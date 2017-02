Textversion

18.02.2017 | 11:23 | (DiePresse.com)

Tausende Menschen bildeten in der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juarez eine Kette. Die Botschaft an Trump: "Hier hast du deine Mauer."

Die Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump stößt weiterhin international auf Kritik. In der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juarez bildeten am Freitag (Ortszeit) tausende Menschen eine "menschliche Mauer", um gegen Trumps Pläne für eine Grenzmauer zu protestieren. Die Demonstranten in Ciudad Juarez bildeten eine etwa eineinhalb Kilometer lange Menschenkette. Viele Teilnehmer hielten Blumen in den Händen. Zu der Protestaktion in Form einer "menschlichen Mauer" hatten die örtlichen Behörden und mexikanische Organisationen aufgerufen.

"Hier hast Du Deine Mauer", rief der 15-jährige Schüler Christian Ramirez an den US-Präsidenten gewandt. Die 31-jährige Studentin Ana Carolina Solis sagte: "Die Mauer ist eine der schlimmsten Ideen, sie wird nichts fernhalten, weder Drogen noch Migranten." Der 34-jährige Sozialarbeiter Leo Alvarez bezeichnete die "menschliche Mauer" als Absage an Trumps "Politik und seinen Rassismus".

An der Protestaktion beteiligte sich auch Oscar Leeser, der Bürgermeister der US-Stadt El Paso, die unmittelbar an Ciudad Juarez grenzt. "Ciudad Juarez und El Paso sind ein und dieselbe Stadt, wir werden nie getrennt werden", sagte der in Mexiko geborene US-Politiker.

"Müssen uns solidarisch zeigen"

Der Bürgermeister von Ciudad Juarez, Armando Cabada, sagte vor den Demonstranten: "Trump erregt Angst bei unseren Landsleuten in den USA, wir müssen uns mit ihnen solidarisch zeigen." Auch in der 1.200 Kilometer entfernten mexikanischen Grenzstadt Tijuana versammelten sich etwa 50 Menschen, um gegen die Grenzmauer zu protestieren.

Trump hatte als eine seiner ersten Amtshandlungen nach seinem Amtsantritt im Jänner per Dekret den Bau einer Mauer entlang der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko angeordnet. Damit will er die illegale Einwanderung bekämpfen. Die Kosten für die Mauer will Trump der mexikanischen Regierung aufbürden. Mexiko lehnt das ab. Die Beziehungen beider Länder haben sich seit Trumps Amtsantritt deutlich verschlechtert.

Auch die 15 Staaten der Karibischen Gemeinschaft (Caricom) sind beunruhigt über die neue US-Regierung. "Wir müssen offenkundig besorgt sein" über Trumps Einwanderungspolitik und deren "Auswirkungen auf unsere Bürger (...) und auf den Tourismus", sagte der Regierungschef von Grenada und neue Caricom-Vorsitzende, Keith Mitchell, am Freitag zum Abschluss des zweitägigen Caricom-Gipfels in Guyanas Hauptstadt Georgetown.

"Die Unsicherheit ist da, also muss das eindeutig geklärt werden", fügte Mitchell hinzu. Er äußerte zugleich die Hoffnung, dass der US-Kongress Trumps Anti-Einwanderungskurs abmildern werde.

Trump hatte am Donnerstag angekündigt, er werde nächste Woche ein neues Einreisedekret erlassen. Eine Woche nach seinem Amtsantritt hatte er per Dekret Bürgern aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern für 90 Tage die Einreise verboten. Das US-Flüchtlingsprogramm wurde für 120 Tage ausgesetzt, die Einreise syrischer Flüchtlinge sogar auf unbestimmte Zeit. Ein Bundesgericht setzte die Einreiseverbote jedoch aus.

Trump bekräftigt "Amerika zuerst"

Bei einem Besuch im Werk des US-Flugzeugbauers Boeing im Bundesstaat South Carolina bekräftigte Trump seine "Amerika zuerst"-Politik. "Das ist unser Mantra: Kauft amerikanisch und stellt Amerikaner ein", sagte er. Das Land leide unter "schlechten Handelsvereinbarungen" und müsse besser geschützt werden.

Seine Regierung werde "unsere Handelsregeln durchsetzen und ausländischen Betrug stoppen - gewaltigen Betrug", fügte Trump hinzu. Unternehmen müsse es viel schwerer gemacht werden, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern.

US-Außenminister Rex Tillerson sprach unterdessen am am Rande des G-20-Treffens in Bonn mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi. Dabei sei es auch um faire Bedingungen für Handel und Investitionen gegangen, teilte das State Department mit. Wang bekräftigte Chinas Angebot zur Zusammenarbeit.