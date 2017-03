Textversion

02.03.2017 | 06:16 | Von Duygu Özkan (Die Presse)

Ein umstrittener Ex-Politiker wirbt für ein Ja in Wien. Wirbel um eine Folge des Senders Okto TV.

Wien/Ankara. Der Auftritt des türkischen Premiers Binali Yıldırım im deutschen Oberhausen vor wenigen Tagen hat hohe Wellen geschlagen. Wie viel Wahlkampf der zunehmend autoritär regierenden AKP ist im europäischen Ausland zumutbar? Am 16. April entscheiden die Türken über eine Verfassungsänderung, die Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit viel mehr Macht ausstatten würde. Yıldırım warb in Deutschland für ein „Ja“, und auch in Österreich sind die Anhänger des Präsidenten recht umtriebig.

Am 5. März ist ein Auftritt des Kolumnisten und ehemaligen Politikers Şevki Yılmaz im Verein Wonder in Wien-Ottakring geplant. Yılmaz will der Ankündigung zufolge über die Zukunft der Türkei sprechen und erläutern, warum die österreichischen Türken für ein „Ja“ stimmen sollen. Der Verein Wonder ist per Selbstdefinition ein Hilfsverein für Studenten und wird regelmäßig von AKP-Politikern aufgesucht. Organisiert wird der Auftritt von der Wahlkampfkoordination der Partei.

Die Person Yılmaz ist nicht unumstritten, jüngst sorgte er in der Türkei für einen Eklat: In einem TV-Programm gab er an, dass das „Ja“ im Koran vorgezeichnet sei. Ein „Nein“ beim Referendum würde bedeuten, dass die Mühen der Gläubigen im Dienste Allahs wertlos seien. Nach massiver Kritik ruderte Yılmaz zwar zurück, blieb aber bei den Hinweisen auf den Koran.

Yılmaz war früher Abgeordneter der Wohlfahrtspartei des islamistischen Politikers Necmettin Erbakan und für dessen Millî-Görüş-Bewegung auch in Österreich aktiv. Mit der Sperre der Partei im Jahr 1998 wurde Yılmaz mit einem Politikverbot belegt, wie übrigens Erdoğan auch, der ebenfalls Mitglied in Erbakans Partei war. Nun rührt Yılmaz die Werbetrommel für die AKP.

Propaganda für Erdoğan: Mit diesem Vorwurf sieht sich eigenen Angaben zufolge auch der Moderator Mehmet Keser konfrontiert. Der Wiener Sender Okto TV habe eine Folge seiner Talkshow abgesetzt, weil zwei seiner Gäste für ein „Ja“ plädiert hätten, so Keser. Die Folge sollte zehn Tage hintereinander wiederholt werden, dies sei aber nach drei Tagen gestoppt worden. Das sei ihm schriftlich mitgeteilt worden.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu gab Keser an, dass er in einer Folgeshow zwei Gäste einladen wollte, die für ein „Nein“ eintreten würden – der Sender habe davon gewusst. Regierungsnahe türkische Medien schreiben von „Zensur in Österreich“. Christian Jungwirth, Geschäftsführer von Okto TV, weist das zurück. Die Mehmet Keser Show sei grundsätzlich ein Unterhaltungsformat und habe sich „auf eine nicht ganz glückliche Art und Weise auf politisches Terrain mit erhöhter Sorgfaltspflicht begeben“. Man kritisiere die Herangehensweise, Pro und Contra auf zwei verschiedene Sendungen aufzuteilen. „Wir haben die Show nicht definitiv und kategorisch aus dem Programm genommen. Wir überlegen nun, in welcher Art und Weise wir uns mit diesem Thema an die Öffentlichkeit wenden können.“

Für Wirbel sorgte jüngst auch der für Österreich verantwortliche AKP-Politiker Mahmut Koç: In einer Rede sagte er, dass im Falle eines „Neins“ der Bürgerkrieg ausbrechen würde.

Einreiseverbot und Sanktion

Auslandstürken sind seit dem Präsidentschaftswahlkampf 2014 stärker im Fokus Ankaras: Nach einer Gesetzesnovelle dürfen im Ausland lebende Staatsbürger vor Ort ihre Stimme abgeben. Einen zeitnahen Auftritt Erdoğans in Europa hatte jedenfalls Premier Yıldırım in Oberhausen angekündigt. Details sind zwar noch keine bekannt, aber die „Bild“ mutmaßte über einen Besuch im März in Nordrhein-Westfalen.

Vertreter der deutschen Opposition fordern Sanktionen und ein Einreiseverbot für Erdoğan. Seit der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in Istanbul in U-Haft sitzt, haben sich die Töne zwischen Ankara und Berlin verschärft.