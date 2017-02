Textversion

08.02.2017 | 17:57 | von Jutta Sommerbauer (DiePresse.com)

Nach dem Attentat auf einen Feldkommandanten in Donezk sind die einflussreichen Kriegsherren der ersten Stunde so gut wie alle tot. Wilde Spekulationen umgeben die Gewalttat.

"Wenn du dich nicht ergibst, wirst du sehen, wie andere sich ergeben." Dieser Sinnspruch des Separatistenkommandanten Michail Tolstich prangt über der Eingangspforte seines Hauptquartiers in Donezk. Ergeben konnte sich der schmächtige, dunkelhaarige Tolstich nicht mehr.

Mittwoch früh um 6.12 Uhr wurde er in seinem Kabinett getötet. In sozialen Netzwerken war von einer Bombe die Rede. Igor Girkin, russischer Propagandist einer militärischen Eskalation in der Ostukraine, nannte hingegen den tragbaren Raketenwerfer vom Typ „Hummel“ als Tatwaffe – was bedeuten würde, dass sich der Attentäter in nächster Nähe seines Opfers befunden haben müsste. Als Resultat des Angriffs brach in dem mehrstöckigen Gebäude Feuer aus, das erst Stunden später gelöscht werden konnte.

Tolstich, der 36 Jahre alt wurde, war ein Feldkommandant der ersten Stunde im Krieg zwischen den von Moskau unterstützten Separatisten und der ukrainischen Armee. Er stammte aus dem Donbass, diente kurz in der ukrainischen Armee und war unter anderem als Fensterputzer tätig. Zu Beginn des Aufstands im Frühling 2014 schloss er sich im besetzten Slowjansk Girkins bewaffneten Männern an und gründete später das Bataillon „Somali“. Berühmt wurde er durch seine Teilnahme an den für die ukrainische Armee verlustreichen Schlachten in Ilowajsk und am Donezker Flughafen. Sein Kampfname "Giwi" sollte auf angebliche georgische Vorfahren verweisen. Der russische TV-Sender Life, der Tolstichs Leben und Tod in Propagandamanier einen heldenhaften Anstrich gab, sprach von einem "leidenschaftlichen Kämpfer". Auf Videos ist festgehalten, wie der Somali-Chef ukrainische Kriegsgefangene schlägt und demütigt.

Ein Heldenbegräbnis für "Giwi"

Zuletzt waren Tolstich und seine Männer bei den aufgeflammten Kämpfen in Awdiiwka im Einsatz. Dort wurde er vor ein paar Tagen am Bein verwundet, vier seiner Bewacher getötet. Die Donezker de-facto-Behörden ordneten eine dreitägige Staatstrauer an. Ein Heldenbegräbnis ist "Giwi" gewiss.

Eduard Basurin, Vizeverteidigungsminister der selbst ernannten Donezker Volksrepublik (DNR), sprach von einer "Tragödie" und machte auf einer Pressekonferenz den ukrainischen Geheimdienst für die Tat verantwortlich. Ziel der Gewalttat ist es nach Basurins Darstellung, den Minsker Friedensprozess zu zerstören und den Krieg im Donbass zu eskalieren. Die Donezker Behörden beschwören regelmäßig die mutmaßliche Gefahr, die angeblich von proukrainischen Diversionsgruppen auf ihrem Territorium ausgeht.

Ein Vertreter des ukrainischen Armeestabs bedauerte hingegen den Tod Tolstichs, da ihm nun kein Prozess mehr gemacht werden könne.

Der Kiewer Militärblogger Jurij Butusow glaubt indes nicht, dass proukrainische Agenten hinter der Tat stecken. Er vermutet Machtkämpfe innerhalb der Donezker Führung als Ursache für die Tötung und deutete auf den DNR-Führer Alexander Sachartschenko. „Nach der Ausschaltung von Tolstich gibt es in Donezk keine unabhängigen Feldkommandanten mehr“, konstatierte Butusow gestern auf Facebook.

Attentate auf die starken Männer des Donbass

Tatsächlich hat es vor Tolstich schon eine Reihe anderer starker Männer erwischt, die über eine eigene Machtbasis verfügten und oftmals unberechenbar handelten.

Im Oktober 2016 tötete eine Bombe Arsen Pawlow in dessen Wohnhaus. Pawlow, Kampfname "Motorola", war russischer Staatsbürger und Kommandant des DNR-Bataillons "Sparta". Er hatte sich in einem Interview damit gerühmt, 15 ukrainische Kriegsgefangene erschossen zu haben. Jewgenij Schilin, prorussischer Aktivist aus Charkiw und Bekannter Pawlows, wurde im September 2016 in Moskau erschossen.

Im benachbarten Luhansker Separatistengebiet LNR ereignen sich Säuberungen noch häufiger. Erst vor ein paar Tagen wurde LNR–Polizeichef Oleg Anaschenko ermordet. Ende Jänner 2017 starb Walerij Bolotow, früherer Kurzzeit-Chef der LNR, unter mysteriösen Umständen in Moskau. Von Herzversagen war damals die Rede; seine Frau behauptete allerdings, dass ihr Ehemann vergiftet worden sei. Auch mehrere Feldkommandanten wurden im abtrünnigen Luhansker Gebiet beseitigt: Ende 2014 starb der Kommandant von Antrazyt, Wjatscheslaw Pineschanin. Kurz darauf wurde der Feldkommandant Alexander Bednow ("Batman" genannt) umgebracht, später der Separatisten-Bürgermeister des Städtchens Perwomajsk. Im Mai 2015 starb Alexander Mosgowoj, Dichter, Neurussland-Verfechter und Chef des Bataillons „Geist“, im Kugelhagel; im Dezember 2015 schließlich der Kosakenanführer Pawel Drjomow. Sie alle waren Rivalen des LNR-Chefs Ihor Plotnitzkij. Hinter den Attentaten vermuten ukrainische Beobachter russische Sicherheitsstrukturen, denen die Umtriebe im Luhansker Gebiet zu chaotisch geworden sein könnten. Heute wie damals bestreitet der Kreml, die Hände im Spiel zu haben.

In Donezk ist mit Alexander Chodakowskij einer der wenigen hochrangigen Kämpfer aus der Anfangsära noch am Leben. Der Gründer der "Wostok"-Miliz warnte vor knapp einem Jahr vor seiner möglichen Ermordung. Gestern schrieb er voller Pathos in sein Online-Tagebuch, Tolstich sei „ein aufrichtiger Mensch und treuer Sohn dieser Erde“ gewesen.