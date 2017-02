Textversion

07.02.2017 | 18:16 | Von Jutta Sommerbauer (Die Presse)

Nachdem die weißrussische Regierung Visaerleichterungen für 80 Staaten eingeführt hat, reagiert Russland mit der Einführung von Kontrollen an der bisher offenen Grenze. Der Ton zwischen Minsk und Moskau verschärft sich.

Minsk/Moskau. Als der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko das letzte Mal einen Schwenk in Richtung Westen unternahm, ließ die Reaktion Moskaus nicht lange auf sich warten. Bald nach der Unterzeichnung der EU-Ostpartnerschaft, die die 9,5 Millionen Einwohner zählende Republik näher an die EU heranführen sollte, veröffentlichte der für seine Unseriosität notorisch bekannte TV-Sender NTW eine Dokumentation mit dem Titel „Der Pate Batka“. Batka bedeutet Väterchen und ist Lukaschenkos Spitzname. Die Aussage, kurz gefasst: Der belarussische Präsident sei ein „Psychopath“. Die Propaganda-Maschinerie musste nicht lang laufen: Nach den Präsidentenwahlen im Dezember 2010 beendete Lukaschenko seinen kurzen Flirt mit dem Westen. Er steckte die gegen den Wahlbetrug demonstrierenden Anführer der Opposition hinter Gitter. Die EU verhängte Sanktionen, die Annäherung wurde auf Eis gelegt.

Nun könnten sich diese Zeiten wiederholen. In Moskauer Medien sind erneut Berichte über einen unzuverlässigen Lukaschenko im Umlauf. Hintergrund der aktuellen Spannungen ist eine Entscheidung Weißrusslands, die für Moskau offenbar eine Provokation darstellt. Minsk hat am 9. Jänner entschieden, Bürgern von 80 Staaten (darunter alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie der Vereinigten Staaten) ab dem 12. Februar eine visafreie Einreise für die Dauer von fünf Tagen zu gewähren – und zwar unter der Bedingung, dass sie über den Flughafen Minsk einreisen.

Russland hat daraufhin die Einführung von Grenzkontrollen durch den Inlandsgeheimdienst FSB bekannt gegeben. Sie sind seit dem gestrigen Tag in Kraft. FSB-Mitarbeiter sollen ab sofort in drei klar definierten Grenzzonen Menschen und Fortbewegungsmittel kontrollieren. Offiziell heißt es von russischer Seite dazu, dass man damit den Grenzübertritt von Drittstaatenangehörigen nach Russland verhindern wolle.

Engster Verbündeter Russlands

Die Entscheidung wurde in Moskau offenbar schon Ende Dezember 2016 getroffen. Minsk behauptet, vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein. Präsident Lukaschenko sprach gar von einer „politischen Attacke“. Er klagte weiters, dass Moskau mit der Kürzung von Ölexporten nach Weißrussland gedroht habe, und sprach von überhöhten Gaspreisen von russischer Seite.

Der Schlagabtausch zwischen den Nachbarn ist ungewöhnlich. Weißrussland gilt unter den früheren Sowjetrepubliken neben dem zentralasiatischen Kasachstan als engster Verbündeter Russlands. Vertreter beider Staaten beschwören gern die slawische Bruderschaft; auch in ihrem zur Schau gestellten Autoritarismus und Macho-Gehabe sind sich der russische Präsident Wladimir Putin und sein Amtskollege ähnlich.

Seit Mitte der 1990er-Jahre sind die Personen- und Zollkontrollen zwischen beiden Staaten im Rahmen einer Union außer Kraft. Die Idee eines gemeinsamen Staatswesens gilt indes schon länger als gescheitert. Weißrussland hätte in der Union die Juniorrolle; Russland verlagerte zuletzt seine Ambitionen auf eine Führungsrolle im postsowjetischen Raum auf ein neues Integrationsprojekt, die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft.

Die Affäre um die Grenzkontrollen ist der gröbste Fall der Verstimmung in letzter Zeit, aber nicht der einzige. Seit der russischen Annexion der Krim und der Militärintervention in der Ostukraine ist Minsk auf Distanz zu Moskau gegangen. Lukaschenko fürchtet ein militärisches Eingreifen Moskaus. Zuletzt sagte er, dass die „brüderliche Ukraine“ Krieg führe und dies in Weißrussland unbedingt verhindert werden müsse.

Immer wieder gab es zudem Spannungen wegen des Preises für russische Energieträger. Im Juli 2016 begann die russische Ölgesellschaft Transneft, die Liefermenge an Weißrussland zu drosseln. Lukaschenko erklärte damals, man werde auch ohne russisches Öl auskommen, wenn nötig.

Trotz dieser kämpferischen Ansagen weiß die weißrussische Führung nur zu gut, dass ihre Bewegungsfreiheit in geopolitischer Hinsicht begrenzt ist. Minsks Balanceakt zwischen Ost und West verspricht in nächster Zukunft waghalsiger zu werden.