Bis zu 817.000 Euro für "Geheiminformationen" aus Nordkorea

Textversion

05.03.2017 | 12:17 | (DiePresse.com)

Südkorea will sich Informationen über das abgeschottete Nachbarland mehr kosten lassen. So sollen auch mehr Mitglieder der Elite in Pjöngjang zur Flucht bewegt werden.