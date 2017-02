Textversion

23.02.2017 | 13:54 | (DiePresse.com)

Mit Unterstützung der Türkei haben Rebellen die Stadt Al-Bab im Norden Syriens erobert. So will Ankara auch ein Erstarken der Kurden verhindern.

Die Rebellen der Freien Syrien Armee (FSA) haben nach türkischen Angaben die nordsyrische Stadt Al-Bab erobert. Die Kämpfer hätten mit Unterstützung der türkischen Armee die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) aus dem Stadtzentrum vertrieben, meldete die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Im August hatte die FSA den Feldzug gegen die Islamistenmiliz in Al-Bab und im Grenzgebiet zur Türkei begonnen. Damit soll auch verhindert werden, dass sich die Kurdenmiliz, die ebenfalls den IS bekämpft, dort festsetzt. Die Türkei betrachtet die Kurdenmiliz als verlängerten Arm der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK.

In Genf trafen unterdessen die Delegationen der syrischen Regierung und der Opposition zu neuen Friedensgesprächen unter UN-Vermittlung ein. Der UN-Syriengesandte Staffan de Mistura hatte am Mittwoch vor zu hohen Erwartungen an das Treffen gewarnt und erklärt, er rechne nicht mit einem Durchbruch. Er hoffe aber auf einen produktiven Verlauf der Gespräche, die eine politische Lösung des seit sechs Jahren andauernden Konflikts bringen sollen.