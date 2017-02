Textversion

20.02.2017 | 16:48 | von Koloman Marschik (DiePresse.com)

Der US-Präsident wurde im Wahlkampf durch Falschnachrichten gestärkt. Doch auch seine Gegner verbreiten Fake News. Tendenz: steigend. Von brennenden Tipis und einer Festnahme, die es so nie gab.

Fake News. Der Begriff machte im Vorjahr Karriere. Vor den US-Wahlen waren solche absichtsvoll gestreuten falschen Nachrichten massenhaft in den sozialen Medien verbreitet worden. Eine kleine Auswahl: Der Papst habe Donald Trump seine Unterstützung gegeben. Der IS soll seine amerikanischen Anhänger aufgerufen haben, Hillary Clinton zu wählen. Schließlich habe die Demokratin den Terroristen auch US-Waffen verkauft, wie an anderer Stelle zu lesen war. Die meisten dieser hunderttausendfach aufgerufenen Falschnachrichten nutzten dem Trump-Lager. Einige Experten verstiegen sich deshalb zu der These, sie hätten den Wahlausgang beeinflusst. Es gab aber auch schon damals die nicht auf ein rechtes sondern auf ein linkes Publikum zielten. Und mittlerweile sind solche Fake News im Aufwind.

Unter Trumps Präsidentschaft habe es eine Zunahme an liberalen Fake News gegeben, sagte Brooke Binkowski, Redaktionsleiter der angesehenen Fakt-Checking-Website Snopes in einem Interview mit "The Atlantic". "Es ist zwar nicht so schmutzig, wie das Zeug das von der rechten Seite kam“, sagt Binkowski. Sie schilderte aber eine Häufung „dubioser Nachrichten“ aus dem linken Eck. „Wunschdenken“ als Nachricht ausgegeben, wie etwa „Trump kurz vor der Festnahme".

Am 2. Februar sorgte ein Bericht auf der Website AlternativeMediaSyndicate.com für Aufregung: US-Gesetzesvollstrecker hätten die Zelte und Tipis von Ureinwohnern niedergebrannt, die gegen den Bau der Dakota Access Pipeline protestiert hatten. So war es in der Überschrift zu lesen. Die Bebilderung verstärkte den Eindruck noch: Mehrere brennende Tipis waren zu sehen. Bloß: Die Nachricht war falsch. „Standing Rock“-Stammesführer Dallas Goldtooth warnte die Öffentlichkeit zweimal über Facebook, der Artikel stimme nicht. Linda Black Elk, eine der Protestierenden vor sagte der britischen Zeitung "The Guardian", die Protestierenden seien zwar aus ihren Lagern verdrängt worden, aber es seien keine Tipis verbrannt oder zerstört worden. Und das effekthaschende Bild stammte aus einer Dokumentation von US-Fernsehkanal HBO aus dem Jahr 2007.

Der Artikel folgt übrigens einem allzu gängigen Muster: Im Titel und in der Bebilderung wird dick aufgetragen, mit brennenden Tipis, im Text dann die Schlagzeile relativiert. Der Schaden ist da aber meist schon angerichtet. Nicht alle klicken den Artikel an.

Ähnlich gingen auch die Autoren im zweiten Beispiel vor: „Trump benützt das Weiße Haus um Melanias Schmuck zu verkaufen. Wirklich." So lautete die Schlagzeile eines Berichts auf der Website learnprogress. Darin wurde behauptet, die Administration benütze die Website des Weißen Hauses, um Werbung für Melania Trumps Schmuckkollektion zu machen. Auch diese Behauptung ist falsch: Zwar listet die Website eine Biografie der Frist Lady auf. Darin ist auch zu lesen, dass sie eine erfolgreiche Unternehmerin sei, die ihre eigene Schmuckkollektion habe. Allerdings gibt es auf dem Webauftritt weder Verlinkungen zu Shopping-Websites, noch zu Produkten von Melania Trump.

Auf Facebook kursierte vor kurzem eine Geschichte von einem Bub, der auf dem Dulles Airport in Washington DC aufgrund Präsident Trumps Einreiseverbot in Handschellen gelegt wurde. Auch das stimmt so nicht. Der Facebook-Post zeigte das Foto mit dem Text: „in Dulles inhaftiert. Jetzt fühle ich mich viel sicherer." Die Fact-Check-Website Snopes korrigierte: Das Foto stammte weder vom Dulles Flughafen, noch wurde es 2017 aufgenommen. Das Bild stammt aus einer Schule aus dem Jahr 2015, wo ein Sheriff ein geistig behindertes Kind in Handschellen legte.

"Wenn wir Abtreibungen für Vergewaltigungsopfer erlauben, würden sich Frauen vergewaltigen lassen“, soll Vize-Präsident Mike Pence gesagt haben. inem Artikel auf politicot.com zufolge. Nur sagte er es nicht wirklich. Fact-check website politifact.com erklärt, dass dieses Zitat komplett gefälscht sei, Pence habe dies nicht gesagt. Der Artikel erschien erstmals Juli 2016, kurz nach Pences Nominierung als Donald Trumps Vize-Präsidentschaftskandidat, wurde aber vor kurzem auf sozialen Netzwerken populär. Die Website versteht sich zwar nach eigenen Angaben als satirische Website, es gebe auch einen Button, der die falschen Stellen anzeige: „Zeige Fakten.“ (Rund Dreiviertel des Textes stimmten demnach nicht). Das sei aber schwer zu erkennen, kritisiert politcfact.com. Die Nachrichten der angeblichen Satire-Website würden als Tatsachen im Netz von anderen Medien weiterverbreitet.

Hinter solchen Fake News müssen übrigens nicht immer Ideologen aus dem rechten oder linken Lager stecken. Zumindest nicht direkt. Manchen geht es nur um Profit, wenn sie die schrillste Nachricht durch das Internet jagen. Bekannt ist das Beispiel einer Gruppe mazedonischer Jugendlicher. Sie hatten sich auf Fake News spezialisiert. Im interview mit dem britischen BBC meinte einer: "Teenager (hier) interessiert es nicht, wie die Amerikaner wählen, sie sind zufrieden dass sie Geld machen und teure Kleider und Getränke kaufen können."

--> Bericht in "The Atlantic"

--> Bericht in "The Guardian"