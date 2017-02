Textversion

24.02.2017 | 17:16 | (DiePresse.com)

Jene Substanz, mit der ein Halbbruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un am Flughafen von Kuala Lumpur ermordet wurde, gilt als tödlichstes Gift von Menschenhand. Ein kleiner historisch-chemisch-medizinischer Abriss.

Seit Freitag steht fest, dass der mysteriöse Mord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un am Flughafen von Kuala Lumpur nicht nur mit einem Gift, sondern wahrlich mit einem Supergift verübt worden ist: Auf dem Gesicht des Toten, Kim Jong-nam (45), wurden Rückstände von VX entdeckt, einer öligen Flüssigkeit, die jahrzehntelang als chemischer Kampfstoff hergestellt wurde, durch die UN-Chemiewaffenkonvention 1993 aber verboten wurde.

Der Stoff, ein Nervengas, sei in Gewebeproben von Gesicht und Augen des Toten enthalten gewesen, gab die Polizei bekannt.

VX ist, so viel man heute jedenfalls weiß, die giftigste von Menschenhand erzeugte Substanz, gefährlicher etwa als Zyankali oder das dem VX ähnliche ältere Nervengas Sarin: Als tödliche Dosis in mindestens der Hälfte der Fälle (LD 50 ) beim Menschen gelten bei Kaliumcyanid etwa 140 bis 300 Milligramm, also tausendstel Gramm, oral aufgenommen; bei Sarin sind es oral genommen 0,15 mg pro Kilogramm Körpergewicht, bei Hautkontakt 100 bis 500 Milligramm und noch geringere Mengen bei Einatmung. VX tötet schon bei Hautkontakt mit einer Menge von 1 bis 10 Milligramm, bei Einatmung genügen ein Milligramm und weniger. Zum Vergleich: Die Masse einer Waldameise beträgt etwa zehn Milligramm, ein Sandkorn aus Quarz mit 1 Millimeter Duchmesser wiegt 1,4 Milligramm.

Kim wurde, wie Videoaufnahmen zeigen, kurz von einer Frau, vermutlich einer nordkoreanischen Agentin, angesprungen und erhielt von ihr ein Objekt ins Gesicht gepresst. Die Rede ist von einem Taschentuch, das ein wenig VX enthalten haben dürfte.

Vergleichbarer Vorfall in Japan 1994

Tatsächlich gab es bisher einen ähnlichen bekannten Fall: Im Dezember 1994 griff in Osaka (Japan) ein Mitglied der in diesen Jahren aktiven Endzeitsekte "Aum Shinrikyo" einen 28Jährigen, der als "Spion" verdächtigt wurde, an, und leerte diesem VX in den Nacken. Das Opfer rannte dem fliehenden Angreifer noch 100 Meter hinterher, kollabierte, fiel ins Koma und starb zehn Tage später.

Der Japaner war mit großer Wahrscheinlichkeit das erste Todesopfer durch das Supergift VX, denn die Substanz, die 1952 in etwa zeitgleich durch Chemiker in England und Schweden geschaffen worden war und wenige Jahre später als chemische Waffe in mehreren Staaten erzeugt wurde, kam wohl nie zum Kriegseinsatz. Es wird immer wieder die Vermutung geäußert, der Irak könnte VX gegen den Iran (Erster Golfkrieg, 1980 bis 1988) und 1988 beim Giftangriff auf die kurdische Stadt Halabjah im Nordirak benutzt haben, bei dem bis zu 5000 Menschen starben. Sicher ist, dass damals eine Kombination chemischer Waffen zum Einsatz kam, aber VX wurde nie nachgewiesen. Der 2006 hingerichtete Diktator Saddam Hussein gab an, man habe an VX geforscht, es aber wegen allerhand Probleme nicht in Waffen, etwa Fliegerbomben, umsetzen können.

Ein Inder und ein Schwede als Schöpfer

Die Entdecker von VX, der indischstämmige Chemiker Ranajit Ghosh bei "Imperial Chemical Industries" (ICI) in London und der Schwede Lars-Erik Tammelin vom schwedischen Institut für Verteidigungsforschung, hatten unterschiedliche Motive: Tammelin, dessen Arbeit weniger bekannt wurde, forschte an und mit chemischen Waffen, vor allem aber an Gegenmitteln dafür, er entwickelte unter anderem auch ein Muskelrelaxans für klinische Operationen. Ghosh in London beschäftigte sich mit Schädlingsbekämpfungsmitteln und fand gemeinsam mit einem Kollegen aus den USA schnell heraus, dass eine neu synthetisierte Substanz aus der Klasse der Phosphorsäureester (ihr doch etwas sperriger chemischer Name lautet O-Ethyl-S-2-diisopropylaminoethylmethylphosphonothiolat, die Summenformel: C 11 H 26 NO 2 PS) rasend gut gegen Läuse wirkte.

ICI (aufgelöst 2007) brachte zwei Jahre später sogar ein darauf basierendes Pestizid namens "Amiton" auf den Markt, aber man zog es nach nicht allzu langer Zeit wieder zurück, weil es einfach zu giftig war und sich bei den Anwendern Gesundheitsprobleme häuften. Freilich hatte die Firma zwischenzeitlich das Chemiewaffenzentrum des Militärs informiert, und dieses gab das Wissen an sein Gegenüber in den USA weiter. Letztlich begann in beiden Staaten die Produktion des Stoffes und seiner Varianten, die man gesamt als Klasse der "V"-Nervengase bezeichnete, und dessen erste "Urform" als VX.

