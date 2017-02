Textversion

Regierungschef Shinzo will ein Freihandelsabkommen mit den USA und damit seine Wirtschaftspolitik retten. Dafür riskiert er sogar den Zuspruch seiner Wähler.

Tokio. Als im Juli 1853 vier riesige amerikanische Schiffe vor der Bucht von Tokio lauerten, blieb dem bis dahin abgeschotteten Japan keine Wahl mehr. Ab sofort solle man ein freundliches Miteinander durch Güteraustausch pflegen, hatte der US-Präsident Millard Fillmore in seinem durch Entsandte übergebenen Brief an den japanischen Kaiser gefordert. Was sich freundschaftlich las, war als Drohung gemeint. Die Schiffe waren mit Kanonen ausgestattet. Bevor man vom militärisch übermächtigen Amerika überrannt würde, willigte Kaiser Koumei lieber ein. Auch dank dieser Öffnung zählt Japan heute zu den reichsten Ländern der Welt.

Inzwischen mutet die internationale Lage nun, da es die USA sind, die nicht mehr wollen, wie verkehrte Welt an. Tatsächlich ist es in dieser Woche Japans Regierungschef Shinzo Abe, der ans andere Ende der Welt reist, um in Washington für internationalen Handel zu werben. Kaum zwei Wochen ist her, dass US-Präsident Donald Trump die jahrelang verhandelte, von Amtsvorgänger Barack Obama forcierte Trans-Pacific Partnership (TPP) abgeblasen hat. TTP hätte aus elf Pazifikanrainerstaaten und 40 Prozent der globalen Wirtschaftsschöpfung eine Freihandelszone gemacht. Wenn Abe nun am heutigen Freitag in Washington auf Trump trifft, soll es um einen möglichen Ersatz gehen: ein bilaterales Handelsabkommen. Dadurch wären dann immer noch die größte und drittgrößte Volkswirtschaft der Welt miteinander verbunden.

Allerdings scheint so ein Deal für Abes Stellung daheim wichtiger als für Donald Trump, der in den USA vor allem mit Nationalismus Stimmung macht. Für Abe steht ein großes Stück Glaubwürdigkeit auf dem Prüfstand. In zähen Gesprächen mit der mächtigen japanischen Agrarlobby hatte er schon deren Vorbehalte durch Zugeständnisse ausgeglichen und letztendlich grünes Licht für TPP bekommen. Die 2,3 Millionen in der Landwirtschaft beschäftigten Japaner hatten das Wegfallen wichtiger Schutzzölle gefürchtet, die letztlich größtenteils bleiben sollten.

Ziel: ein neuer Wirtschaftsboom

Da TPP nun aber doch nicht zustande kommen dürfte, sieht Abe nicht nur vor der Agrarlobby alt aus. Die auf „Abenomics“ getaufte Wachstumsstrategie des Premiers, die durch lockere Geldpolitik, hohe Konjunkturausgaben und wachstumsfördernde Strukturreformen einen neuen Wirtschaftsboom hervorrufen sollte, ist ohnehin nur mäßig erfolgreich, sie fußt allerdings maßgeblich auf einer kräftigen Exportindustrie. Ohne TPP oder ein rasch realisiertes ähnliches Handelsabkommen wäre das immer wieder erklärte Ziel von drei Prozent jährlichem Wirtschaftswachstum noch schwieriger zu erreichen.

Für Japan ist dabei gerade der Draht zu den USA unverzichtbar. Die japanische Exportwirtschaft, die 18 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, wäre ohne US-Abnehmer fast nur halb so viel wert. Ein Drittel aller japanischen Autoexporte gehen in die USA, knapp ein Fünftel der Exporte insgesamt. Allein seit 2010 ist das Exportvolumen dorthin um ein Drittel gewachsen. Mit Trumps Amtsantritt aber scheint ein anderer Wind zu wehen. Im Jänner wütete der Präsident gegen den Autobauer Toyota: der müsse einen Strafzoll zahlen, wenn er für die Produktion eines neuen US-Modells ein Werk in Mexiko statt in den USA errichte. Auch an anderer Stelle klagte Trump, Japan und dessen Industrie verhielten sich unfair: die US-Industrie lasse man nicht ins Land, aber wolle für heimische Unternehmen vollen Zugang zu allen Märkten der Welt.

Weitreichende Zugeständnisse

Es sind harte Worte, die in Tokio hohe Wellen schlagen. Dort will man jetzt retten, was man noch für zu retten hält. Sowohl Abes Außenminister Fumio Kishida als auch Finanzminister und Ex-Premier Taro Aso beteuerten, am liebsten an TPP festhalten zu wollen – nur nicht ohne den größten Verhandlungspartner USA. Richtung Trump sagte Kishida, die USA seien doch bisher einer der großen Profiteure vom Freihandel gewesen. Um die USA noch ins Boot zu holen, zeigte sich Japan sogar zu schweren innenpolitischen Opfern bereit: Notfalls könne man auch auf sämtliche Zuwendungen für die Landwirtschaft verzichten. Die 700 Prozent also, mit denen in Japan Reis subventioniert und so vor ausländischer Konkurrenz geschützt wird, würden wie wohl alle anderen Nahrungsmittel- und Agrarhilfen gestrichen.

Reis hat in Japan einen fast metaphysischen Wert. Er schmecke nicht nur besser als jener aus Thailand, Vietnam oder China, sagen viele, sondern sichere dem Land in Kriegszeiten auch die Nahrungsmittelversorgung. Außerdem handle es sich um ein unverzichtbares Kulturgut. Die agrarisch geprägten Regionen Japans waren bisher immer eine wichtige Wählerbasis für die regierende Liberaldemokratische Partei. Wenn Shinzo Abe nun also in die nächsten Handelsgespräche einsteigt und auch dieses Pfund in die Waagschale wirft, wird er sich daheim wohl selbst dann unbeliebt machen, wenn sich die USA eher für Industrie- und Dienstleistungsexporte interessieren.

Die Exportwirtschaft würde Shinzo Abe bejubeln. Vieler Wähler aber könnten ihm bei der nächsten Wahl 2018 den Rücken kehren.