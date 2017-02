Textversion

03.02.2017 | 16:32 | (DiePresse.com)

Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko nähert sich den anderen Nachbarn wie Polen und der Ukraine an. Hintergrund sind ein Streit um Erdgaslieferungen aus Russland und Moskaus Ankündigung, die bilaterale Grenze dichter zu machen.

Innerhalb weniger Tage haben sich die Beziehungen zwischen den beiden verbündeten Staaten Russland und Weißrussland jäh verschlechtert: Der zumindest sichtbare Auslöser war vor wenigen Tagen eine Ankündigung aus Moskau, dass eine "vollwertige Grenze zu Weißrussland" errichtet werde. Russlands Botschafter in Weißrussland, Aleksander Surikow, erklärte am Donnerstag die Maßnahme der russischen Nachrichtenagentur Sputnik gegenüber mit der Notwendigkeit, den weißrussisch-russischen Grenzübertritt von Drittstaatsangehörigen zu verhindern. Gleichzeitig beklagte Surikow, dass Weißrussland ab den nächsten Tagen Bürgern von 80 Staaten, darunter allen EU-Staaten, erlaube, visafrei über den Flughafen Minsk für eine Dauer von fünf Tagen einzureisen.

Der weißrussische Präsident Aleksander Lukaschenko wiederum deutete Ende Jänner bei einem Treffen mit Wissenschaftlern an, sein Land solle sich auf eine Art Wirtschaftskrieg mit Russland vorbereiten. Er sprach von vereinzelten Versuchen der Russen, die Souveränität seines Landes anzuzweifeln, und erklärte, dass man seinerzeit die Unabhängigkeit äußerst "billig" bekommen habe. Die "brüderliche Ukraine" führe derzeit Krieg, was in Weißrussland unbedingt verhindert werden. "Gott sei Dank liegt die Hauptrichtung unseres Kampfes für die Unabhängigkeit auf dem Gebiet der Wirtschaft und weder im militärischen, noch politischen Bereich", so der Präsident.

Obwohl Weißrussland und Russland seit 17 Jahren in einem "Unionsstaat" mit recht durchlässigen Grenzen leben, sind sporadische Konflikte nichts Ungewöhnliches. Zumeist drehen sie sich um ökonomische Fragen, insbesondere um Öl- und Gaspreise, die Weißrussland für Lieferungen aus Russland zahlen soll. Seit Anfang 2016 wird über eine offene Gasrechnung gestritten, die nach Angaben des russischen Vizepremierministers Arkadi Dworkowitsch mittlerweile 508 Millionen Euro ausmachen soll. "Wir führen Gespräche, es gibt aber keinen Fortschritt", wurde er durch die russische Nachrichtenagentur TASS vergangene Woche zitiert.

Seit Monaten dürfen, um auf die Visafrage zurückzukommen, nach russischer Ansicht nur noch Weißrussen und Russen direkt von Moskau nach Minsk reisen, Bürger anderer Staaten wurden zuletzt von russischen Behörden wiederholt an der Weiterreise gehindert. Sie mussten trotz vorhandener russischer Sichtvermerke lange Umwege über die Ukraine oder Lettland in Kauf nehmen, betroffen waren auch schon Österreicher.

Will Moskau Weißrussland "ziehen" lassen?

Zeitgleich mit kritischen Reaktionen aus Minsk goss nun die Kreml-nahe russische Nachrichtenagentur Regnum am Donnerstag zusätzliches Öl ins Feuer. Ein anonymer Informant erklärte, dass Moskau Verständnis für eine Unabhängigkeit Weißrusslands nach ukrainischem Vorbild habe und gelassen auf Vorbereitungen Minsks reagiere, die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU), die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) und womöglich den Unionsstaat zu verlassen. Für den Fall einer derartigen Entscheidung müsse sich Weißrusslands Führung jedoch auf einen "Wirtschaftskrieg" einstellen.

Präsident Lukaschenko sagte unterdessen am Freitag bei einer Pressekonferenz in Minsk, dass sein Land offen für Annäherung an andere Nachbarn sei. "Wir sollten mit allen Nachbarn befreundet sein. Weder Russland noch die Ukraine, Polen, Litauen oder Lettland sind fremd für uns." In seiner nach Einschätzung von Beobachtern "vorsichtigen Öffnungspolitik" deutete er auch Gesprächsbereitschaft mit Menschen imm Land an, die ihn nicht gewählt hätten.