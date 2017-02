Textversion

22.02.2017 | Von Wieland Schneider

Die türkische Journalistin Mehves Evin berichtet über den wachsenden Druck auf Medien in Erdogans Türkei und warnt vor einer neuen Flüchtlingswelle.

Die Presse: Der Druck auf kritische türkische Journalisten wächst zunehmend. Was erwarten Sie in dieser schwierigen Situation von Österreich und den anderen EU-Staaten?

Mehves Evin: Das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei hat sich darauf ausgewirkt, wie Präsident Recep Tayyip Erdogan nun agiert. Die EU sollte die Türkei nicht ausschließen. Aber sie sollte zeigen, dass es Konsequenzen gibt. Und dass das jetzige Verhalten der türkischen Regierung nicht der richtige Weg für eine Demokratie ist.

Vor allem aus Sicht der deutschen Regierung ist das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei aber sehr wichtig - auch wenn man zugleich bedauert, wie mit türkischen Journalisten umgegangen wird.

Natürlich ist das derzeitige Flüchtlingsproblem eine Herausforderung. Aber es besteht hier ein weiteres großes Risiko: Und zwar, dass in Zukunft auch Millionen Flüchtlinge aus der Türkei kommen werden, wenn sich die Lage dort weiter verschlechtert. Das kann Menschen betreffen, die sich schon jetzt in der Türkei einfach nicht mehr sicher fühlen. Oder Menschen, die fliehen werden, wenn es in der Türkei sogar zu einem Bürgerkrieg kommen sollte. Aber es geht nicht nur um Flüchtlinge. Dass sich die Türkei immer mehr zu einem Ein-Mann-Regime entwickelt, hat grundsätzlich Auswirkungen auf die europäischen Nachbarländer. Was wird passieren, wenn sich in der Türkei ein islamistisches Regime herausbildet, das sich vom Westen abspaltet? Das wäre auch für die Europäer ein großes Sicherheitsrisiko.

Für April ist Referendum über eine Verfassungsänderung geplant, die Präsident Erdogan neue umfangreiche Vollmachten verleihen soll. Türkische Regierungsmitglieder haben vor einem Bürgerkrieg gewarnt, falls die Abstimmung mit Nein ausgeht. Was erwarten Sie für die Tage nach dem Referendum?

Während des Putschversuches im Juli sind viele Menschen auf die Straße gegangen, um den Umsturz zu verhindern. Es war sehr wichtig, dass diese Menschen gegen den Putsch aufgestanden sind. Aber gleichzeitig haben einige Gruppen gewalttätig agiert und Soldaten getötet. Wir wissen auch, dass einige AKP-Mitglieder gesagt haben, dass sie sich auf einen Bürgerkrieg vorbereiten. Der Anteil der Waffenbesitzer in der Türkei ist gestiegen und zwar auf beiden Seiten, nicht nur bei den AKP-Anhängern. Die Menschen fühlen sich nicht sicher.

Zuletzt wurde auch der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel verhaftet – trotz seines deutschen Passes. Ist das ein Zeichen dafür, dass das Vorgehen gegen Journalisten noch harscher wird als bisher?

Schon während der Gezi-Park-Demonstrationen 2013 haben Erdogan und seine Anhänger den Westen und ausländische Medien beschuldigt, hinter den Protesten zu stecken. Und sie werfen ihnen jetzt vor, Teil des Putschversuches zu sein. Ein Teil der Menschen in der Türkei glaubt das leider. Ausländische und inländische Journalisten werden als „Feinde des Staates“ dargestellt. Ich habe drei Freunde, die so wie Deniz Yücel über die gehackten Mails des Energieministers berichtet haben und ebenfalls in Haft sind.

Sorgen Sie sich um Ihre eigene Sicherheit?

Viele meiner Freunde sind wegen ihrer kritischen Texte im Gefängnis. Ich schreibe auch kritisch. Es gibt keinen Schutz. Vielleicht reicht ein Retweet, um im Gefängnis zu landen. Man kann rasch Opfer einer Hetzjagd in den sozialen Medien werden. Es ist sehr riskant geworden, unseren Job als Journalisten zu machen.