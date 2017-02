Textversion

17.02.2017 | 16:56 | VON JÜRGEN STREIHAMMER UND WOLFGANG GREBER (DiePresse.com)

Russlands Ausbau des Nukleararsenals und Andeutungen aus den USA, ihre Garantien für die Nato-Partner in Europa zu lockern, leisten da und dort Ideen einer autonomen europäischen Atomstreitmacht Vorschub - sogar in Deutschland.

Nur rund 70 Kilometer Luftlinie trennen Kärnten von der nächsten Wasserstoffbombe. Auf dem Fliegerhorst im italienischen Aviano nahe Pordenone sollen US-Nuklearwaffen bunkern. Genauso wie auf dem Fliegerhorst beim deutschen Dorf Büchel an der Eifel (Rheinland-Pfalz). Berichten zufolge lagern auf diesem deutschen Stützpunkt bis zu 20 Bomben des Typs B61-4.

Seit Ende des Kalten Kriegs waren diese taktischen Waffen für den Einsatz durch Flugzeuge für Deutschland ein Ärgernis. Offiziell. Doch heute gibt es aus Sicht der Politik drängendere Fragen: Statt des Abzugs von Kernwaffen wird im Verteidigungsbündnis Nato und in Berlin diskutiert, ob der nukleare Schutzschild über Europa noch ausreicht. Die allgemeine Verunsicherung speist sich aus dem neuen Ost-West-Konflikt, einer von der Nato als „unverantwortlich" gescholtenen Nuklearrhetorik Russlands und dem Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus.

Trump befeuerte die Debatte

„Die Frage nach nuklearer Abschreckung spielte im politischen Alltag lange keine Rolle mehr", sagt ein Nato-Insider zur „Presse". „Doch seit der Ukraine-Krise ist sie sehr präsent". Trump befeuerte diese Debatte: Er nannte die Nato „obsolet", sein Verteidigungsminister, General James Mattis, drohte mit dem Zurückfahren des US-Engagements, falls die Europäer nicht mehr für Verteidigung ausgegeben würden.

Natürlich, es gab danach auch wieder Beistandsbekundungen. Aber solche Zitate wirken nach. In der Logik der Abschreckung haben sie den Schutzschirm schon eingerissen. Abschreckung lebt von Glaubwürdigkeit. Was also, wenn auf die USA im Ernstfall kein Verlass ist - oder wenn Trump gar den nuklearen Schutzschirm zusammenfaltet, der sich zuallererst, trotz Franzosen und Briten, noch immer auf US-Atomwaffen stützt?

Polen würde Europa als Atommacht "sehr begrüßen"

Polens starker Mann Jaroslaw Kaczynski sinnierte jüngst in der „FAZ" über ein Europa als atomare Supermacht. Er würde das „sehr begrüßen". Das klang zwar eher nach Wunsch als nach Ziel. „Man müsste zu gewaltigen Ausgaben bereit sein, und das sehe ich nicht kommen", sagt Kaczynski. Aber die Debatte ist jetzt in der Welt. Auch in Deutschland, wo Politiker gern einen großen Bogen um das unpopuläre Thema machen.

Die Aussagen von Roderich Kiesewetter, Unionssprecher im Auswärtigen Ausschuss, sind deshalb bemerkenswert: „Wenn die USA nicht länger Sicherheitsgarantien bieten", meinte Kiesewetter nach Trumps Wahl, „dann braucht Europa trotzdem einen nuklearen Schutz zum Zweck der Abschreckung." Der Parlamentarier skizzierte einen europäischen Schutzschirm, der sich auf die Arsenale Großbritanniens und Frankreichs stützt und von Europa, also auch Deutschland, mitfinanziert würde.

Erich Vad wiederum zählte bis 2013 zu den engsten Militärberatern Angela Merkels. "Merkels General" nannten ihn deutsche Medien. Er hält die Pläne einer europäischen Atommacht für Unsinn: „Europa bekommt nicht einmal eine gemeinsame Asylpolitik hin, also wird schon gar keine gemeinsame Nuklearpolitik gelingen", sagt Vad zur „Presse". Die „Force de Frappe", Frankreichs Nuklearstreitkraft, ende sozusagen am Rhein. Die etwa 300 Atomwaffen sollen die Nation schützen, nicht Europa. Das Nukleare sei nicht teilbar, hatte schon Frankreichs Charles de Gaulle sinngemäß gemeint. Diese Lesart belegt auch die nukleare Planungsgruppe der Nato. Dort laufen die Fäden der atomaren Abschreckung des Bündnisses zusammen. Vertreter von 27 der 28 Nato-Staaten sitzen mit am Tisch. Just Frankreich, die einzige Atommacht Kontinentaleuropas, fehlt.

"Deutschland denkt das Undenkbare"

„Deutschland denkt das Undenkbare", schrieb nun die „Financial Times". Der Herausgeber der FAZ hatte zuvor in einem Leitartikel eine deutsche Atombombe ins Spiel gebracht. Ein paar Gastkommentatoren schlossen sich in deutschen Medien an. Das alleine ist bemerkenswert - und doch eine "Scheindebatte", sagt Vad: Eine Atommacht Deutschland würde Europa "aus den Angeln heben". Der wirtschaftliche und politische Koloss im Herzen des Kontinents wäre auf einen Schlag militärische Vormacht – und damit genau das, was Frankreich nach zwei Weltkriegen immer zu verhindern trachtete. „So weit ginge auch die Liebe der Polen nich", sagt Vad. „Gegenmächte würden sich bilden."

Und die rechtlichen Hürden sind, vorsichtig formuliert, hoch. Berlin müsste aus dem internationalen Atomwaffensperrvertrag aussteigen. Es wäre dann in einem Kreis mit Nordkorea. Und auch dann bliebe das Hindernis des Zwei-plus-Vier-Vertrags zur deutschen Einheit. Der größte Widerstand käme aber aus Deutschland selbst: "Die Ablehnung von Atomwaffen gehört zur deutschen Staatsräson", sagt Vad.

Noch gibt es ja die die umstrittene „nukleare Teilhabe", also die Stationierung von US-Atomwaffen wie den B61-Bomben in schätzungsweise fünf Nato-Staaten, neben Deutschland und Italien auch in Belgien, den Niederlanden und der Türkei. Kampfflugzeuge dieser Länder, etwa deutsche "Tornados", sollten die Bomben auf Nato-Befehl ins Ziel fliegen. Auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs lagerten bis zu 7000 Atomwaffen in Europa, zuletzt sollen es etwa 180 taktische Systeme, vermutlich aber merklich weniger, gewesen sein.

Eine Modernisierung dieses Arsenals hat just US-Präsident Barack Obama auf den Weg gebracht. Experte Vad hält die Debatte über den europäischen Schutzschirm daher für überzogen - und gefährlich: "Man muss aufpassen, dass man Putin nicht auf den Leim geht." Der russische Präsident wolle die Nato spalten. Und eine "Abkoppelung" der US-Atomwaffen von der Nuklearstrategie der Nato hätte "genau diesen Effekt". Der Atlantik würde dann noch einmal breiter.