23.02.2017 | 15:20 | Von Günther Haller (DiePresse.com)

David Thomson gelang mit „Les revenants“ ein Bestseller, der Frankreich aufrüttelt. Fünf Jahre lang interviewte er junge Jihadisten.

David Thomson hörte ihnen zu, jungen Jihadisten, Franzosen, die sich dem Islamischen Staat in Syrien oder dem Irak angeschlossen hatten und danach wieder in ihr Heimatland zurückkehrten. Das Buch, das der Journalist von Radio France Internationale aus diesen Interviews machte, erschien unter dem Titel „Les revenants“, die Rückkehrer, und stand sofort auf den Bestsellerlisten. Thomson gilt seither als Experte, der das Phänomen Jihadismus nicht vom Schreibtisch aus, sondern aus unmittelbarer Nähe zu Ereignissen und Personen analysiert. Man hört David Thomson in Frankreich zu, wenn er auftritt.

Thomsons empirischer Vorsprung vor anderen Islamismusexperten liegt darin, dass er bereits zu Beginn des Arabischen Frühlings, dem Sturz Ben Alis in Tunesien, mit seinen Recherchen im jihadistischen Milieu Nordafrikas begann. Die Form, die er wählte: Langzeitinterviews, Informationen aus erster Hand durch den Kontakt mit radikalen Zellen. Nach seinem ersten Buch, „Les Français jihadistes“ (2014), wurde er zunächst noch als unverantwortliche Kassandra bezeichnet, als er warnte, dass junge Franzosen, infiziert vom IS, nach Syrien gingen, sich in den Dienst der Terrormiliz stellten und nach ihrer Rückkehr die radikale Gedankenwelt in ihre Heimat trugen. „Jihadkämpfer wachsen nicht auf den normannischen Wiesen heran“, dekretierte im Juni 2014 Marine Le Pen, es sei ein reines Zuwanderungsproblem. Doch nach offiziellen Angaben gingen von 2012 bis 2016 1100 Franzosen in den Heiligen Krieg nach Syrien, 700 davon sind noch dort, 200 wurden getötet, der Rest ist in die französische Heimat zurückgekehrt.

Disneyland mit Kalaschnikow

Thomson hat nach eigenen Angaben Kontakt zu etwa hundert Jihadisten und Salafisten, er porträtiert in seinem neuen Buch sieben von den Rückkehrern umfassend, zwanzig weitere kommen zu Wort. Man stößt beim Lesen auf eine bizarre Welt. Von den sieben ausführlich Interviewten zeigt nur einer Bedauern über das Geschehen. Die anderen sprechen von ihrem Syrien-Aufenthalt wie von einem hedonistischen Experiment, als sei das alles nur ein Ferienabenteuer in einem „Disneyland für Mudschaheddin“ gewesen, in dem man mit echten Kalaschnikows spielen durfte. „Das war ein Jihad, bei dem man auf Leute schießen und dabei gleichzeitig ein Eis essen konnte.“ Frauen, Waffen und Gewalt hatte man ihnen versprochen, sie damit angelockt, dazu das Versprechen auf ein Paradies im Jenseits und ein Leben im einzig wahren Islam.

Die stereotype Antwort der Befragten, die zum großen Teil aus maghrebinischstämmigen französischen Familien stammen und in den Vorstädten aufgewachsen waren: Hass auf die Konsumgesellschaft und Suche nach einem Lebenssinn hätten sie angetrieben.

Bei ihrer spirituellen Suche seien sie auf Salafisten gestoßen und radikalisiert worden. Diese Passagen weisen einigen Sprengstoff auf: Nicht jeder Salafist wird zum Jihadisten, die Szene hat auch einen moderaten Teil, doch nach Thomsons Recherchen durchliefen die Interviewten auf ihrem Weg in den Jihad allesamt eine Sozialisation und Radikalisierung in der salafistischen Szene. Und das geschah in der Regel in wenigen Monaten. Ein Beispiel dafür ist der heute 20-jährige Zoubeir: Er lebte zunächst areligiös wie seine Mittelstandseltern, war unterwegs zu einem höheren Schulabschluss. Er langweilte sich und geriet in eine salafistische Moschee, dort wurde er radikalisiert und ging nach Syrien.

Besessenheit vom Paradies

Die Rechnung des IS ging zum Teil auf: Viele, die sich in seinen Dienst gestellt hatten, zum Teil waren sie erst 16 oder 17 Jahre alt, entwickelten geradezu eine Paradiesbesessenheit, die Aussicht darauf ließ sie durchhalten. Das Versprechen, Frauen zur Verfügung zu haben, wurde eingelöst: Es gab in jeder Stadt vom IS organisierte „Frauenhäuser“, in denen man sexuelle Kontakte anbahnen konnte. Manche Frauen fanden die Kämpfer anziehend, andere wurden zu einer Ehe gezwungen.

Nach ihrer Rückkehr waren die meisten von ihnen desillusioniert, sie hatten sich das Leben im einzig wahren islamischen Staat anders vorgestellt und waren enttäuscht, dass sich die Realität dort nicht mit der vorgespiegelten Scheinwelt der Propagandavideos, die sie vorher verführt hatten, deckte. „Das Pseudokalifat, in dem die Leute Freiheit haben, ist de facto eine Diktatur.“ Ihre Rückkehr bedeutete jedoch nicht, dass sie sich von der jihadistischen Gedankenwelt getrennt hatten, sie blieben überzeugte Islamisten, ihre Verachtung für die Lebenswelt in ihrer französischen Umgebung blieb aufrecht.

Damit wird das Buch von David Thomson brisant und beunruhigend: Er stellte fest, dass die Deradikalisierungsprogramme der französischen Behörden, in die pro Jahr 1,5 Millionen Euro investiert werden, nichts fruchten, die Jugendlichen machen sich lustig darüber: „Die reden mit uns wie mit anonymen Alkoholikern!“ Die 22-jährige Lena sagt bis heute, der Anschlag auf „Charlie Hebdo“ sei der schönste Moment ihres Lebens gewesen. „Das Problem ist“, so David Thomson im Interview mit dem „Spiegel“ am 4. Februar 2017, „wie soll man herausbekommen, ob jene, die sagen, sie seien bekehrt, es wirklich sind? (. . .) Ich kenne niemanden, der durch ein staatliches Programm deradikalisiert wurde. Das Drama ist, dass viele wieder in demselben langweiligen Leben landen, das sie unbedingt hinter sich lassen wollten.“

Der große Erfolg des Interview-Buches platzt hinein in eine seit einem Jahr schwelende Wissenschaftlerdiskussion zwischen den französischen Islamexperten Olivier Roy und Gilles Kepel. Roy hat das Schlagwort von der „Islamisierung der Radikalität“ in die Welt gesetzt, er sieht die Religion als Mantel, den sich frustrierte und deklassierte Jugendliche umhängen, so wie vor Jahrzehnten Linksterroristen sich eines Vulgärmarxismus bedient hatten, um ihre Taten zu rechtfertigen. Kepel hält das für Beschwichtigung und spricht von der „Radikalisierung des Islam“: Natürlich sind nicht alle Salafisten Terroristen, allerdings sind alle Terroristen Salafisten. Die Ergebnisse von Thomsons langjährigen Recherchen weisen auf eine mögliche Synthese der Ideen. Sein Buch ist angesichts der Tatsache, dass mit dem sich abzeichnenden territorialen Zerfall des IS-Machtbereichs eine Welle von Rückkehrern nach Europa bevorstehen könnte, eine ernst zu nehmende Warnung.



