Christdemokraten haben nichts mehr Neues zustande gebracht.

Zumindest schon länger nicht mehr.

Die SPÖ und ÖVP sind nicht mehr zu retten. Das hat man bei der Präsidentenwahl gesehen. Es war ein Wahnsinn, Andreas Khol und Rudolf Hundstorfer aufzustellen. Ein anständiger Gewerkschafter und ein guter Jurist, aber genau die Symbole des Systems, das den Leuten auf die Nerven geht. Verzeihen Sie: Wollen Sie einen Tee machen aus einem Sackerl, das schon dreimal aufgegossen wurde? Das schmeckt niemandem. Es ist langweilig geworden.

Deshalb geht auch keiner mehr in die Politik.

Der Politikerberuf ist in unserer Neidgesellschaft uninteressant geworden. Wenn Sie 40 Jahre sind, halbwegs begabt und fleißig, erreichen Sie in der Wirtschaft viel mehr als in der Politik und haben keine kaputten Abende und Wochenenden. Natürlich steigen noch Leute ein mit der heimlichen Absicht, etwas zu verdienen, allerdings mehr als das Abgeordnetengehalt.

Oder Idealisten. Oder Menschen, die Macht wollen.

Idealisten gibt es wenige. Bruno Kreisky war der letzte Regierungschef, der eine Vision hatte, was Österreich sein könnte. Ich habe seither keinen Politiker gesehen, der sich darüber den Kopf zerbrochen hat. Daher ist Österreich für viele Junge uninteressant. Der Unterschied zwischen einem Politiker und einem Staatsmann ist, dass der eine eine Vision hat und der andere nur eine Agenda.

Wie schätzen Sie Sebastian Kurz ein?

Begabt. Gar kein Zweifel. Sein stiller Ehrgeiz ist ja offenbar, Parteichef zu werden. Leider setzt er viele außenpolitische Schritte, um das Publikum zu Hause einzunehmen. In der Außenpolitik agiert er populistisch. Das ist nicht gut. Wer mit 27 Außenminister wird, ist natürlich von sich selbst beeindruckt. In jedem zweiten Artikel in Österreich wird Kurz als einzige Hoffnung der Volkspartei beschrieben. Das steigt einem zu Kopf. Das ist menschlich verständlich. Aber so geht's nicht.

Wo agierte Kurz zuletzt populistisch in der Außenpolitik?

Jeder Mensch weiß, dass die Türkei im heutigen Zustand unmöglich der EU beitreten kann. Deshalb liegen auch die Verhandlungen auf Eis. Laut zu verkünden, dass die Verhandlungen abgebrochen werden, war nur publikumswirksam von Kurz. Sonst gar nichts.

Wie soll man mit Erdoğan umgehen?

Ruhig, wie das bei Brüllaffen üblich ist. Vergessen Sie nicht: Die Türkei ist wirtschaftlich von Europa abhängig und nicht umgekehrt. Auch mich erfüllt mit Besorgnis, in welche Richtung die Türkei unter Erdoğan geht. Vor 20 Jahren war er in Istanbul der beste Bürgermeister. Heute ist er völlig durchgedreht. Er erinnert mich in manchem an Benito Mussolini. Wenn Mussolini 1935 der Schlag getroffen hätte, wäre er als großer Staatsmann in die Geschichte eingegangen. Erdoğan, fürchte ich, geht denselben Weg. Die Eitelkeit hat Mussolini zur Verbündung mit Hitler geführt, den er vorher verachtet hat.

Sie beklagten vorhin den Mangel an Weitblick. Das fehlt auch in der EU. Es hat auch keiner eine Vision, was Europa sein könnte.

Die klassischen Demokraten haben nichts anzubieten. Deswegen reüssieren auch Extremisten oder Komiker wie Beppe Grillo. Ich kann mich auch an ihre Vorgänger erinnern. Karl Marx war ein guter Historiker, er hatte recht: Jede geschichtliche Tragödie wiederholt sich als Farce – etwas anders als weiland unter Adolf oder Benito.

Ist Trump Teil dieser Farce?

Er ist neu. Ich hoffe, es wird keine Tragödie. Die Amerikaner hatten noch keinen Diktator. Ihnen fehlt dieses Grunderlebnis, das wir in Europa haben. Ich habe die Stiefel der Nazis noch gesehen und danach den Eisernen Vorhang.

Erdoğan nähert sich an Putin an. Und Putin an Trump. Entsteht da gerade ein autokratischer Männerfreundschaftsbund?

Es geht um Interessen. Putins Traum ist es, sich mit Trump auf Kosten Dritter Europa aufzuteilen. Das ist die wirklich große Gefahr, vor allem für das Baltikum und die Ukraine. Ideologisch hatte Russland mit den Amerikanern nur Differenzen, weil sie Demokratie exportieren wollten. Einer der großen Fehler des Westens in den vergangenen Jahrzehnten war, immer nur von Werten zu sprechen, die etwas unpräzise zu definieren sind, und dafür Regeln missachtet zu haben, die ich ja als Grundlage des Zusammenlebens sehe: zwischenmenschlich, aber auch international. Die Welt ist unsicher geworden. Und das erhöht die Faszination autoritärer Herrschaft.

Auch die EU missachtet ihre eigenen Regeln, ob in der Finanz- oder der Flüchtlingskrise.

Das ist umso schlechter, wenn man dann über andere drüberfährt.

Wie könnte ein Deal zwischen Trump und Putin aussehen?

Die Entwicklungen in der Ukraine sind zu weit fortgeschritten, als dass man die Ukraine wieder Russland zuschlagen könnte. Die Krim aber hat sich Putin unter den Nagel gerissen. Aber wenn Sie glauben, Putin geht es um die Industrie im Donbass, liegen Sie falsch. Ihm geht es um mehr: Wer wird der Hegemon in Europa, wenn sich die USA in den pazifischen Raum zurückziehen?

Da könnte es nur eine Antwort geben: Dass sich Europa der eigenen Stärke besinnt. Und wenn, dann kann das aus heutiger Sicht nur unter der Führung Deutschlands geschehen.

Wenn, wenn, wenn. Meine Mutter pflegte zu sagen: Wenn meine Tante Räder hätte, wäre sie ein Trolleybus. Schon Bismarck hat erkannt: Deutschland ist zu klein, um Europa zu beherrschen, aber zu groß, um nur ein normaler Staat in Europa zu sein.

Schlägt die letzte Stunde für die EU, wenn Le Pen Frankreichs Präsidentin wird?

Wenn sie im Amt ist, wird sie so wie Trump einiges abschreiben müssen.

Brexit, Le Pen ante portas, Finanzkrise. Ist das eine Wellenbewegung, oder steckt die EU in einer existenziellen Krise?

Die wirkliche Krise ist die Reformunfähigkeit der EU. Die EU sollte Kompetenzen zurückgegeben. Es ist Blödsinn, wenn Brüssel entscheidet, wie ein Fruchtaufstrich heißen darf. Existenzielle Fragen der Sicherheits- und Außenpolitik muss Europa aber gemeinsam anpacken. Sonst erleben wir die Abwandlung eines alten Studentenspruchs: „Stell dir vor, es gibt die EU, und keiner geht hin.“

Das trifft schon heute zu.

Dass man die EU-Erweiterung auf dem Balkan verschiebt, ist ein Wahnsinn. Offensichtlich sind Ideen wie Europa für die junge Generation so attraktiv wie für uns damals im Jahr 1968 die Idee von der Monarchie.