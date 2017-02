Textversion

24.02.2017 | 14:19 | von unserem Korrespondenten Boris Kálnoky (DiePresse.com)

Der syrische Patriarch Ignatius Ephraim II. beklagt die mangelnde Solidarität Österreichs: "Vielleicht wird es bald keine Christen mehr in der Region geben."

Der seit Jahren andauernde syrische Bürgerkrieg hat seinen Angaben zufolge bisher etwa 2500 Christen das Leben gekostet, Tausende weitere wurden verletzt. Die eigentliche Tragödie für die Gemeinde sei aber die Massenflucht als Folge des Krieges. „Wir sind sowohl für die Terroristen vom „Islamischen Staat“ als auch für die angeblichen Rebellen in doppelter Hinsicht Feinde“, sagt er. Auf beiden Seiten handele es sich um islamische Extremisten, „für sie sind wir Ungläubige. Aber sie verfolgen uns auch deswegen weil sie uns für Verbündete der Regierung halten.“

Ungarn gibt zwei Millionen

Tatsächlich halten Syriens Christen das Assad-Regime für das kleinere Übel, nur von dort können sie derzeit Schutz erhoffen. Die Antworten des Patriarchen auf unbequeme Fragen zu den Verbrechen des Regimes machen deutlich, wie sehr er bemüht ist, nicht „linientreu“ zu erscheinen, ohne aber Assad allzu sehr zu kritisieren. „Uns ist nie Schlechtes widerfahren“ von der Regierung, sagt er. Natürlich gebe es vieles was verbesserungswürdig wäre, und er bejaht die Frage, ob Syrien mehr Demokratie brauche. Wie das aber aussehen könnte? „Das weiß ich nicht genau, aber es wäre gut wenn alle Gruppen der Bevölkerung repräsentiert wären“, meint er.

Der Patriarch war am Donnerstag zu Besuch in Budapest, auf Einladung der ungarischen Regierung, anlässlich der Bekanntgabe beträchtlicher ungarischer Hilfsgelder für Syriens Christen. Zwei Millionen Euro will die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán jährlich geben. Das sei doppelt so viel wie die Summe, die aus Deutschland komme, sagt der Patriarch.

Genau solche Maßnahmen bräuchten die Christen, um im Land zu bleiben, um eine Perspektive zu sehen: „Milliarden von Euro werden für jene ausgegeben, die aus dem Land fliehen, aber nichts für jene, die im Land selbst vertrieben und notleidend sind. So kommen sie dann notgedrungen nach Europa.“

Ein wunder Punkt in der europäischen Flüchtlingspolitik. Der Westen, so klagt Ignatius Ephraim II., bleibe stumm und untätig angesichts der Vernichtung der christlichen Gemeinden im Nahen Osten. Nur Ungarn lobt er, weil es als einziges Land in Europa ein Unterstaatssekretariat zur Unterstützung verfolgter Christen in der Welt eingerichtet hat. Das, so meint er, sei genau die richtige Politik, um zumindest zu versuchen, die christlichen Gemeinden im Nahen Osten zu retten.

Kein Kontakt mit Wien

Auch Österreichs Außenminister Sebastian Kurz hat sich in den letzten Monaten sehr deutlich positioniert und will – auch im Rahmen seines derzeitigen OSZE-Vorsitzes – viel tun zum Schutz der Christen im Nahen Osten.

„Sebastian Kurz? Wer ist das?“, fragt allerdings der syrische Patriarch. „Wir haben nicht von ihm gehört, wir haben keine Kontakte mit der österreichischen Regierung.“