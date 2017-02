Textversion

15.02.2017 | 15:25 | Von unserem Korrespondenten Thomas Roser (Die Presse)

Der einflussreiche serbische Regierungschef Aleksandar Vučić hat angekündigt, im April für das Präsidentenamt zu kandidieren. Um weiterhin die Fäden ziehen zu können, muss er einen Vertrauten im Premiersamt installieren. Eine Analyse.

Zumindest ein Übermaß an Sitzfleisch kann man Serbiens umtriebigen Premier Aleksandar Vučić kaum vorwerfen. Zwei Mal in drei Jahren hat der Chef der nationalpopulistischen SNS seine Landsleute bereits ohne Not zu vorzeitigen Parlamentswahlen an die Urnen gezwungen. Und nur ein halbes Jahr nach Amtsantritt seiner derzeitigen Regierung bläst der leidenschaftliche Dauerwahlkämpfer zum nächsten Stimmenstreit. Serbiens allgewaltiger Kaiser will nun neue Kleider: Am Dienstagabend kündigte der 46-Jährige mit dem ihm eigenen Pathos seine kaum mehr überraschende Kandidatur bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen im April an.

Er habe die ihm vom Parteipräsidium einstimmig angetragene Kandidatur nur angenommen, um „die Kontinuität und Stabilität für Serbien zu sichern“. So erklärte der Regierungschef den anvisierten Postenwechsel, den er bereits im August angedeutet und hernach monatelang bestritten hatte.

"Am meisten liebe ich Serbien"

Tatsächlich sind es vor allem wahltaktische Kalkulationen, aber auch parteiinterne Gründe, die Vučić den eher unpopulären Amtsinhaber Tomislav Nikolić aufs Abstellgleis bugsieren lassen.

„Ich liebe Nikolić sehr, aber am meisten liebe ich Serbien“, begründete Vučić die von den Regierungsmedien seit Monaten vorbereitete Demontage seines langjährigen Gefährten. Mit Nikolić als SNS-Kandidat wäre ein Wahlsieg laut Umfragen zwar möglich, aber in der Stichwahl nicht garantiert gewesen.

Der Premier geht nun hingegen als haushoher Favorit ins Rennen. Gleichzeitig bringt er seine Partei mit der vollständigen Entmachtung von Parteigründer Nikolić völlig unter seine Kontrolle. „Nikolić reif für die Pension“, titelte am Mittwoch höhnisch das regierungsnahe Boulevardblatt „Alo!“. „Was bekommt der aktuelle Präsident?“, fragt sich derweil die Belgrader Zeitung „Blic“.

Botschafteramt in Moskau?

Tatsächlich scheint die drohende Gefahr einer Parteispaltung für die SNS gebannt: Selbst der Präsidentensohn Radimir stimmte im Präsidium der Abservierung seines Vaters zähneknirschend zu. Mit welchem Versprechen sich der eigentlich zur nochmaligen Kandidatur entschlossene Staatschef doch noch zur Unterstützung Vučićs ködern ließ, ist unbekannt: Vorab hatten die Medien über ein hohes Amt für seinen Sohn oder den begehrten Botschafterposten in Moskau für den russophilen Parteigründer spekuliert.

Noch ist auch unklar, mit welchem Strohmann als Premier der machtbewusste Vučić als Präsident die Fäden ziehen will. Der Staatschef hat zwar auch in Serbien eher repräsentative Aufgaben. Doch der frühere Staatschef Boris Tadić (2004-2012) hatte während seines zweiten Mandats bereits demonstriert, wie sich das Machtzentrum problemlos in den Präsidentenpalast verlagern lässt, ohne selbst stets lästige Rechenschaft im Parlament ablegen zu müssen.

Riskanter Postenwechsel

Dennoch ist der anvisierte Postenwechsel für Vučić nicht ohne Risiko. Als Präsident würde er den direkten Zugriff auf die Regierungsgeschäfte verlieren. Zudem drängt sich in seiner Vasallenschar kaum jemand als akzeptabler und unumstrittener Statthalter für das Premiersamt auf.