Textversion

16.02.2017 | 16:39 | (DiePresse.com)

Bei dem Anschlag gab es dutzende Verletzte. Der Sufismus ist den sunnitischen islamistischen Gruppen im Land ein Dorn im Auge

Bei einem mutmaßlichen Anschlag auf einen großen Schrein liberaler Sufi-Muslime sind in Südpakistan nach Medienberichten mindestens 30 Menschen getötet worden. Das sagte ein Arzt am örtlichen Krankenhaus der Stadt Sehwan in der Provinz Sindh der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend. Der Sprecher der Provinzregierung, Maula Bux Chandio, sagte, Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden.

Der sehr bekannte, im 14. Jahrhundert erbaute Schrein ist jede Woche ein Anziehungspunkt für Hunderte Gläubige. Die Zeitung "Dawn" berichtete, der Tempel sei donnerstags besonders gut besucht.

Der Sufi-Zweig des Islam ist den sunnitischen islamistischen Gruppen im Land ein Dorn im Auge. Es gibt in Pakistan regelmäßig Anschläge auf Sufi-Stätten. Zuletzt waren im November bei einem Anschlag auf einen Tempel in Baluchistan mindestens 52 Menschen getötet worden.