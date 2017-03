Textversion

04.03.2017 | 10:54 | (DiePresse.com)

Mit einer Kundgebung in Paris will der stark unter Druck geratene Präsidentschaftskandidat Fillon ein Zeichen setzt.

Das Team des massiv unter Druck geratenen französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon hofft, dass am Sonntag in Paris Zehntausende Unterstützer für Fillon demonstrieren. "Es könnten 45.000 Leute werden", sagte Pierre Danon vom Kampagnen-Team am Samstag dem Sender Franceinfo.

Mit der Kundgebung will der Konservative Fillon ein Zeichen gegen die wachsende Kritik aus dem eigenen Lager setzen, wo ihn viele Politiker zum Rücktritt drängen.

Verdacht einer Scheinbeschäftigung

Sieben Wochen vor dem ersten Wahlgang steckt Fillon tief in der Krise, Grund sind die Ermittlungen zum Verdacht einer Scheinbeschäftigung seiner Frau auf Parlamentskosten. Danon betonte, dass die Demonstration in der Nähe des Eiffelturms sich nicht gegen die Justiz richte. Fillon hatte die Ermittlungsbehörden mehrfach scharf angegriffen.

Der einflussreiche Abgeordnete Bruno Le Maire, ehemaliger Vorwahl-Gegner Fillons, sprach sich am Samstag in der Zeitung "Le Figaro" für den früheren Premierminister Alain Juppe als Ersatz-Kandidaten aus. Der Vorsitzende des Nationalrats der konservativen Republikaner-Partei, Luc Chatel, stellte sich dagegen hinter Fillon. Er verwies darauf, dass dieser als Kandidat durch seinen Sieg bei der Vorwahl des bürgerlichen Lagers legitimiert sei.