20.04.2017 | 11:23 | (DiePresse.com)

China wollte Text zum neuem Raketentest nach Angaben von Diplomaten unterstützen

Russland hat im UNO-Sicherheitsrat eine Verurteilung des jüngsten Raketentests Nordkoreas blockiert. Wie Diplomaten in New York mitteilten, wandte sich Russland gegen die Stellungnahme, die Pjöngjang in scharfen Worten aufrufen sollte, seine Raketentests zu stoppen.

Die Vetomacht verlangte demnach, in die Erklärung eine Formulierung aufzunehmen, die die Notwendigkeit einer Beilegung des Konflikts mit Nordkorea durch einen Dialog hervorhebt. Nordkorea hatte am Sonntag in der Früh erneut eine Rakete abgeschossen. Nach Angaben der USA und Südkoreas explodierte die Rakete aber unmittelbar nach dem Start.

In der von den USA vorgeschlagenen Erklärung, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag, sollten die Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates "ihre höchste Sorge" über Nordkoreas "in höchstem Maße destabilisierendes Verhalten" zum Ausdruck bringen und dem stalinistisch geführten Land mit "weiteren erheblichen Maßnahmen drohen". Der Text enthielt überdies den Aufruf an Nordkorea, keine weiteren Atomtests vorzunehmen.

"Wollen keinen Streit anzetteln"

Mehrere Diplomaten bei den Vereinten Nationen, die nicht namentlich genannt werden wollten, zeigten sich überrascht, dass Russland den Text ablehnte, obwohl China, der wichtigste Verbündete Nordkoreas, ihn habe unterstützen wollen.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hob hervor, die Erklärung habe einer weiteren Eskalation des Konflikts mit Nordkorea vorbeugen sollen. "Es ist wichtig, dass Nordkorea weiß, dass wir nicht versuchen, einen Streit anzuzetteln, also versucht nicht, uns einen aufzudrängen", sagte Haley vor Journalisten.

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres rief unterdessen dazu auf, "alles" zu tun, um sicherzustellen, dass das nordkoreanische Raketen- und Atomprogramm "keine Bedrohung für die internationale Gemeinschaft wird". Insbesondere die Länder "an der Frontlinie", also China, die USA, Japan, Südkorea und Russland, dürften keine Mühen scheuen, um eine weitere Aufrüstung Nordkoreas zu verhindern, sagte Guterres vor Journalisten.