Textversion

25.03.2017 | 18:11 | Von N. Jilch (Die Presse)

Hätte das erste Kind sich nicht angekündigt, würde Josef Zotter heute wohl als Expat in den USA leben.

Ohne die Pleite der ersten Firma ihrer Eltern hätte es Zotter, wie wir es heute kennen, nie gegeben, sagt Julia Zotter. Ihr Vater wird da wohl zustimmen. Denn erst nachdem die drei Kaffeehäuser von Josef Zotter und seiner Frau, Ulrike, in Graz in die Pleite geschlittert waren, war der Weg für die Schokokreationen frei, die Zotter in Bergl in der Oststeiermark herstellt – und die den Namen berühmt gemacht haben.

Aber wenn man die Zeit noch ein bisschen zurückdreht, muss man sagen: Ohne Julia gäbe es die Zotter-Schokolade wohl auch nicht. Denn: „Wir waren damals, Ende der 1980er-Jahre, in den USA“, sagt Josef Zotter.

„Wir wollten eigentlich eine Apfelstrudelfabrik aufbauen. Das war der Plan meiner Jugend. Ich hatte auch schon eine Fabrik, ich hätte nur noch unterschreiben müssen. Aber dann hat sich plötzlich ein Baby angekündigt.“ Die Familie ging zurück nach Österreich. Der Plan war ein Klassiker. Ein, zwei Jahre maximal. Dann würde es zurück in die USA gehen! Aber daraus wurde nichts. Stattdessen kam ein zweites Kind: Michi. „Wir haben dann in Graz ein kleines Lokal aufgemacht. So hat alles begonnen“, erzählt Zotter.

Dann kam ein zweites. Dann ein drittes. Das Geschäft lief. Und lief. Bis es schlecht lief. Zotter entdeckte die Schokolade. Das Kaffeebusiness geriet ein bisschen aus dem Blick. „Das Thema hat mich so begeistert, dass ich die Kaffeehäuser nicht mehr machen wollte. Und das ist natürlich gefährlich.“



400 Sorten. Im Jahr 1996 folgte die Pleite. Drei Jahre Sanierungsphase. 48Mitarbeiter mussten gehen. Zwei blieben. „Das war eine sehr heikle Phase: Wir mussten eine Entscheidung treffen: Starten wir noch einmal mit dem sanierten Kaffeehaus oder machen wir Schokolade? Meine Frau war für das Kaffeehaus. Ich für die Schokolade.“ Zwei Dinge nahm Zotter aus der Pleiteerfahrung mit. Er spricht sich heute für „mehr Mut zum Scheitern“ aus. „Das fehlt uns in Österreich. Meine Karriere in den vergangenen 15 Jahren mag atemberaubend aussehen. Aber es gab auch andere Zeiten. Österreich hat leider keine Kultur des Scheiterns.“

Die zweite Lektion betrifft das Schuldenmachen. „Das drücke ich jetzt in Zahlen aus. Ein Unternehmen sollte tunlichst mehr als 50 Prozent Eigenkapital haben. Da kannst du Fehler machen. Mit 20 Prozent oder weniger bist du nach einem Fehler an der Kante. Das ist mir auch prompt passiert.“

Heute erzielt Zotter mit seinem steirischen Schokoladefamilienunternehmen einen Umsatz von rund 21 Mio. Euro im Jahr. Am Stammsitz in Bergl arbeiten 180 Mitarbeiter. Rund 400 Sorten hat Zotter im Schokoladeprogramm. Seit Jahren setzt er bei der Produktion auf biologische Fair-Trade-Rohstoffe.