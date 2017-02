Textversion

16.02.2017 | 16:04 | VON WOLFGANG GREBER (DiePresse.com)

Eine Rafale M der Marine flog ein stundenlanges realistisches Manöver eines Nukleareinsatzes und startete über der Küste nahe Bordeaux einen Marschflugköper ASMP-A. Mit solchen Übungen würde die Verlässlichkeit der Systeme getestet, heißt es.

Das französische Verteidigungsministerium hat den Vollzug eines nicht eben alltäglichen Manövers bekanntgegeben: Demnach flog ein Marinekampfflugzeug vom Typ Dassault "Rafale M" am Dienstag einen mehrstündigen simulierten Nuklearangriff über Frankreich.

Am Ende startete die Rafale einen Marschflugkörper Typ "ASMP-A" (Air-Sol Moyenne Portée-Amélioré, verbesserter Luft-Boden-Mittelstreckenflugkörper), der im Ernstfall einen thermonuklearen Gefechtskopf von wahlweise 100 bis 300 Kilotonnen TNT Sprengkraft über 500 Kilometer, ja möglicherweise weiter tragen kann (die Hiroshima-Bombe entwickelte etwa 13 bis 15 kT). Dessen Explosion würde laut französischen Quellen schwere Verbrennungen dritten Grades noch im Abstand von siebeneinhalb Kilometern hervorrufen.

Laut Militärangaben startete die Rafale am Dienstag vom Militärflughafen Avord nahe Bourges in Zentralfrankreich und blieb vier Stunden in der Luft. Der Flug schloss alle Phasen einer realistischen "luftgestützten Abschreckungsmission", wie es hieß, ein: Zunächst einen Transit ins Operationsgebiet in Südwestfrankreich, unterdessen mehrere Luftbetankungen und letztlich einen computergesteuerten Endanflug in extrem niedriger Höhe (wohl weniger als 50 bis 30 Meter) mit Hilfe des Terrainfolgeradars.

Raketentestgelände an der Biskaya

Am Ende stand der Start der ASMP-A über dem französischen Raketentestgelände beim Städtchen Biscarrosse nahe Bordeaux an der Atlantikküste. Das dortige Testgelände in einer landschaftlich ausnehmend hübschen Uferzone mit Sand und Wald besteht seit Mitte der 1960-Jahre, mehr als 9000 militärische und zivile Raketen aller Art wurden dort seither gestartet.

Der Marschflugkörper flog innerhalb einer deklarierten Sicherheitszone über den Golf von Biskaya. Welche Bahn er beschrieb, war nicht bekannt. Üblich sind drei verschiedene Angriffsmodi: Die Version "Lo-Lo", ein der Erdoberfläche angepasster Konturenflug in minimaler Höhe; die Version "Hi-Lo", bei welcher der Marschflug in großer Höhe erfolgt und am Ende in einen steilen Sturzflug übergeht; und ein "kombinierter Flug" mit Annäherungsphase in großer Höhe und Endphase im extremen Tiefflug. Je nach Angriffsmodus kann sich die Reichweite dadurch bis auf weniger als 100 Kilometer verkürzen.

Das Manöver, so das Verteidigungsministerium, sei natürlich schon lange geplant gewesen und nicht das erste seiner Art. Man führe solche Übungen gelegentlich und mit nicht näher genannter Regelmäßigkeit durch, um die Verlässlichkeit der Systeme zu testen. (Am Ende der Geschichte ist ein Video eines früheren solchen Übungsfluges.)

ASMP-A-Marschflugkörper (Stückpreis geschätzt 15 Millionen Euro) sind eine modernisierte, ab 2009 bei Luftwaffe und Marine eingeführte Version der ASMP, die Mitte der 1980er eingeführt worden war. Beide ähneln einander sehr, wiegen rund 840 Kilogramm bei fünfeinhalb Meter Länge und werden stufenweise erst von einer Feststoffrakete beschleunigt und dann von einem flüssigkeitsbetriebenen "Ramjet", also einem Staustrahltriebwerk, angetrieben. Das bringt sie maximal bis auf etwa dreifache Schallgeschwindigkeit (Mach 3), je nach Lufttemperatur entspricht das etwa 3200 bis 3700 km/h.

Das Vorgängermodell ASMP ist ein wenig langsamer und hat ältere Elektronik. Bezüglich der Treffergenauigkeit kommt ASMP-A auf einen Streukreisradius von angeblich um die zehn Meter - das heißt, dass statistisch gesehen 50 Prozent der Geschosse innerhalb eines Kreises von zehn Meter Radius einschlagen; bei ASMP sind es etwa 200 Meter bei einer Reichweite bis 300 Kilometer.

