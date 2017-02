Textversion

20.02.2017 | 18:33 | (DiePresse.com)

Der 64-Jährige ist in New York verstorben. Das bestätigte das russische Außenamt auf seiner Webseite.

„Das Außenministerium Russlands teilt mit Bedauern mit, dass der ständige Vertreter der Russischen Föderation bei der UNO, W. I. Tschurkin, am 20. Februar – einen Tag vor seinem 65. Geburtstag – plötzlich gestorben ist. Der herausragende russische Diplomat starb an seinem Arbeitsplatz", heißt es in der Mitteilung des russischen Außenamts am Montagabend.

Der 1952 geborene Tschurkin wurde in Moskau geboren und begann bereits im Alter von 22 Jahren seine politische Karriere. 1982 zog er nach Washington und arbeitete in der sowjetischen Botschaft. Fünf Jahre später kehrte er nach Moskau zurück.

Nach Stationen als Vize-Außenminister (1992–1994) sowie als Botschafter in Belgien (1994–1996) und Kanada (2003–2006) wurde Tschurkin am 1.Mai 2006 Botschafter bei der UNO. Diesen Posten hatte er fast elf Jahre später noch immer inne. Er gilt als sehr enger Vertrauter von Sergej Lawrow, dem russischen Außenminister seit 2004.

Im April 2015 führte Christian Ultsch ein Interview mit dem UN-Botschafter über die UdSSR, die Krim-Annexion, den Iran und das "Schlachtfeld" Information.