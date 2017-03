Textversion

23.03.2017 | 14:43 | VON CHRISTIAN ULTSCH UND THOMAS VIEREGGE (DiePresse.com)

CSU-Finanzminister Söder fordert im "Presse"-Interview mehr Emotion und eine konservative Positionierung von Kanzlerin Merkel im Wahlkampf. Er warnt vor einer rot-rot-grünen „Raubzugkoalition“ und einer EU-Schuldenunion unter Martin Schulz.

Die Presse: Offenbar macht sich in Deutschland eine Wechselstimmung breit. SPD-Chef Martin Schulz liegt in Umfragen fast gleichauf mit der Kanzlerin. Gibt es so etwas wie eine Merkel-Müdigkeit im Land?

Markus Söder: Ich glaube nicht. Es ist aber entscheidend, dass die Union jetzt anfängt zu kämpfen. Die Herausforderung ist deutlich größer als in vorigen Wahlkämpfen. Martin Schulz will, anders als Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück, gewinnen. Die Strategie der asymmetrischen Mobilisierung – des Einschläferns des Gegners oder der Übernahme seiner Themen – wird nicht funktionieren. Es wird diesmal nicht reichen, die SPD links zu überholen. Unser Motto kann nur lauten: Attacke!

Hat sich die Union selbst eingeschläfert?

Die Union muss mehr Emotionen und Siegeswillen zeigen. Den Wahlkampf kann man diesmal nicht wie eine Bilanzpressekonferenz führen.

Sie haben ja nicht sonderlich euphorisch auf Merkels Kandidatur reagiert.

Ich fand, ich war fast euphorischer als die Kanzlerin selbst.

Wo gewinnt oder verliert die Union die Bundestagswahl?

Die Union muss sich auf ihre Stärken besinnen, auf die Sicherheitsthemen. Dort hat Rot-Rot-Grün extreme Schwachstellen: innere Sicherheit, Sicherheit der kulturellen Identität und Sicherheit des Geldes. Wir müssen weiter an der Begrenzung der Zuwanderung arbeiten und endlich auch abschieben. Wir haben in Deutschland 500.000 abgelehnte Asylwerber, Sammelabschiebungen finden jedoch nur mit 18 Leuten statt.

Was verstehen Sie unter Sicherheit des Geldes?

Die SPD möchte die Agenda 2010 zurück, das Erfolgsmodell für Deutschland. Schulz will eine Schuldenunion in Europa etablieren, setzt sich für Eurobonds und im Zweifelsfall für immer mehr staatliche Alimentierung ein. Dagegen muss die Union auf die Stabilität des Geldes und vor allem auf Steuersenkungen setzen. Angesichts von Niedrigzinsen, Inflation, Rekordüberschüssen und hohen Ausgaben für Flüchtlinge ist es ein politisch hochwichtiges Signal, dass der Staat jenen etwas zurückgibt, die es verdient haben. Rot-Rot-Grün hingegen ist eine Raubzugkoalition, die mit Steuererhöhungen Geld umverteilen will.

Welche Rolle spielt die Flüchtlingsfrage im Wahlkampf?

Die Öffnung der Grenzen und die unkontrollierte Zuwanderung in die Mitte Europas haben in Deutschland viel verändert. Im Sommer 2015 wären wir bei einer Bundestagswahl noch nahe an die absolute Mehrheit herangekommen.

Es war eine Entscheidung Merkels, die Grenzen zu öffnen. Deswegen wird es schwer werden, im Wahlkampf für eine Begrenzung der Zuwanderung zu werben. Diese Kompetenz schreibt man nicht gerade Merkel zu.

Aber der CSU. Die Bundesregierung hat in den letzten eineinhalb Jahren vieles verändert. Doch es bleibt noch viel zu tun: Abschiebungen, Kampf gegen Kinderehen sowie Abschiebehaft und Ausweisungen von Gefährdern. In all diesen Punkten bremst die SPD.

Glauben Sie, dass die kulturelle Identität Deutschlands in Gefahr ist?

Wir spüren, dass die Zuwanderung in vielen deutschen Städten dazu geführt hat, dass sich junge Frauen abends weniger auf die Straße trauen. Es beginnt eine kulturelle Veränderung. Im Umfeld von Flüchtlingsheimen steigt die Kriminalität.

Wer ist dafür politisch verantwortlich? Das ist doch wohl die Regierung.

Allein das Thema Türkei hat die deutsche Bevölkerung in den letzten Wochen sehr bewegt. Zum einen das absurde Verhalten des türkischen Präsidenten Erdoğan. Zum anderen das Konzept der doppelten Staatsbürgerschaft - es hat leider nicht zu mehr Loyalität zu unserem Land geführt.

Wollen Sie Doppelstaatsbürgerschaft abschaffen?

Wir werden die Doppelstaatsbürgerschaft auf jeden Fall überprüfen und deutlich einschränken müssen. Man kann auch nicht katholisch und evangelisch sein oder mit zwei Frauen verheiratet sein - jedenfalls nicht bei uns.