Ein seltener Staustrahlantrieb

Staustrahltriebwerke sind von der Grundidee sehr simpel und wurden schon 1913 in Frankreich von Ingenieur René Lorin (1877-1933) beschrieben: Im Grunde ist es nur ein Rohr, in das Brennstoff gespritzt wird, der sich mit Luft vermischt, verbrennt und wie bei jedem anderen Düsentriebwerk Schub erzeugt. (Hier eine andere Geschichte mit technischer Erklärung)

Im Gegensatz zur Flugzeugturbine gibt es, außer der Treibstoffpumpe, aber keine beweglichen Teile, etwa keine Verdichterschaufeln, die Luft ansaugen, komprimieren und so Verbrennung und Rückstoß erst richtig "anheizen" - die Kompression der Luft wird stattdessen allein durch ihre schnelle Einströmung und Abbremsung im Rohr geschaffen, was aber voraussetzt, dass man es zuerst durch eine Starthilfe von Null weg "anschieben" muss, bis es selber zünden kann. Und das tritt erst bei etwa 1700 bis 2000 km/h ein, ab dann kann das Triebwerk sich selbst weiter beschleunigen. Es kann weit schneller werden als ein normaler Düsenantrieb, schon Mach 5, ja Mach 7 waren machbar, doch sind die aerodynamischen Belastungen im Triebwerk und rundherum enorm, dazu kommt extreme Hitze, sodass Staustrahltriebwerke praktisch doch schwierig zu bauen sind und bisher relativ selten zum Einsatz kamen.

"Prä-strategisch" mit der "kleinen" Bombe winken

In der französischen Militärdoktrin gelten diese Marschflugkörper, die man als taktische Systeme bezeichnen kann, auch als "prä-strategisch" oder "Mittel der letzten Warnung": Ihr Einsatz soll auch anzeigen, dass die nächste Stufe strategische Atomwaffen sein würden. Es sollen von ASMP, ASMP-A und konventionell bestückten Modellen bis zu 150 Stück von "Aérospatiale" bzw. später dem europäischen MBDA-Konsortium gebaut worden sein. Wieviele von den nuklearen Modellen freilich noch vorhanden sind, ist schwer exakt anzugeben, was mit der besonderen Geheimhaltung in diesem Segment der Kriegsführung zu tun hat: Um 2010 herum war von noch etwa 50 bei der Luftwaffe, 15 bei der Marineluftwaffe und etwa zehn in Reserve die Rede, also en totale 75.

2015 nannte Präsident Francois Hollande in einer zu dem Thema absolut unüblichen Bemerkung die Zahl von aktiven 54 ASMP-A-Marschflugkörpern, erwähnte dabei aber nur deren Verwendung bei zwei Staffeln der "Armée de l'air", also der (landgestützten) Luftwaffe.

Hollande sagte damals übrigens in ausdrücklicher Offenheit, denn man habe ja nichts zu verbergen, dass Frankreichs Atomstreitkräfte ferner aus drei "Sets" zu je 16 Raketen für die strategischen Atom-U-Boote bestünden und man alles zusammen "weniger als 300" atomare Gefechtsköpfe besitze. Heute geht man allgemein von 290 aus.

Aufgelassene Raketenbunker in der Provence

Frankreichs nukleare Abschreckungsmacht, die "force de frappe" (Schlagkraft), war erstmals 1964 in Ansätzen einsatzbereit und umfasste lange Zeit auch landgestützte Raketen: Etwa die auf Panzerfahrgestelle montierten mehr als 100 Kurzstreckenraketen "Pluton" (Reichweite 120 km, Gefechtskopf 15 oder 25 kT, ausgemustert 1993) und die - über die Zeit hinweg - 40 Mittelstreckenraketen "S3" (3500 Kilometer, 1,2 Megatonnen), die 1980 bis 1996 im Gebirgsmassiv Plateau d'Albion unweit der Mittelmeerküste nördlich von Aix-en-Provence in 18 Silos verbunkert waren und ältere Modelle ersetzt hatten.

Seither ist die force de frappe auf die luft- und seegestützte Komponente reduziert. Letztere besteht an sich aus vier großen, seit 1997 in Dienst gestellten U-Booten der "Le-Triomphant"-Klasse, die maximal je 16 Raketen vom Modell "M51" aufnehmen können (8000 bis 10.000 Kilometer Reichweite. Diese können wiederum bis zu sechs, ja zehn in der Anflugphase unabhängig voneinander steuerbare Sprengköpfe (MIRV) von je 110 bis 150 kT aufnehmen.

Dass Präsident Hollande vor ein paar Jahren von nur "drei Sets" U-Boot-gestützter Raketen sprach, also von einem weniger, als es U-Boote gibt, wird indes darauf zurückzuführen sein, dass drei dieser vier U-Boote in den vergangenen Jahren von der älteren M45 auf die M51 umgerüstet wurden und noch immer werden Die volle MIRV-Bestückungsmöglichkeit wird dabei nur selten ausgenützt.

>>> Video eines ASMP-A-Start: