Textversion

02.03.2017 | 15:19 | (DiePresse.com)

Ein für Donnerstag geplanter Auftritt des türkischen Justizministers wird untersagt. Die örtlichen Kapazitäten Gaggenaus reichten nicht für den Andrang aus, heißt es.

Der für Donnerstagabend geplante Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag ist untersagt worden. Das wurde am Nachmittag auf der Website des baden-württembergischen Ortes Gaggenau mitgeteilt. Die Halle, die Parkplätze und die Zufahrten reichten für den erwarteten Besucherandrang nicht aus, begründete die Stadt die Entscheidung und widerrief deshalb die Zulassung.

Aufgrund der durch den kurzfristig angekündigten Besuch Bozdags überregional bekannt gewordenen Veranstaltung rechnete die Stadt mit einem großen Besucherandrang, für den die angemietete Festhalle Bad Rotenfels, die dortigen Parkplätze und auch die Zufahrten nicht ausreichen würden. Aus diesen Gründen werde die Zulassung zur Überlassung der Festhalle an die Union europäisch-türkischer Demokraten (UETD) von der Stadt Gaggenau widerrufen, hieß es weiter.

Ob die Veranstaltung an einem anderen Ort durchgeführt wird, war der Stadtverwaltung nach eigenen Angaben nicht bekannt.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind nicht nur wegen der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel angespannt, sondern auch wegen der geplanten Verfassungsreform. Dadurch sollen die Kompetenzen von Präsident Erdogan massiv ausgeweitet werden. Kritiker werfen Erdogan vor, die demokratische Gewaltenteilung unterlaufen und ein autokratisches System errichten zu wollen.

Auch in Österreich sorgte die Ankündigung des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim, Erdogan wolle nach Europa kommen, um für das Präsidialsystem zu werben, für Aufregung - wenngleich es bisher keine konkreten Angaben zu möglichen Stationen des Besuches gibt. Das Referendum in der Türkei ist für den 16. April geplant. Rund 1,4 Millionen Türken in Deutschland sind wahlberechtigt.