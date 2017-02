Textversion

07.02.2017 | 13:09 | (DiePresse.com)

Erstmals brach der 29-jährige Ägypter sein Schweigen. Die genauen Motive der Messerattacke auf eine Gruppe Soldaten bleibt unklar.

Der Macheten-Angreifer vom Pariser Louvre hat sein Schweigen gebrochen. Der durch Schüsse eines Soldaten schwer verletzte Mann beantwortete am Dienstag im Krankenhaus erstmals Fragen der Polizei, wie aus Ermittlerkreisen verlautete. Demnach bestätigte er seine Identität als 29-jähriger Ägypter.

Er machte auch erste Angaben zu seiner Attacke vom vergangenen Freitag, wie ein Justizvertreter sagte. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Bisher hatte der Mann bei zwei Verhören jede Aussage verweigert.

Der mit zwei Macheten bewaffnete Angreifer hatte am Freitagvormittag mehrere Soldaten in einer an den Louvre angrenzenden Einkaufsgalerie attackiert. Er schrie dabei "Allahu Akbar" (Gott ist groß) und verletzte einen Soldaten leicht, bevor ein anderer Soldat ihn mit Schüssen außer Gefecht setzte.

Die genauen Motive des Mannes sind unklar. Bisher hat keine Islamistengruppe den Angriff für sich in Anspruch genommen. Wenige Minuten vor seiner Attacke versandte der Angreifer aber möglicherweise über Twitter mehrere Botschaften mit Bezug zur Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sowie zu "Brüdern in Syrien und Kämpfern in der ganzen Welt".