03.02.2017 | 13:05 | von Jutta Sommerbauer aus Ergneti (DiePresse.com)

Außenminister Sebastian Kurz legt als OSZE-Vorsitzender bei seiner Georgien-Reise einen Schwerpunkt auf humanitäre Agenden – eindeutige politische Ansagen vermeidet er.

Einmal im Monat wird in Ergneti ein weißes Plastikzelt aufgestellt. Heizkörper werden an einen Generator angeschlossen. Weiße Plastikstühle reihum um einen Tisch gestellt. Dann fahren internationale Diplomaten und lokale Behördenvertreter in den georgischen Ort an der Demarkationslinie, die das abtrünnige Südossetien vom georgisch kontrollierten Gebiet trennt, zu gemeinsamen Gesprächen bei Tee und Keksen.

So auch am Freitag, als der österreichische Außenminister Sebastian Kurz in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) dem Treffen von Vertretern des georgischen Innenministeriums, russischen Grenzbeamten und Funktionären der südossetischen de facto-Behörden beiwohnte. Die OSZE leitet gemeinsam mit der EU Monitoring Mission in Georgien die Gespräche vor Ort, die unter dem Kürzel IPRM bekannt sind: Incident Prevention and Response Mechanism. Verhindert werden soll eine Eskalation der Lage entlang der Linie.

Wenn Konflikte nicht lösbar sind, und im Konflikt um Südossetien ist das derzeit der Fall, dann muss man sie verwalten, um Schlimmeres zu verhindern. Die Männerrunde löst die kleinen Probleme des Konfliktalltags: Zugang bei medizinischen Notfällen, Austausch von Gefangenen, Besuch von Friedhöfen auf der anderen Seite der Linie. Man hört, ein großes Thema seien Kühe, die sich beim Weiden nicht an die von Menschen gemachten Grenzen halten.

Das sogenannte Powwow in Ergneti ist neben vier jährlichen Gesprächsrunden in Genf (moderiert von EU, UNO und OSZE) der einzige Ort, an dem sich georgische Vertreter und die Gegenseite – südossetische und russische Repräsentanten – treffen.

Kurz will als OSZE-Vorsitzender Präsenz zeigen

Einen Durchbruch erwartet vom 74. Treffen in Ergneti niemand, zu verfahren ist die geopolitische Lage. Für Kurz geht es bei seinem Besuch in Georgien darum, in den ersten Wochen des OSZE-Vorsitzes Präsenz zu zeigen. Der österreichische OSZE-Vorsitz legt einen Schwerpunkt auf Dialog und humanitäre Agenden, um „einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten zu leisten“, wie der Außenminister bei der Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Micheil Dschanelidse in Tiflis sagte. Mit politischen Kampfansagen will der Wiener in dieser Gegend, die Russland als seinen Hinterhof betrachtet und ihn mit den Methoden eines Straßenjungen verteidigt, nicht antreten. Österreichs gutes Verhältnis zu Moskau soll bei der Vermittlung dienlich sein. Ob die Strategie etwas bewirkt, werden die nächsten zwölf Monate zeigen.

Für die georgische Regierung ist umgekehrt wichtig, dass die eingefrorenen Konflikte auf dem Staatsgebiet ein Thema der internationalen Gemeinschaft bleiben. „Die OSZE bleibt ein ständiger und nachhaltiger Partner Georgiens“, sagte Dschanelidse und bekräftigt seine Bereitschaft, auf diplomatischen Weg nach Lösungen zu suchen.

Südossetien schottet sich gegen Außenwelt ab

Doch die von Moskau unterstützte südossetische Führung hat an einer Beilegung des Konflikts wenig Interesse. Im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion erklärte sich Südossetien für unabhängig. Nach dem Augustkrieg 2008 hat Moskau die Unabhängigkeit des Territoriums anerkannt – ein klares Zeichen dafür, dass aus russischer Sicht die Wiedereingliederung des Gebiets an Georgien vom Tisch ist. Nun droht die Verwaltung in der südossetischen Hauptstadt Zchinwali mit einem Referendum über den Anschluss an die Russische Föderation. Insbesondere vor den international nicht anerkannten „Präsidentenwahlen“ in der abtrünnigen Region im April 2017 kursieren Gerüchte.

Weder die EU-Mission, noch OSZE oder UNO haben permanent Zugang zu Südossetien, einzig das Internationale Rote Kreuz betreibt ein Büro in Zchinwali. Die Verwaltungslinie, von der die georgische Regierung und die internationale Gemeinschaft sprechen, wird von der anderen Seite zur Grenze ausgebaut. 50 von 350 Kilometern wurden von russischer Seite in den letzten Jahren mit Stacheldraht und Metallzäunen befestigt, all das angeblich zum Schutz gegen georgische Aggression. Die Abschottung gegen die Außenwelt des Regimes in Zchinwali ist das Kriegswerkzeug in diesem Konflikt, in dem die Waffen ruhen. Das Faktenschaffen am Boden lässt eine Konfliktlösung in weite Ferne rücken – etwa auch die Rückkehr der intern Vertriebenen, von denen es in Georgien eine Viertelmillion gibt.

Kurz: Land nicht vor "Entweder-Oder" stellen

Georgien ist indes seinem Ziel der EU-Annäherung einen Schritt weit näher gekommen. Am Donnerstag beschloss das Europäische Parlament mit deutlicher Mehrheit die Befreiung von der Schengen-Visapflicht. Die Entscheidung des Ministerrats soll im Frühling folgen. „Georgien ist auf einem guten Weg“, sagte Kurz. „Es verdient unsere Unterstützung.“ Und relativierte gleichzeitig: Das Land liege im „Spannungsfeld zwischen Ost und West“. Man solle das Land nicht vor ein „Entweder-Oder“ stellen, beides müsse möglich sein: eine Zusammenarbeit mit der EU und ein solider, vor allem auch wirtschaftlicher Kontakt zu Russland. Außenminister Dschanelidse, der neben Kurz stand, verzog bei diesen Worten keine Miene.