Schmierig wie Motoröl

VX also ist farblos oder mit leichter gelblicher Tönung, geruchlos, hat die Textur von Motoröl und einen hohen Siedepunkt von fast 300 Grad. Es verdunstet in üblichen Temperaturbereichen kaum und ist im Grunde, laienhaft gesagt, kein Nerven-Gas, wenngleich man es als Aerosol, also als Gemisch mit Luft oder sonst einem Gas, ausbringen kann. Typischerweise aber hätte man es im Kriegsfall zur Benetzung von Landschaften benützt, um diese sowie die darauf befindlichen Feinde zu vergiften und das Gebiet als ganzes für einen Gegner zu sperren - wobei hilfreich ist, dass VX aufgrund seiner Konsistenz recht wetterbeständig ist und mehrere Tage, ja in mildem Klima über Monate, wirksam bleibt. VX verträgt auch Kälte gut.

Seine Wirkung beruht ähnlich wie bei Sarin oder Tabun (beide entwickelt in den 1930er-Jahren in Deutschland) auf einer schnellen Schädigung des Nervensystems. Kompliziert gesagt hemmen sie die Wirkung des Enzyms Acetylcholinesterase, das den Nervenbotenstoff (Neurotransmitter) Acetylcholin wieder "zerlegt", nachdem dieser einen elektrischen Nervenimpuls durch den Spalt zwischen zwei Nerven bzw. einem Nerv und einer Zelle, etwa einer Muskelzelle, übertragen hat. Das elektrische Signal löst also am Ende von Zelle 1 eine chemische Freisetzung aus, die wandert zum Beginn der Zelle 2, löst dort ein Stromsignal aus, und so fort.

Übelkeit, Krämpfe, Ersticken

Und jetzt, einfach gesagt: Wird der Botenstoff Acetylcholin nach getaner Arbeit nicht sofort vom besagten Enzym Acetylcholinesterase abgebaut, erzeugt er ständig neue Reize und letztlich eine Dauerlast. VX hemmt das Enzym - und die Nerven schießen Dauerfeuer. Folge: Nasenlaufen, Übelkeit, Sehstörungen, Schwindel, Schwitzen, Stuhlabgang, Muskelkrämpfe, Bewusstlosigkeit. In der Regel tritt der Tod durch Ersticken ein, weil die Atemmuskulatur, darunter das Zwerchfell, nach einiger Zeit wieder erschlafft (die Nervenzellen sind nämlich bereits irreversibel beschädigt), aber nicht mehr bewusst kontrollierbar ist.

Es gibt Gegenmittel, nämlich die rasche Verabreichung von Atropin und Pralidoxim, sie können einen Teil der Acetylcholin-Rezeptoren an den Nerven blockieren und die Reizübertragung bremsen, bzw. die blockierte Acetylcholinesterase reaktivieren. Dazu gibt man Diazepam, ein Beruhigungsmittel und Mittel bei epileptischen Anfällen. Für Militärangehörige wurden Selbsthilfe-Sets entwickelt, die man sich bei Symptomen eines Nervengasangriffs selbst auf die Haut setzen kenn, sie injizieren per Knopfdruck die genannten Gegenmittel mit kleinen Spritzen.

Nixon ließ Produktion stoppen

In den USA wurde die VX-Produktion 1969 auf Weisung von Präsident Richard Nixon beendet, mindestens 5000 Tonnen des Gifts waren erzeugt und teilweise in Bomben, Granaten, Raketen und Minen gefüllt worden. Dabei kam den Erzeugern, den Lagerhaltern und den Männern der chemischen Kriegsführungseinheiten zu Gute, dass VX als "binäre" Waffe einsetzbar ist: Man kann eine relativ harmlose VX-Vorstufe erzeugen und in ein Geschoss packen, die sich während des Flugs/Abwurfs mit ganz normalem, bis dahin separat verpacktem Schwefel oder Schwefelverbindungen vereint und erst jetzt zum Supergift wird.

Auch einige wenige andere Staaten, etwa die UdSSR, Frankreich, Albanien, Libyen, Indien und Syrien, erzeugten oder erwarben mehr oder weniger große Mengen an V-Giften, Moskaus Variante hieß "VR". 1998 zerstörten US-Marschflugkörper eine Pharmafabrik im Sudan, weil es Indizien auf VX-Vorstufen dort gab. Später stellte sich die Sache als Irrtum heraus.

In den USA geschah der Abbau der Arsenale teils, indem das Gift in Behältern auf Schiffe gepackt wurde, die man im Atlantik versenkte. Später ging man dazu über, es chemisch zu neutralisieren und/oder zu verbrennen. In den 1990er-Jahren begann infolge der UN-Chemiewaffenkonvention weltweit die Zerstörung der (deklarierten) Arsenale, die Russen hatten davon noch viel mehr auf Lager als die Amerikaner, zeigte sich. Jeder Vertragstaat darf geringe Mengen für wissenschaftliche und industrielle Zwecke erzeugen bzw. lagern.

Der UN-Pakt ist praktisch unversell, es gibt momentan nur noch drei Nicht-Vertragsstaaten: Ägypten, der Südsudan - und Nordkorea.