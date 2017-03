Textversion

02.03.2017 | 19:54 | (DiePresse.com)

Als Reaktion auf die Auftrittsverbote für zwei türkische Minister wurde der türkische Botschafter Hüseyin Avni Karslıoğlu einbestellt.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei spitzen sich immer mehr zu. Nachdem in Gaggenau und in Köln zwei Auftritte von türkischen Ministern untersagt wurden, wurde dem Botschafter das "Unbehagen" der Türkei im Außenministerium vermittelt worden. Das berichtet die Online-Ausgabe Focus.de unter Berufung auf einen türkischen Beamten.

Am Donnerstag erreichten die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara nach der vorjährigen Affäre um den deutschen Satiriker Jan Böhmermann einen neuerlichen Tiefpunkt, als binnen weniger Stunden gleich zwei Städte die Versammlungen der Erdoğan-nahen Union europäisch-türkischer Demokraten (UETD) aus formalen Gründen kurzerhand strichen. In Gaggenau in Baden-Württemberg wollte heute Abend Justizminister Bekir Bozdag für das Referendum in der Türkei werben, in Köln war am Sonntag eine Veranstaltung mit Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci angesetzt. Gaggenau sagte die Kundgebung wegen mangelnder Kapazitäten und fehlender Parkplätze ab, was wie ein Vorwand anmuten muss.

>>> Focus.de