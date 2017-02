Textversion

16.02.2017 | 11:19 | (DiePresse.com)

Laut einem CNN-Bericht werden entsprechende Maßnahme dem US-Präsidenten empfohlen

Der Plan zur Entsendung von US-Bodentruppen nach Syrien ist wieder auf dem Tisch: Das US-Verteidigungsministerium erwägt einem Medienbericht zufolge die erstmalige Entsendung von regulären Kampftruppen nach

Syrien. Dies sei eine von mehreren Ideen zur Bekämpfung der

radikal-islamischen IS-Miliz, die im Pentagon kursierten,

meldete der Sender CNN.

Die Überlegungen zu den Bodentruppen seien noch nicht voll ausgereift, und das Ministerium habe Präsident Donald Trump den Vorschlag noch nicht

unterbreitet. Trump hatte den Verteidigungsexperten bis

Monatsende Zeit gegeben, Vorschläge zur Bekämpfung des

sogenannten Islamischen Staats (IS) vorzulegen.

Die USA führen eine internationale Militärallianz an, die

den IS in Syrien aus der Luft angreift. Eine kleine Anzahl von

US-Sondereinsatzkräften ist zudem in Syrien aktiv. Trumps

Vorgänger Barack Obama lehnte es jedoch stets ab, Kampftruppen

in das Bürgerkriegsland zu entsenden. (ag.)