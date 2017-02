Textversion

23.02.2017 | 15:26 | Karim El-Gawhary (Die Presse)

Nach der Befreiung des östlichen Teils der IS-Hochburg haben die irakischen Streitkräfte den Flughafen im Süden der Metropole eingenommen. Von dort aus sollen die letzten Viertel unter IS-Kontrolle zurückerobert werden.

Die irakische Armee bläst zur entscheidenden Schlacht, um die letzte große Hochburg der IS-Terrormiliz im Irak zurückzuerobern. Nach der Befreiung des östlichen Teils von Mossul und dessen Umgebung – in einer Offensive, die vier Monate gedauert hat –, nehmen sich die Streitkräfte Bagdads nun den Westteil der Stadt vor, der noch vom IS kontrolliert wird. Am Donnerstag gelang der Armee ein dafür wichtiger Schritt: Innerhalb weniger Stunden nahmen Einheiten den strategisch wichtigen Flughafen im Südwesten der Stadt ein, wie das Staatsfernsehen meldete.

Als Flughafen selbst ist das Gelände nicht mehr zu verwenden, seitdem der IS Teile des Rollfeldes in die Luft gesprengt hat. Doch der Flughafen soll für die weitere Offensive als Basis dienen: Die Elite-Antiterror-Einheiten der irakischen Armee sollen von dort aus die Eroberung des Westteils vornehmen.

Seit dem Wochenende waren Spezialeinheiten der irakischen Polizei mit amerikanischer Luftunterstützung von der Süd-West-Front vorgerückt. Dabei hatten sie bereits den strategisch wichtigen Ort Abu Seif, außerhalb der westlichen Stadtgrenze, erobert. Zeitgleich mit der Eroberung des Flughafens griffen die Spezialkräfte auch eine von den Jihadisten besetzte benachbarte Militärbasis an.

Die Anti-Terror-Einheiten, die den Westteil Mossuls befreien sollen, sind derzeit im Ostteil der Stadt stationiert. Dort ist es bisher ruhig. Vier der fünf Brücken über den Tigris-Fluss, der Ost-und West-Mossul voneinander trennt, sind durch Luftangriffe oder Sabotage zerstört worden. Die fünfte Brücke, die nur Fußgänger überqueren können, befindet sich in der Feuerlinie der Scharfschützen des IS, die niemanden über die Brücke lassen.

Ein geschwächter IS?

West-Mossul ist etwas kleiner als der Ostteil, könnte sich militärisch aber als größere Herausforderung erweisen. Dort befindet sich die Altstadt mit ihren engen Gassen. West-Mossul ist auch dichter besiedelt, und in einigen Stadtvierteln sind die Bewohner möglicherweise dem IS gegenüber loyaler.

Die große Frage ist, wie das letzte Aufgebot des IS in Mossul aussehen wird. Bei der Eroberung des Ostteils hatte die irakische Armee mit Sprengfallen, Scharfschützen, Selbstmordattentätern und Autobomben zu kämpfen. General Abdul Wahab al-Saade, der Chef der irakischen Antiterroreinheiten, erwartet, dass der IS im Vergleich zum Kampf um Ost-Mossul geschwächter auftritt. „Wir bereiten uns natürlich auf alle Möglichkeiten vor, aber der IS hat tausende seiner Kämpfer verloren und hunderte seiner Selbstmordattentäter, auch die Kommandozentrale und Drohnen. Viele der ausländischen Kämpfer sind gefallen. Es herrscht eine niedrige Moral beim IS“, erklärte er im Gespräch mit der „Presse“. Er wollte sich nicht darauf festlegen, wie lange die Eroberung West-Mossuls dauern wird. „Wie lange es dauert, ist nicht so wichtig, wichtiger ist, dass wir die dort lebenden Zivilisten schützen.“

Bis zu 650.000 Zivilisten sollen sich noch in West-Mossul befinden. Die UN und Hilfsorganisationen bereiten sich auf eine mögliche Fluchtwelle von mehreren hunderttausend Menschen vor. Im Moment werden im Süden und Südwesten der Stadt Lager für bis zu 150.000 Vertriebene vorbereitet.

Bei der Eroberung des Ostteils war fast die Hälfte der Opfer Zivilisten. Viele kamen durch Luftangriffe und Artilleriebeschuss um, andere wurden von der Armee erschossen, die aus Angst vor Selbstmordattentätern erst schießt und dann fragt.

Was den Einwohnern West-Mossuls noch bevorsteht, haben die Menschen in Ost-Mossul schon erlebt. Auch Ziad Abu Omar, ein Goldschmied, der in einem der bereits befreiten Viertel, Taamin, lebt. Er hatte zweieinhalb Jahre unter IS-Herrschaft verbracht.

Ziad deutet ans Ende der Straße, in der er wohnt. „Als die IS-Leute merkten, dass es zu Ende ging, haben sie jeden Tag einen der Nachbarn aus den Häusern geholt und an dieser Stelle erschossen“, erzählte er der „Presse“ vor kurzem bei einem Lokalaugenschein. Das sei ihre Art gewesen, die Menschen im Viertel einzuschüchtern.

Angriff und Gegenangriff

„Hier unter diesem Baum hatten die IS-Leute einen Granatwerfer aufgebaut und damit auf die irakische Armee im Nachbarviertel geschossen“, berichtet Ziad weiter, während er in einem kleinen Garten steht und auf die völlig zerstörten Häuser dahinter deutet. „Die Luftwaffe hat daraufhin die IS-Stellung bombardiert und dabei gleich mehrere Häuser zerstört“, sagt er und zeigt auf die Ruinen zweier Einfamilienhäuser weiter hinten.

An einem völlig ausgebrannten zweistöckigen Haus erläutert er: „Das ist eines der Häuser, die vom IS konfisziert und als Stellung benutzt worden sind.“ Manchmal habe die Terrormiliz die Einwohner einfach nur vertrieben, manchmal haben sie sie auch als menschliche Schutzschilde benutzt. Im Inneren des Hauses, das ebenfalls von der Luftwaffe bombardiert worden war, klafft ein großes Loch in der Wand, und es finden sich Überreste einer Rakete. Die Menschen, denen das Haus gehört, hätten unheimliches Glück gehabt, erzählt Ziad. Die IS-Leute hatten ihnen in ihrem eigenen Haus noch ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Nur wenige Minuten, bevor die Rakete einschlug, konnte die Familie das Haus verlassen.

Vier Stunden hatte die Schlacht in Ziad Abu Omars Viertel gedauert, bei der die Armee den IS schließlich aus dem Viertel vertrieb. Ziad führt zu der Stelle, an der am heftigsten gekämpft worden war und die von fünf fast völlig zerstörten Häusern umsäumt ist. „Hier ist eine IS-Autobombe explodiert“, erklärte Ziad. Die Soldaten, die an der Ecke standen, hatten Glück. Niemand kam um. Die Nachbarn waren zu Bekannten und Verwandten in der Stadt gezogen, als die Schlacht begann. Die Häuser waren leer.

Mit ihrem eigenen Geld hatten die Anwohner einen Bulldozer und einen Lastwagen organisiert, um die Straße wieder von Trümmern freizuräumen. Ein Dutzend ausgebrannter privater Autos hatten sie in einer Baulücke zusammengestellt, um irgendwie wieder Ordnung zu schaffen.

Und während die Menschen in Ost-Mossul langsam wieder versuchen, ein normales Leben nach dem IS zu beginnen, steht den Menschen in West-Mossul mit der neusten Offensive gegen den IS noch das Schlimmste bevor.