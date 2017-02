Textversion

13.02.2017 | 16:48 | (DiePresse.com)

Mindestens zehn Menschen sterben in der ostpakistanischen Stadt bei einem Selbstmordanschlag. Eine Taliban-Splittergruppe bekannte sich zu dem Anschlag.

Bei einem Anschlag in der nordostpakistanischen Metropole Lahore sind nach Berichten örtlicher Medien am Montag mindestens zehn Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Ein Sprengsatz sei während einer Demonstration in der Nähe des Parlaments der Provinz Punjab detoniert.

Die Polizei vermutete, dass es sich um einen Selbstmordanschlag handelte, sagte ein Polizeisprecher. Es gab auch mehr als 60 Verletzte, teilten örtliche Behördenvertreter und Rettungskräfte mit.

Zu dem Anschlag bekannte sich die Gruppe Jamaat-ur-Ahrar. Die Splittergruppe der radikalislamischen Taliban hatte auch für das Attentat in einem Park von Lahore die Verantwortung übernommen, bei der im Vorjahr 75 Menschen getötet worden waren, darunter 29 Kinder. Der Anschlag hatte damals Christen getroffen, die das Osterfest gefeiert hatten.