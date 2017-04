Textversion

06.04.2017 | 09:12 | (DiePresse.com)

Eine Entscheidung über eine militärische Aktion liege nun bei US-Präsident Trump, sagt der Kommandant der US-Pazifikflotte.

Kurz vor dem Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei seinem US-Kollegen Donald Trump hat der Kommandant der US-Pazifikflotte die Sanktionen gegen Nordkorea als erfolglos bezeichnet. Die wirtschaftlichen und diplomatischen Maßnahmen hätten nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt, sagte Admiral Scott Swift am Donnerstag. Eine Entscheidung über einen Militäreinsatz liege bei Trump.

Am Mittwoch hatte Nordkorea erneut eine Rakete getestet. Trump trifft am Donnerstag Xi in seinem Privatressort in Florida. China ist einer der wenigen Verbündeten des stalinistischen Regimes in Pjöngjang.