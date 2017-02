Textversion

09.02.2017 | 16:07 | von Andreas Wetz (DiePresse.com)

Europas Geheimdienste haben eine Echtzeit-Plattform zum Austausch von Informationen gestartet. Auch Österreichs Verfassungsschutz stellt einen Mitarbeiter. Die EU ist dabei aber nur Zuschauer.

Wien/Den Haag. Die Kritik, Europas Geheimdienste würden wegen nationaler Eitelkeiten zu wenig Informationen über islamistisch motivierte Terrorverdächtige teilen, trägt offenbar Früchte. Der „Presse“ liegt ein nicht öffentliches Papier des Anti-Terror-Koordinators der EU, Gilles de Kerchove, vor, das die Existenz eines im vergangenen Sommer und in aller Stille geschaffenen Lagezentrums zum Austausch von Informationen bestätigt. Die Ironie dieses 50 Seiten starken ratsinternen Dokuments: Der Verfasser ist selbst nur Zuschauer.

Träger der gemeinsamen Informationsplattform der Dienste ist nämlich die sogenannte Counter Terrorism Group, kurz CTG. Der vergleichsweise lose und nicht im EU-Rahmenwerk institutionalisierte Verbund besteht aus den Inlandsgeheim- und Nachrichtendiensten aller Unionsstaaten sowie der Schweiz und Norwegens. Die Gruppe pflegt zwar lose Kontakte zu EU-Einrichtungen wie Europol oder dem Intelligence Analysis Centre (INTCEN) des Auswärtigen Dienstes. Ob, und wenn ja, welche Informationen oder Lagebilder der Union übermittelt werden, das entscheiden die Chefs der in der CTG vertretenen Dienste nach eigenem Ermessen.

De Kerchove und sein Team wissen aber, welch wertvollen Schatz an Informationen der CTG-Verbund dem Brüssel-gesteuerten Europa aus verschiedenen Gründen vorenthält. Er empfahl deshalb dem Rat in einem vertraulichen Schreiben von Anfang November, „die CTG einzuladen, ihre Expertise zur Verfügung zu stellen“. Ein Vorschlag, der innerhalb der Counter Terrorism Group mit nicht allzu viel Interesse zur Kenntnis genommen wurde.

Die CTG legte bisher wenig Wert auf Nähe zu Institutionen der EU oder mediale Berichterstattung. Als die Dienste nach den Anschlägen von Paris, Brüssel oder Nizza wegen mangelnder Kooperationsbereitschaft in der Kritik standen, schwiegen sie. Als sie vergangenen Sommer mit ihrer Informationsplattform einen echten Fortschritt erzielten, auch. Je weniger die Öffentlichkeit über das Projekt weiß, desto geringer sind die Erwartungen im Krisenfall, so das Kalkül.

Nach Angaben informierter „Presse“-Quellen handelt es sich bei dem Projekt um eine „multilaterale Plattform zum Austausch von Informationen in Echtzeit“, eine Art Liveticker zur Verfolgung jihadistisch motivierter Terroristen. Als Standort für das gemeinsam genutzte Gebäude dürften die Dienste Zoetermeer im Großraum Den Haag/Niederlande ausgewählt haben. Eine offizielle Bestätigung hierfür gibt es zwar nicht, allerdings deuten mehrere Umstände darauf hin. Entstanden ist die Informationsplattform nämlich unter dem CTG-Vorsitz des niederländischen Inlandsgeheimdienstes AIVD, der seinen Sitz in Zoetermeer hat. Zudem wohnen und arbeiten in der Region schon jetzt mehrere Verbindungsbeamte europäischer Sicherheitsdienste: Das Hauptquartier von Europol, dem die begehrten Geheimdienstinformationen bis heute bewusst vorenthalten werden, liegt gerade einmal 15 Kilometer Luftlinie vom Sitz des AIVD entfernt.

Im CTG-Quartier hat auch ein Offizier des österreichischen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ein Büro, in dem er über sichere Leitungen telefonieren oder Daten aus Wien abrufen kann. Nach Angaben einer Quelle dürfe man sich den Betrieb, „der inzwischen operative Ergebnisse bereitstellt“, jedoch nicht wie einen Datenpool vorstellen, in dem jeder auf alles Zugriff hat. Welche Informationen die Dienste teilen, würden die permanent tagenden Kontaktleute nach wie vor im Einzelfall über gesicherte Kanäle mit der Heimat besprechen. Der Fortschritt gegenüber früher besteht offenbar in der Möglichkeit, unmittelbar und in Echtzeit mit mehreren Partnerdiensten an einem Tisch zu sitzen und Erkenntnisse zu teilen. Sozusagen live.

Europa, das zeigen Daten aus dem vertraulichen Bericht von Anti-Terror-Koordinator De Kerchove, erhöht offenbar von Jahr zu Jahr den Alarmzustand. 2015 waren 7945 Personen im Schengen Informationssystem aus Gründen der nationalen Sicherheit zur Überprüfung ausgeschrieben. Ende des dritten Quartals 2016 waren es 9516. Das entspricht einem Zuwachs von 20 Prozent.