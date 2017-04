Textversion

12.04.2017 | 10:50 | (DiePresse.com)

Der deutsche EU-Kommissar spricht von einer Welt, "die in immer mehr Regionen in Unordnung geraten ist". Solidarität und Werte der EU seien wichtiger als je zuvor.

Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger hat die EU klar gegen den traditionellen Verbündeten USA abgegrenzt. "In einer Welt, die in immer mehr Regionen in Unordnung geraten ist, die aus immer mehr lautstarken und halbstarken Autokraten besteht, in Ankara, in Moskau, vielleicht sogar in einem Flügel im White House in Washington, DC, brauchen wir Stabilität", so Oettinger am Mittwoch in Brüssel.

Dafür brauche es gesicherte Werte und mehr Solidarität in der Europäischen Union als jemals zuvor, so Oettinger. Er äußerte sich bei einer Veranstaltung des neuen Europäischen Solidaritätskorps, das junge Leute zwischen 18 und 30 in Hilfseinsätze vermittelt. Oettinger sagte: "Das europäische Projekt ist 60 Jahre alt, aber es bleibt ein Zukunftsprojekt. Denn die Friedensunion, die Wertegemeinschaft, all dies ist wichtiger als jemals zuvor."