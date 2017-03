Textversion

05.03.2017 | 17:33 | von unserem Korrespondenten Rudolf Balmer (DiePresse.com)

Der angeschlagene Kandidat widersetzt sich mit einer Pariser Großkundgebung dem Drängen seiner Partei, die ihn durch Alain Juppé ersetzen möchte. Sein Rücktritt sei ausgeschlossen.

Paris. Noch hat der konservative Präsidentschaftskandidat François Fillon unverzagte Anhänger, die sich vom dringenden Verdacht der gegen ihn ermittelnden Untersuchungsrichter nicht beeindrucken lassen. Seinem Aufruf folgend haben sich mehrere Zehntausend seiner Sympathisanten am Sonntagnachmittag auf dem Pariser Trocadéro eingefunden. Die Demonstranten mit ihren Trikoloren wollten den in der Öffentlichkeit vorherrschenden Eindruck verwischen, dass Fillon wegen der Finanzaffäre um die mutmaßliche fiktive Anstellung seiner Frau völlig isoliert sei. Was aber wiegen die auf einem Pariser Platz versammelten Getreuen gegenüber Anschuldigungen wegen Unterschlagung öffentlicher Gelder und einem nicht zu leugnenden Imageverlust? Fillon fühlt sich stark dank dieser erfolgreichen Mobilisierung, die er den sehr aktiven Netzwerken der ultrakonservativen Homoehe-Gegnern verdankt.

Es ist dennoch offensichtlich, dass die Kraftprobe vom Trocadéro die letzte Karte ist, die er ausspielen konnte. Er bezeichnete sich in seiner Rede als Zielscheibe ungerechter Angriffe und feierte die Anwesenden als wahre Repräsentanten der historischen Traditionen Frankreichs: „Ihr seid die Vertreter des Volks, das nicht viel Lärm macht, aber einen gesunden Menschenverstand hat.“ Mehr als 250 Abgeordnete und andere prominente Parteikollegen haben Fillon inzwischen die Gefolgschaft aufgekündigt und ihn aufgefordert, im Interesse seiner politischen Familie und der Zukunft Frankreichs auf seine Kandidatur zu verzichten und einem anderen den Platz zu überlassen. Dass er nun stattdessen die Straße gegen die Justiz mobilisieren will, können die konservativen „Deserteure“ mit ihrem Verständnis der Demokratie nicht vereinbaren. Selbst im Kreis der engsten Mitarbeiter Fillons häufen sich die Abgänge. Nach seinem Sprecher und seinem Schatzmeister hat am Wochenende sein Kampagnenchef Patrick Stefanini seinen Rücktritt eingereicht.

In Fillons Partei Les Républicains (LR) macht sich seit letzter Woche langsam Panik breit. Mit Fillon erscheint heute die Niederlage fast sicher, mit Alain Juppé als Ersatz dagegen wäre die Hoffnung auf einen Wahlsieg noch intakt. Nur ist es für seine Parteikollegen schwer möglich, einen Gegenkandidaten zu nominieren, solange Fillon an seiner Kandidatur festhält. Fillon selbst kann zu seiner Legitimität anführen, dass er nicht von der Partei, sondern bei den Vorwahlen im November von vier Millionen Bürgern nominiert worden ist. Seit Tagen widersetzt sich Fillon trotzig, als seine Parteifreunde ihm rieten, angesichts einer politisch und juristisch unhaltbar gewordenen Situation von der Bühne abzutreten. Der Politiker ließ bisher alle abblitzen und spricht diesbezüglich von einem „Putschversuch“. Am Montagabend will die LR-Parteileitung die Lage und das weitere Vorgehen besprechen. Dem Vernehmen nach soll in dem Krisentreffen ein „alternativer Weg“zu Fillon präsentiert werden.

Ehegattin bricht ihr Schweigen

Am Sonntag hat Penelope Fillon ihr bisheriges Schweigen in den Medien gebrochen. Sie erklärt in einem Interview mit dem „Journal du Dimanche“, sie habe als Mitarbeiterin ihres Gatten „verschiedenste Aufgaben erledigt“, seine Reden durchgelesen und ihm auch die Korrespondenz sowie lokale Informationen aus dem Departement Sarthe weitergeleitet. Frau Fillons Darstellung zufolge war „alles legal und deklariert“. Sie sage ihrem Mann jeden Tag, er solle „weitermachen bis zum Schluss“. In derselben Zeitung werden allerdings Auszüge aus der Befragung von Zeugen abgedruckt. Zwei von Fillons ehemaligen parlamentarischen Assistentinnen erklärten der Polizei, sie hätten keinerlei berufliche Kontakte mit der Frau von Fillon gehabt oder nicht einmal gewusst, dass sie ebenfalls dessen Assistentin gewesen sei. Die Untersuchungsrichter haben angekündigt, sie würden wegen Bezahlung mit öffentlichen Geldern für eine fiktive Arbeit am 15. März ein Verfahren einleiten.