Hätte man im Streit um Wahlkampfauftritte von Anfang an Klartext mit Erdoğan sprechen müssen, wie dies die Holländer getan haben?

Es bräuchte auch noch ein europäisches Signal. Wer sagt „Ich möchte in einen Klub, aber ich finde ihn nicht gut“, dem sollte man dieses Dilemma ersparen. Das heißt, man sollte das Verfahren der EU-Beitrittsverhandlungen abbrechen.

Merkel lehnt die CSU-Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr ab. Ist die Forderung trotzdem noch aufrecht?

Das ist fester Bestandteil der CSU-Forderung für eine Koalition im Herbst. Wir stoßen mittlerweile auch finanziell an Grenzen. Ich muss im Freistaat Bayern für Asyl neun Milliarden Euro aufwenden. Das ist pro Jahr mehr als der Etat des Wirtschafts- Gesundheits- und Umweltministeriums zusammen.

Waren die Querschüsse gegen die Kanzlerin aus Bayern nicht kontraproduktiv? Hat das Merkel nicht geschwächt?

Ohne die CSU wäre die Lage heute viel schwieriger. Unser Einfluss hat dazu geführt, dass auch die anderen Parteien in der Regierung ihren Kurs in der Migrationsfrage geändert haben.

Das Credo der CSU war immer: keine demokratisch legitimierte Partei rechts von der CSU. Wie lautet ihr Rezept gegen den Rechtspopulismus?

Man muss die Probleme lösen. Das Verschweigen macht es nicht besser - das ist wie bei einer Beziehung. Parteien wie die AfD oder auch die FPÖ sind ja nicht aus eigener politischer Identität stark, sondern weil es erkennbar Probleme und Unsicherheit in der Bevölkerung gibt. Solange die etablierte Politik nicht reagiert, können die sich als Klagemauer betätigen. Das führt zu einer Schwächung der demokatischen Mitte. Die sind nicht stark. Die sind nur laut.

Bundesweit ist die AfD ein Faktum, sie liegt bei rund zehn Prozent. Ist sie ein Erbe Merkels, wie die Linkspartei ein Erbe Schröders ist?

Schulz versucht die Agenda 2010 zurückzudrehen und links Stimmen zu holen. Zum Beispiel sucht er eine Aussöhnung mit Oskar Lafontaine. Bei den Landtagswahlen im Saarland am Sonntag könnte eine rot-rote Koalition herauskommen. Generell gilt: Deutschland ist konservativer geworden, der Zeitgeist ist konservativer und die Mitte ist etwas weiter rechts als früher.

Nur die CDU ist nicht konservativer geworden.

Deshalb ist es wichtig, Stammwähler zu mobilisieren. Das ist zentral in diesem Wahlkampf.

Gerade in der CSU gibt es viele Stammwähler, die von Merkel sehr frustriert sind.

Unsere Wähler wollen vor allem kein Rot-Rot-Grün. Stellen Sie sich vor, dass Toni Hofreiter (der grüne Fraktionsvorsitzende, Anm.) Außenminister oder Sahra Wagenknecht Finanzministerin wird. Dann brauchen wir einen Austritt Bayerns aus Deutschland. (lacht)

Ohne rot-rot-grünes Schreckgespenst kommen Sie nicht aus.

Das zweite Argument ist, dass es Deutschland so gut geht wie noch nie zuvor. Und drittens: In unserer unsicheren Welt ist es sinnvoll, jemanden mit Merkels Erfahrung an der Spitze zu haben. Aber der Wahlkampf der Union braucht noch mehr Emotion. Bei der Begeisterung ist noch Luft nach oben.

Merkel ist nicht unbedingt der emotionale Typ.

In der Vergangenheit hat sich die SPD nie aus der eignen Hälfte herausgetraut. Da konnte man selber im Mittelfeld warten und gewinnen. Jetzt ist die SPD aggressiver geworden. Wir dürfen nicht warten, bis sie zum eigenen Strafraum kommen. Wir müssen früher attackieren und pressen. In jedem Fußballspiel muss man die Taktik an den Gegner anpassen.

Das klingt jetzt so, dass Sie gerne in Berlin mitstürmen würden. Aber Sie haben ja ausgeschlossen, als CSU-Chef nach Berlin zu gehen. Warum eigentlich? Was wäre so schrecklich daran?

Bayern ist halt schöner. Nach allen Umfragen sehen mich die Bayern in Bayern. Jeder bayerische Staatsminister macht auch immer Bundespolitik. Das ist seit Franz Josef Strauß so.

Was ist Ihr Lebensplan?

In Bayern alt und glücklich zu werden.

Um Klarheit zu schaffen: Hat Ihnen Seehofer angeboten, CSU-Chef zu werden und als Minister nach Berlin zu wechseln?

Ich hatte bisher kein Gespräch mit Horst Seehofer darüber.

Gehen Sie davon aus, dass Horst Seehofer eine weitere Legislaturperiode Ministerpräsident von Bayern bleibt?

Wir werden sehen.