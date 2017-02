Textversion

06.02.2017 | 13:41 | (DiePresse.com)

Fox-News-Moderator O'Reilly bezeichnete den russischen Präsidenten Putin als "Mörder". Sein Interviewpartner, US-Präsident Trump, antwortete: "Es gibt viele Mörder."

Der Kreml erwartet vom US-Fernsehsender Fox News eine Entschuldigung dafür, dass er den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Interview mit US-Präsident Donald Trump als Mörder bezeichnet hat. "Solche Aussprüche von einem Fox-News-Journalisten sind nicht hinnehmbar und verletzend", sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow am Montag vor Journalisten in Moskau.

"Wir würden von einem so ehrenwerten Sender gerne eine Entschuldigung erhalten", fügte er hinzu. Der Journalist Bill O'Reilly bezeichnete Putin in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview im Zusammenhang mit der Ermordung von Journalisten und Dissidenten wegen der mutmaßlichen Mitverantwortung des Präsidenten wortwörtlich als "Killer" (Mörder). "Es gibt viele Mörder", sagte Trump daraufhin. "Wir haben viele Mörder. Denken Sie, unser Land ist so unschuldig?"

Republikanische Kritik an Trump-Aussagen

Trump erntete für diese Äußerungen umgehend Kritik aus der eigenen Republikanischen Partei, die Putin mehrheitlich kritisch sieht. Der Senator Mitch McConnell sagte, er denke nicht, dass sich das Verhalten der Führung in Moskau und Washington vergleichen lasse. Putin sei "ein früherer KGB-Agent, ein Gangster", der nicht durch eine "glaubwürdige Wahl" an die Macht gekommen sei.

Trump hatte bereits im Wahlkampf seine Sympathie für Putin bekundet und damit viele Parteikollegen irritiert. Er kündigte an, sich für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Washington und Moskau einzusetzen. Unter anderem will er im Kampf gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) mit Russland zusammenarbeiten.