Textversion

03.03.2017 | 17:13 | von unserem Korrespondenten Boris Kálnoky (DiePresse.com)

Eine neue Partei namens Momentum mischt die ungarische Parteienlandschaft auf: direkt, bürgernah, proeuropäisch. Ein Gespräch mit dem Chef der Bewegung, András Fekete-Györ.

Ein unscheinbares Haus in Budapests Rózsa-Gasse. „Bei Momentum klingeln“, hieß es in dem E-Mail, da ist tatsächlich ein solcher Knopf, die Tür öffnet sich. Eine Tür unter der Treppe, hier geht's zum Keller. Ein junger Mann kommt uns entgegen: András Fekete-Györ, 28 Jahre alt, grauer Pulli, Jeans. Er ist allein, im Raum Möbel vom Sperrmüll und ein paar Lagerpaletten. Das also ist der Schrecken aller etablierten Parteien.

Momentum gewann an Fahrt, als sie Unterschriften sammelte für ein Referendum gegen Budapests chancenreiche Olympia-Bewerbung 2024. Es wurden am Ende so viele, dass die Stadt ihre Bewerbung zurückzog. Eigentlich aber war es die Regierung von Premier Viktor Orbán, die da zum Rückzug gezwungen wurde.

Stimme einer neuen Generation

Politprofis in Ungarn wissen genau, warum nun alle anderen Parteien Angst haben müssen: Momentum konnte nur deswegen 266.000 Unterschriften binnen 30 Tagen sammeln, weil dahinter ein Mobilisierungspotenzial und ein Professionalismus stand, zu dem derzeit keine herkömmliche Oppositionspartei in Ungarn fähig wäre.

„Wir hatten 1700 registrierte Aktivisten“, sagt Fekete-Györ, „aber Tausende andere luden die Formulare von unserer Internetseite herunter und sammelten auf eigene Faust Unterschriften. Wir spürten richtig, dass plötzlich ein frischer demokratischer Wind weht.“ Die Menschen, so sagt er, wollten nicht nur deswegen mitmachen, um teure, korrupt finanzierte und überflüssige Olympische Spiele im relativ armen Land zu verhindern, sondern weil sie verstanden, dass hier eine politische Alternative entsteht.

Am Samstag will sich Momentum eine Satzung geben und dann am Montag als Partei registrieren lassen. Der neuen Partei ist zwar wohl kein Wahlsieg, aber doch ein dynamischer Anfangserfolg zuzutrauen. Es ist eine neue Generation, die da verlangt, gehört zu werden: „Unser Altersdurchschnitt ist 25 Jahre“, sagt Fekete-Györ. „Es ist die Generation derer, die zur Wendezeit geboren wurden.“ Die neue Bewegung zieht Sympathisanten aller Lager an, vor allem aber Bürger, die sich zu keiner Partei hingezogen fühlen. Das sind 35 Prozent der Bevölkerung.

Von seiner politischen DNA her wirkt er bürgerlich, und es ist vielleicht kein Zufall, dass er zeitweise in Deutschland im Büro des CSU-Politikers Hans-Peter Friedrich arbeitete. Fidesz und die einst rechtsextreme, aber heutzutage gemäßigtere Jobbik sowie die zentristische grüne LMP, das sind die Parteien, denen Fekete-Györ etwas abgewinnen kann und deren Wähler sich für Momentum interessieren. „2010 wählte ich Orbán“, sagt er. Sein Vater ist auch heute noch Orbán-Fan.

Viele Positionen und Schlagworte der jungen Partei finden sich auch bei etablierten Akteuren. Fekete-Györ redet gern davon, dass das klassische Links-rechts-Mitte-Koordinatensystem „im 21.?Jahrhundert nicht mehr gilt“. Momentum will weder links noch rechts, sondern bürgernah sein. Das sagt Jobbik-Chef Gábor Vona auch, nur eben über Jobbik. Wie Orbán befürwortet Fekete-Györ eine europäische Armee und lehnt Flüchtlingsquoten ab. Das sind konservative Positionen, meint er, „aber wir wollen zurück zur progressiven Besteuerung, das ist eher links.“ Er ist für eine harmonisierte Besteuerung in der EU und outet sich damit als Verfechter einer tieferen europäischen Integration.

Auf der Suche nach der Mitte

Derzeit ziehen Momentum-Aktivisten durchs Land, um zu hören, was die Bürger wollen. Eine ihrer Ideen: örtliche Aktionskreise, um konkrete Dinge zu tun. „Wir wollen Politik wieder spannend machen“, sagt Fekete-Györ. Er vertritt auch Positionen, die er selbst als „kaum mehrheitsfähig“ bezeichnet: Schwulenehe und Legalisierung von Marihuana etwa. Auch die Forderung, Religionsunterricht zu streichen, nennt er vorsichtshalber „meine persönliche Ansicht“. Überhaupt sei das Bildungssystem das größte Problem im Land.

Bei Orbán respektiert er „die machtpolitische Leistung“, bei Jobbik „dass sie 20 Prozent der Wähler repräsentieren“. Momentum will wohl dies: eine neue gesellschaftliche Mitte jenseits der etablierten Parteien bilden.