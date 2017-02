Textversion

25.02.2017 | 15:28 | (DiePresse.com)

Mehrere Imame werden verdächtigt, Informationen zu den Anhängern des islamischen Predigers Fethullah Gülen gesammelt zu haben. In Österreich wurden ähnliche Vorwürfe laut.

Die von Spitzel-Vorwürfen betroffenen Imame der türkisch-islamischen Union Ditib sollen Deutschland nach Ansicht von CDU-Vizechef Armin Laschet "unverzüglich" verlassen. Laschet verlangte in der "Welt" vom Samstag zudem, dass Ditib "alle Imame entlässt, die Deutschtürken oder auch deutsche Lehrer denunziert haben".

Die Grünen kritisierten die Forderungen Laschets als Hindernis für eine Aufklärung der Vorwürfe. "Wir wollen einen islamischen Religionsunterricht, aber er muss auf Dauer unabhängig von einem fremden Staat sein", sagte Laschet, der bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai als CDU-Spitzenkandidat antritt. Ditib ist mit rund 900 Moscheen der größte Moscheeverband in Deutschland. Formal ist Ditib ein unabhängiger deutscher Verein, doch werden die Imame in den Ditib-Moscheen von der türkischen Religionsbehörde Diyanet entsandt und bezahlt.

In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz waren die Wohnungen von vier Ditib-Imamen durchsucht worden. Die Imame werden verdächtigt, in ihren Gemeinden im Auftrag von Diyanet Informationen zu den Anhängern des islamischen Predigers Fethullah Gülen gesammelt zu haben, der von der türkischen Regierung für den gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli verantwortlich gemacht wird. Der in den USA im Exil lebende Gülen bestreitet dies.

Ähnliche Spionagevorwürfe in Österreich

In Österreich hatte der grüne Abgeordnete Peter Pilz ähnliche Spionagevorwürfe gegen den islamischen Verein ATIB, das Pendant von Ditib in Österreich, erhoben.

Die deutschen Grünen wiesen unterdessen die Forderungen Laschets am Samstag nach einer sofortigen Ausreise der betroffenen Imame zurück. "Wer fordert, dass die spionierenden Imame das Land verlassen sollen, will, dass das strafrechtliche Ermittlungsverfahren scheitert", erklärte der religionspolitische Sprecher der Grünen, Volker Beck. Die meisten betroffenen Imame dürften ohnehin nicht mehr im Land sein, da sie aus Ankara "längst zurückbeordert" worden seien. "Das ist Strafvereitelung, das dürfen wir nicht hinnehmen", erklärte Beck. "Die Spionageaffäre muss rückhaltlos von der Generalbundesanwaltschaft aufgeklärt werden. Und dafür müssen die flüchtigen Tatverdächtigen nach Deutschland zurückkehren."

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan forderte, Deutschland müsse den Vertrag mit dem türkischen Staat über die Zusammenarbeit mit Ditib aufkündigen. Das 1984 geschlossene Abkommen "widerspricht heute den Interessen Deutschlands", sagte der Leiter des Arbeitskreises Islam in der CSU-Landesgruppe dem "Focus".

Das System "der staatlichen gelenkten Ditib in Kombination mit den Import-Imamen" führe nicht zur Integration von Türken in die deutsche Gesellschaft, sondern zur Desintegration, sagte Radwan. Außerdem sei die Ditib durch ihre enge Bindung an die türkische Regierung faktisch eine "Staatskirche". Das passe nicht zum Verfassungsrahmen in Deutschland.