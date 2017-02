Textversion

26.02.2017 | 11:21 | (DiePresse.com)

Der UN-Syriengesandte warnte die Verhandlungsparteien bei den Genfer Gesprächen davor, sich durch den Anschlag auf die syrische Stadt Homs weiter entzweien zu lassen.

Der UN-Syriengesandte Staffan de Mistura hat den Terroranschlag am Samstag in der syrischen Stadt Homs als Versuch gewertet, die Genfer Friedensgespräche zu sabotieren. Solche Versuche seien immer zu erwarten. Die Konfliktparteien sollten es aber im Interesse einer Friedenslösung nicht zulassen, dass diese Versuche erfolgreich seien.

Der syrische Chefunterhändler Baschar Dschaafari verlangte von den Oppositionsgruppen, den Anschlag zu verurteilen. Ansonsten würden sie sich mit solchen Aktionen gemein machen und seien als Terroristen zu betrachten. Bei dem Angriff auf zwei Standorte der Sicherheitskräfte in Homs kamen nach Informationen von Beobachtern mindestens 42 Menschen ums Leben.

Die Oppositionsdelegation verurteilte später den Anschlag auf die syrischen Sicherheitskräfte in Homs, warf zugleich aber der Regierung vor, diesen Zwischenfall als Vorwand zu nutzen, um die Gespräche zum Scheitern zu bringen. "Sie wollen nur an der Macht bleiben", sagte Unterhändler Nasr al-Hariri. "Das Regime versucht, die Verhandlungen zu blockieren." Oberst Fateh Hassun von der Delegation der Rebellen suggerierte, die syrische Armee könnte selbst hinter dem Anschlag stecken.

Opposition: Frieden nur ohne Assad

Die Opposition schließt eine politische Lösung für das Bürgerkriegsland ohne eine vollständige Entmachtung von Präsident Bashar al-Assad aus. "Kriegsverbrecher dürfen im zukünftigen Syrien keine Rolle spielen", sagte der Sprecher der Rebellengruppe Failak al-Rahman, Wail Olwan, der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Friedensgespräche in Genf. "Es ist unmöglich, dass wir einen Verbleib Assads oder seines Regimes akzeptieren. Ein Diktator darf nicht bleiben."

UNO-Vermittler Staffan de Mistura hatte am Donnerstag die neuen Syrien-Gespräche in Genf eröffnet. Er will mit den Konfliktparteien nach fast sechs Jahren Bürgerkrieg mit rund 400.000 Toten über eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung und freie Wahlen beraten. Während die Opposition einen Abgang Assads fordert, will die Regierung über die Zukunft des Präsidenten gar nicht reden.

Die Opposition wirft Assad unter anderem den Einsatz von Chemiewaffen und international geächteten Fassbomben gegen das eigenen Volk vor. Olwan machte Assad auch für die Ausbreitung der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) und anderer Extremisten in Syrien verantwortlich. "Der Terror in Syrien ist eine Folge von Assads Regime", erklärte er. Die Regierung kooperiere heimlich mit dem IS.

Auch Fuad Aliko vom Hohen Verhandlungskomitee (HNC) der Opposition schloss einen Verbleib Assads an der Macht aus, nachdem eine Übergangsregierung gebildet worden ist. "Kann das syrische Volk akzeptieren, dass Assad nach Hunderttausenden von Toten Präsident bleibt?", fragte er. Denkbar sei allenfalls, dass er infolge der Verhandlungen und internationalen Drucks sein Amt nur mit rein repräsentativen Befugnissen weiter ausübe. "Assad bleibt im Palast ohne jegliche Rechte", sagte Aliko.