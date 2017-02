Textversion

14.02.2017 | 16:31 | Von unserem Korrespondenten Mathias Peer (DiePresse.com)

Der christliche Gouverneur der Hauptstadt Jakarta stellt sich am Mittwoch seiner Wiederwahl. Extremisten machen mit Protesten gegen ihn Druck. Ihr Einfluss im bevölkerungsreichsten Land der islamischen Welt nimmt zu.

Dharma Dianis Haus steht auf den Trümmern ihres Hauses in einem Armenviertel im Norden der indonesischen Hauptstadt. Vergangenes Jahr wurde es zerstört – auf Anweisung von Jakartas Gouverneur, Basuki Tjahaja Purnama, der bereits Tausende Slumbewohner vertrieb und als Gründe dafür die Verschönerung der Stadt und den Hochwasserschutz angab. „Mein Gouverneur hat mich im Stich gelassen“, sagt Diani. Von den Behörden habe sie keine Hilfe erhalten. Dafür kamen Vertreter der Islamischen Verteidigungsfront – einer radikalen Islamistenorganisation – und verteilten Nahrungsmittel und Matratzen.

"Mein Anführer soll ein Muslim sein"

Nicht nur bei den Slumbewohnern sehen sich islamische Hardliner in Indonesien im Aufwind. Mit Massenkundgebungen in der Hauptstadt ringen die Radikalen um politischen Einfluss im bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, das bisher für seine gemäßigte Auslegung des Islam bekannt war. Ihr Feindbild: Jakartas christlicher Gouverneur, der sich bei den Lokalwahlen am Mittwoch um eine weitere Amtszeit bewirbt und als enger Verbündeter von Präsident Joko Widodo gilt.

100.000 Menschen versammelten sich am Wochenende vor der Istiqlal-Moschee im Zentrum Jakartas. „Mein Anführer soll ein Muslim sein“, war auf Plakaten zu lesen. Dass Gouverneur Purnama, der meistens mit seinem Spitznamen, Ahok, genannt wird, damit gemeint ist, ist offensichtlich. Der chinesischstämmige Politiker ist für die Islamisten eine Hassfigur. Im September kritisierte er Aussagen, wonach es der Koran Muslimen verbiete, Nichtmuslime zu wählen, als Fehlinterpretation. Daraufhin startete eine Empörungswelle, die in zwei Großdemonstrationen und einer Blasphemie-Anklage gipfelte. Bei einer Verurteilung droht ihm Gefängnis, selbst wenn er die Wahl am Mittwoch gewinnen sollte.

Feindbild der Radikalen

Die Islamisten nehmen auch den Präsidenten ins Visier. „Weil er so beliebt ist, sind die Proteste die letzte Gelegenheit seiner Gegner, sich vor der Präsidentenwahl 2019 ins Spiel zu bringen“, sagt Ex-Regierungssprecher Wimar Witoelar. Der Präsident sei für die Islamisten der politische Gegner, so Moritz Kleine-Brockhoff, der das Jakarta-Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung leitet. Die Forderung nach Absetzung des Staatschefs sei zwar eine Nischenmeinung. Dennoch sei klar: „Indonesiens gesellschaftliche Islamisierung schreitet voran.“

Stockhiebe für gleichgeschlechtlichen Sex

Das zeigt sich vor allem außerhalb der Hauptstadt: In der autonomen Provinz Aceh gelten seit eineinhalb Jahren strenge Vorschriften nach dem Scharia-Strafrecht. Gleichgeschlechtlicher Sex wird mit bis zu 100 Stockhieben und 100 Monaten Gefängnis bestraft. Für außerehelichen heterosexuellen Geschlechtsverkehr drohen ebenfalls 100 Hiebe. „Der Fundamentalismus breitet sich Schritt für Schritt aus und könnte am Ende das ganze Land erfassen“, kommentierte Sri Wiyanti Eddyono, Dozentin an der juristischen Fakultät von Yogyakarta.

Der Präsident hat es bisher vermieden, sich gegen die Islamisten zu stellen. Im Dezember überraschte er sie sogar mit einem Besuch bei deren Kundgebung in Jakarta. Der Auftritt sollte den Fundamentalisten den Wind aus den Segeln nehmen. Kritiker befürchten jedoch, dass Widodos pragmatischer Umgang mit der Bewegung ihr erst Legitimation verschafft.