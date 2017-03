Textversion

13.03.2017 | 14:44 | (DiePresse.com)

Der 88-jährige Ex-Staatschef war Anfang März freigesprochen worden, am Tod von mehr 800 Menschen bei Protesten im Jahr 2011 mitverantwortlich zu sein.

Die Staatsanwaltschaft in Ägypten hat nach Angaben eines Anwalts der Freilassung des früheren Staatschefs Hosni Mubarak zugestimmt. Das gab der Anwalt des 88-Jährigen am Montag bekannt. Der im Februar 2011 gestürzte Mubarak war Anfang März im letzten gegen ihn geführten Strafverfahren freigesprochen worden. Mubarak war vorgeworfen worden, während der Massenproteste 2011 für den Tod von mehr als 800 Menschen mitverantwortlich gewesen zu sein. Das Urteil kann nicht mehr angefochten werden.

Mit dem Urteil endete ein Verfahren, das sich über Jahre in die Länge gezogen hatte. Am 3. August 2011 erschien Mubarak das erste Mal vor Gericht, sechs Monate nach seinem Sturz im Februar zuvor. In erster Instanz erhielt er im Jahr darauf eine lebenslange Haftstrafe. Doch der Fall landete vor dem Berufungsgericht.

Gegen den Ex-Staatschef blieb letztlich nur noch eine Strafe von drei Jahren wegen Veruntreuung von Millionenbeträgen. Auch seine beiden Söhne Alaa und Gamal wurden deswegen verurteilt. Allerdings ist die Strafe schon abgesessen. Trotzdem könnte es sein, dass Mubarak weiter in dem Kairoer Militärkrankenhaus bleiben muss, in dem er seit Jahren lebt. Der Ex-Staatschef soll schwer krank sein.