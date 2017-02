Textversion

21.02.2017 | 13:21 | Von Thomas Vieregge (DiePresse.com)

Henry Kissinger hatte die längste Amtszeit, Michael Flynn die kürzeste. Bisher agierten zwei Frauen als die wichtigsten außenpolitische Berater des Präsidenten: Condoleezza Rice und Susan Rice.

In Washington wird Macht zumeist durch die Nähe zum Präsidenten definiert. Darum gilt der Posten des Nationalen Sicherheitsberaters, der sein Büro im Weißen Haus hat, als einflussreicher als etwa das des Außen- oder Verteidigungsministers. In außen- und sicherheitspolitischen Fragen, zumal in Krisenzeiten, hat er das Ohr des Präsidenten. Der erste Chefberater des Nationalen Sicherheitsrats war 1953 der Banker Robert Cutler unter Präsident Dwight Eisenhower. „Außer dem Präsidenten wusste niemand in der Regierung mehr über die Geheimnisse der nationalen Sicherheit. Und doch war niemand aus dem engeren Zirkel des Präsidenten so unbekannt“, so beschrieb ihn 1974 treffend die „New York Times“ in einem Nachruf.

Bis heute gilt indessen Henry Kissinger als Prototyp des Sicherheitsberaters. Mit einer Amtsdauer von beinahe sieben Jahren und einer beispiellosen Machtfülle hat der frühere Harvard-Professor all seine Vorgänger und Nachfolger bei Weitem übertroffen – und keiner war so umstritten wie der jüdische Emigrant aus der fränkischen Stadt Fürth. Er prägte die Politik der Öffnung gegenüber China in der Ära Richard Nixons, die Verhandlungen über das Ende des Vietnamkriegs trugen ihm – und seinem vietnamesischen Widerpart Le Duc Tho – 1973 den Friedensnobelpreis ein. Gleichzeitig rief seine Rolle beim Putsch in Chile oder zu Beginn der Militärdiktatur in Argentinien massive Kritik hervor. Noch heute ist der 93-Jährige in Berlin und Peking bestens vernetzt, sein Rat ist in Washington gefragt. Für den neuen Präsidenten sondierte er die Beziehungen zu China. Als einziger hatte Kissinger zudem parallel zwei Schlüsselpositionen in der US-Regierung inne: Unter Nixon und dessen Nachfolger Gerald Ford agierte er als Sicherheitsberater und Außenminister.

Ein Amt als Schleudersitz

Die durchschnittliche Amtsdauer liegt allerdings bei zweieinhalb Jahren. Michael Flynn hielt es gar nur 24 Tage in dem Job. Auch unter Ronald Reagan war das Amt ein Schleudersitz. Er verschliss in seinen acht Jahren im Weißen Haus sechs Sicherheitsberater. Robert McFarlane und John Pointdexter stürzten wegen ihrer Verstrickung im Iran-Contra-Skandal, dem Waffendeal für die Rebellen in Nicaragua. Die Einnahmen aus den Waffenverkäufen an das Mullah-Regime in Teheran kamen der rechtsgerichteten Guerilla zugute.

Einige der Sicherheitsberater haben noch heute einen klingenden Namen, etwa Zbigniew Brzezinski – der Sicherheitsberater von Jimmy Carter, oder Brent Scowcroft, Berater von Gerald Ford und George Bush. Beide dienten die gesamte vierjährige Amtszeit hindurch. Colin Powell, der letzte Sicherheitsberater unter Reagan, kehrte als Generalstabschef und Außenminister unter George W. Bush ins Zentrum der Macht zurück.

Condoleezza Rice war erste Frau in der Position

Condoleezza Rice folgte später seinem Beispiel. Als Sicherheitsberaterin genoss sie das volle Vertrauen George W. Bushs. Hin und wieder übte sie Kritik an der Politik der Falken um Vizepräsident Dick Cheney und Vize-Pentagonchef Paul Wolfowitz. Die Karrierediplomatin und Russland-Expertin, die bei der Wiedervereinigung Deutschlands federführend beteiligt war, war im Übrigen die erste Frau, die die Position der Sicherheitsberaterin ausübte. Unter der Präsidentschaft Barack Obamas kam dann eine zweite Frau zum Zug. Obama wollte ursprünglich die UN-Botschafterin Susan Rice in seiner zweiten Amtsperiode zur Außenministerin befördern. Als der republikanisch dominierte Senat ihre Berufung blockierte, ernannte sie der Präsident zu seiner Sicherheitsberaterin. Eine Bestätigung durch den Senat ist für das Amt nicht notwendig.

Michael Flynn, Trumps erste Wahl, hätte wegen seiner umstrittenen Kreml-Kontakte eine solche Mehrheit wohl nicht erreicht. Er spielte zu Beginn der Trump-Ära eine herausragende Rolle. So war er bei den Telefonaten des Präsidenten mit Staats- und Regierungschefs im Oval Office anwesend - und sprang ein, als Trump bei einer Rüstungsfrage nicht weiterwusste. Überdies bereitete er den Besuch des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu vor.

Doch Verteidigungsminister James Mattis, auf den Donald Trump große Stücke hält, riet dem Präsidenten, Flynn zum Rücktritt zu zwingen. Mattis empfahl die Kür des Admiral Robert Harward, doch der lehnte die Nominierung ab. Nach tagelanger Suche nominierte Trump am Montag schließlich einen neuen Sicherheitsberater - den Irak-Veteran Herbert Raymond McMaster.