diepresse.com

Erste Kämpfe zwischen Türken und syrischen Regierungstruppen

Textversion

09.02.2017 | 17:09 | (DiePresse.com)

Die Gefechte zwischen Bodeneinheiten beider Seiten ereigneten sich am Donnerstag bei Al-Bab in Nordsyrien. Dort kämpfen beide Seiten wiederum seit Wochen gegen Banden des Islamischen Staates (IS).