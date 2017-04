Textversion

10.04.2017 | 11:22 | (DiePresse.com)

In Österreich stimmten zehn Prozent mehr Türken als bei der Parlamentswahl im Jahr 2015, in Deutschland waren es acht Prozent mehr.

Das Referendum über die Einführung des umstrittenen Präsidialsystems in der Türkei hat die Auslandstürken in großer Zahl mobilisiert. In Österreich gaben 50,6 Prozent der 108.561 Stimmberechtigten ihre Stimme ab, teilte die Wahlkommission in Ankara mit. Bei der Wahl im November 2015 waren es 40,6 Prozent gewesen.

Auch in Deutschland wurde eine deutlich höhere Stimmbeteiligung registriert. Bis zum Sonntagabend gaben 48,73 Prozent oder fast 700.000 der 1.43 Millionen in Deutschland gemdelten türkischen Wähler ihre Stimme ab (2015: 40,8 Prozent). In der Schweiz beteiligten sich sogar 57,11 Prozent der dort 95.263 Wahlberechtigten (2015: 44,75 Prozent). Während Deutschland und Österreich bisher Hochburgen der gemäßigt-islamischen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan waren, stimmten die meisten Auslandstürken in der Schweiz bisher für die pro-kurdische HDP.

Letzte Möglichkeit für Stimmabgabe: Grenzübergänge

Weltweit nahmen 1.32 Millionen Auslandstürken an dem Referendum teil - 47 Prozent der rund drei Milllionen Stimmberechtigten. Bei der Parlamentswahl im November 2015 hatten sich weltweit insgesamt 44,8 Prozent der im Ausland zur Wahl zugelassenen Türken beteiligt. Allerdings ist das noch nicht die abschließende Beteiligung: Auslandstürken können noch bis inklusive 16. April - dem Tag des Referendums in der Türkei - an Grenzübergängen abstimmen.

Türken im Ausland hatten zwei Wochen lang die Möglichkeit, für oder gegen das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem in der Türkei zu stimmen. Das Präsidialsystem würde Erdogan deutlich mehr Macht verleihen. Das Referendum in der Türkei findet am Ostersonntag (16.) statt. In der Türkei sind rund 55,3 Millionen Menschen wahlberechtigt. Die Auslandstürken machen also etwa fünf Prozent aller Wahlberechtigten aus und könnten bei einem knappen Wahlausgang entscheidend sein.

Präsident Erdogan hatte die Auslandstürken aufgerufen, sich massenhaft zu beteiligen. Nach Ansicht von Beobachtern könnte die kontroverse Debatte rund um das von Erdogan angestrebte Präsidialsystem aber auch die Gegner des türkischen Präsidenten zusätzlich motiviert haben, sich an dem Referendum zu beteiligen.