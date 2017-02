Textversion

05.02.2017 | 19:07 | von Jutta Sommerbauer (Die Presse)

Am Montag reist der moldauische Präsident, Igor Dodon, erstmals nach Brüssel, das viele Millionen Euro in sein Land investiert hat. Dennoch droht er mit dem Aus für die EU-Annäherung.

Die Presse: In den vergangenen Jahren hat die Republik Moldau so hohe EU-Finanzhilfen bekommen wie kein anderes Land der Ostpartnerschaft. Der Handel mit der EU ist gestiegen, die Bürger können visumfrei in die EU einreisen. Wie können Sie behaupten, dass das Land nicht von der EU-Annäherung profitiert hat?

Igor Dodon: Der Lebensstandard in Moldau hat sich beträchtlich verschlechtert, das Ausmaß der Korruption ebenso. Der Export ist – anders als Sie behaupten – nicht gewachsen: 2014 und 2015 ist er gesunken, bis zum September 2016 ebenso. Nur im Oktober und November stieg er aufgrund des saisonalen Getreideexports. Nichts hat sich in wirtschaftlicher Hinsicht grundsätzlich verändert. Natürlich hat Moldau von der EU viel Geld erhalten, aber der Großteil davon ist irgendwohin verschwunden. Die korrupte prowestliche Regierung hat das Geld gestohlen. Die Mehrheit der Moldauer denkt, dass sich das Land in die falsche Richtung bewegt. Nur die Visumfreiheit wird von den Menschen geschätzt. Sie ist vielleicht das einzige Plus der vergangenen Jahre.

Sie haben angekündigt, das EU-Assoziierungsabkommen zu annullieren. Drohen damit nicht gefährliche Spannungen?

Der Präsident hat nicht die Macht, das zu tun. Das Parlament schon. Wenn eine Parlamentsmehrheit diesen Schritt fordert, werde ich nicht im Weg stehen. Die Mehrheit der Menschen will das Abkommen annullieren. Vor sieben Jahren waren 70 Prozent für die EU-Integration, jetzt halb so viele.

Die Bürger sind vor allem wegen der Korruptionsskandale der proeuropäischen Regierung skeptischer geworden.

Jetzt ist die Mehrheit für den Eintritt in die Eurasische Wirtschaftsunion. Daran sind die schuld, die in den vergangenen sieben Jahre an der Macht waren. Und die EU-Regierungen, die die Augen vor der Gesetzlosigkeit verschlossen haben. Brüssel und Washington haben die Oligarchenmacht unterstützt, damit keine prorussischen Kräfte an die Macht kommen. Dabei hätte Brüssel nur Geld für absolvierte Reformen geben sollen.

Wollen Sie ein Referendum über den Ausstieg abhalten?

Bis zu den Parlamentswahlen (regulär im November 2018, Anm.)werden wir wohl kein Referendum durchführen. Wir müssen vorgezogene Wahlen erreichen.

Was steht heute in Brüssel auf Ihrer Agenda?

Ich treffe alle hochrangigen EU-Beamten. Mit dem Nato-Generalsekretär werden wir offen und ehrlich über den neutralen Status Moldaus sprechen. Nach meiner Aussage in Moskau (über die Annullierung des Assoziierungsabkommens, Anm.) waren viele in Europa beunruhigt. Das ist gut so. Vielleicht verstehen sie endlich, dass in der Moldau nicht alles rosig ist. Ich werde ihnen schildern: Leute, das geht vor sich! Ihr gebt so viel Geld her, vielen Dank. Aber schaut einmal, was damit passiert!

Warum ließen Sie die EU-Flagge vom Präsidentenamt entfernen?

Es war eine Mode der vergangenen Jahre, auf allen Verwaltungsgebäuden eine EU-Flagge anzubringen. Wenn man eine EU-Flagge auf das Gefängnis hängt, wird daraus nicht automatisch ein europäisches Gefängnis. Wenn man die EU-Flagge auf Staatsanwaltschaft oder Gericht hängt, heißt das nicht, dass es darin weniger Korruption gibt. Das ist eine Diskreditierung der europäischen Symbole. Wozu soll man überall die EU-Fahne hissen? Lasst uns doch die moldauische Flagge aufhängen!

In einem Interview haben Sie gesagt, dass Sie Ihr Land wie Wladimir Putin regieren möchten. Dazu haben Sie aber weder Befugnisse noch reale Kontrolle.

Die Befugnisse des Präsidenten sind beschränkt, da wir ein parlamentarisches System haben. Aber gleichzeitig habe ich als vom Volk gewählter Präsident Legitimität. Ich schließe nicht aus, dass wir das Regierungssystem in ein präsidentielles umwandeln, wenn ein neues Parlament diese Idee unterstützt. Moldau braucht eine harte Hand. Wir haben hier keine Demokratie, sondern Anarchie.

Was erwartet ein Land wie Moldau, das sich zwischen den Machtblöcken EU und Russland befindet, vom neuen US-Präsidenten, Donald Trump?

Der neue Präsident der USA wird die Republik Moldau anders betrachten als der frühere, der in dem Land nur eine Plattform für seine geopolitischen Interessen gegen Russland gesehen hat. Ich will nicht, dass die Moldauer als Kanonenfutter in geopolitischen Spielen verwendet werden.

Glauben Sie, Trump weiß schon, was die Republik Moldau ist?

Jeder Präsident sollte über jene Orte Bescheid wissen, die zwar auf den ersten Blick als nicht so wichtig erscheinen, jedoch eine zentrale geopolitische Rolle spielen.