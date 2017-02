Textversion

21.02.2017 | 11:17 | von Marlies Kastenhofer (DiePresse.com)

Forscher sehen die Freiheit der Wissenschaft unter dem neuen US-Präsidenten in Gefahr. Sie rufen zu einem weltweiten Protesttag auf und warnen, dass Falschnachrichten zur Normalität werden könnten.

„Echte Fakten, falscher Präsident“ oder „Macht Amerika wieder smart“. Es waren plakative Slogans, mit denen am Sonntag in Boston Hunderte Forscher gegen die Republikaner unter Donald Trump mobil machten. Denn seit der Wahl des New Yorker Milliardärs zum neuen US-Präsidenten sehen sie die Freiheit der Wissenschaften in Gefahr. Die Demonstration war allerdings nur die Vorhut für einen regelrechten internationalen Aufstand am 22. April, dem Welttag der Erde: Forscher und Wissenschaftsinteressierte in 247 Städten wollen sich dem „March for Science“ anschließen, der ursprünglich nur für die US-Hauptstadt Washington geplant war.

„Dunkle Wolken ziehen über dem Horizont wissenschaftlicher Freiheit auf“, schrieben jüngst die Rektoren niederländischer Universitäten in einem offenen Brief. Die Freiheit der Wissenschaften werde auf zwei Arten untergraben: Durch Todesstrafen, die Schließung von Universitäten und Entlassungen von kolportierten Feinden in Staaten wie dem Iran oder der Türkei. Oder mit impliziteren Mitteln: So, wie etwa der US-Präsident die Wissenschaft diskreditiere, wenn er teils über soziale Medien Fakten negiere.

Ideologie verdrängt Fakten

Die Sorge unter Wissenschaftlern, dass sich Politiker immer weniger dazu verpflichtet fühlen, ihre politischen Entscheidungen auf Basis wissenschaftlicher Beweise zu fällen, wächst. Immer mehr würden Fakten durch ideologische Behauptungen aus den öffentlichen Debatten verdrängt, sagte Rush Holt, der Vorsitzende des weltgrößten Forscherverbandes AAAS (American Association for the Advancement of Science) bei einer Tagung in Boston am Sonntag. "Wenn Regierungsmitglieder ohne zu zögern Phrasen wie 'alternative Fakten' verwenden, gibt es ein Problem", sagte er und bezog sich damit auf Trumps-Topberaterin Kellyanne Conway, die den Begriff geprägt hatte.

Doch es sind nicht nur die Behauptungen Trumps, der Klimawandel sei eine Erfindung der Chinesen, um die US-Wirtschaft zu schädigen, oder dass Impfungen Autismus verursachen würden, die die US-Forschergemeinde alarmieren. Auch die Maßnahmen in seinem ersten Monat im Amt sorgten für Unbehagen. So ließ Trump gleich an seinem ersten Arbeitstag alle Informationen über den Klimawandel von der Homepage des Weißen Hauses entfernen, Mitarbeiter der Umweltschutzbehörde EPA dürfen ohne vorherige Autorisierung nicht mehr öffentlich Stellung beziehen und mit Scott Pruitt sitzt der Behörde nun ein Mann vor, der sie ursprünglich abschaffen wollte.

USA könnten ihre Attraktivität für Forscher verlieren

Offen wandten sich mehr als 150 Wissenschaftsinstitute gegen den umstrittenen Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern: Das Dekret werde die globale Anziehungskraft der USA für Forschertalente einschränken und ihre wissenschaftliche und wirtschaftliche Führungsrolle infrage stellen. Die Vereinigten Staaten beheimateten in den vergangenen hundert Jahren mehr als 350 Nobelpreisträger - seit 2000 sind 40 Prozent davon im Ausland geboren.

Auch Elisa Arthofer, Postdoktorandin an den Nationalen Gesundheitsinstituten in Washington, wird aus diesem Grund an dem Protest teilnehmen. Viele ihrer Freunde seien von den geplanten Einreisedekreten betroffen, sagt die Österreicherin der "Presse". "Da ich keine US-Bürgerin bin, nicht wählen kann, aber trotzdem Steuern zahle, ist diese Demo das einzige, was ich tun kann." Trumps Politik widerspreche den Prinzipien eines jeden Wissenschaftlers – Mobilität und der Möglichkeit, seine Fähigkeiten in anderen Ländern zu verbreiten.

Sorgen bereiten der Mikrobiologin zudem die anstehenden Verhandlungen der US-Regierung für das Forschungsbudget. Kürzungen seien aufgrund des zu erwartenden Protests zwar unwahrscheinlich. Sie rechnet allerdings mit anderen Barrieren, die Forschung in den USA künftig erschweren. All das könnte die Vereinigten Staaten für österreichische Forscher immer unattraktiver machen.

"Keine Sache für Menschen in weißen Kitteln"

Der wissenschaftsfeindliche Wind in den USA gab auch in Wien die Initialzündung für einen Wissenschaftsmarsch. Er gehe aber über eine reine Solidaritätsbekundung hinaus, sagt Mitorganisatorin Olivia Fischer der "Presse". Wie in den USA herrsche in Europa und Österreich ein Klima, in denen Fakten und Wissenschaftlichkeit immer weniger zählten – und in dem es für Populisten leichter werde, Parallelrealitäten zu schaffen. "Wir wollen ein Zeichen setzen, dass Wissenschaft keine idealistische Sache für einen kleinen Kreis von Menschen in weißen Kitteln ist, die Geheimwissen daraus ziehen", sagt Fischer. "Der Wohlstand, die Freiheiten und der Frieden in Europa basieren auch auf Wissenschaft." Daher sei die Demonstration Ende April nicht nur eine Bewegung für Forscher, sondern auch für wissenschaftsinteressierte Menschen.

Die Forschergemeinde ist gespalten, ob sich Wissenschaftler überhaupt an den Protesten beteiligen sollten. Wenn sie sich politisch engagierten und Forschung politisierten, könne das ihre Glaubwürdigkeit untergraben, lautet das Argument. Doch die Organisatoren des "March of Science" betonen gegenüber der "Presse", dass es bei den Demonstrationen nicht um politische Parteien gehe, sondern darum, politische Entscheidungen bestmöglich mit Wissenschaften zu fundieren. Auch Arthofer weist die Kritik zurück. Mit Blick auf die Politik der neuen US-Administration sagt sie: "Ich glaube, dass man spätestens jetzt aufstehen und etwas tun muss."

>>> Zur Facebook-Seite des "March of Science" in Wien.

>>> Bericht über den AAAS-Kongress in Washington.

>>> Offener Brief niederländischer Rektoren.